مذيعة أمريكية تشتم بايدن خلال البث المباشر... فيديو
© AFP 2023 / JIM WATSONالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في منتجع "كامب ديفيد" الرئاسي، ميريلاند، 18 أغسطس/ آب 2023
© AFP 2023 / JIM WATSON
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وجهت مذيعة أمريكية شتيمة ضد رئيس بلادها خلال البث المباشر لبرنامجها بعد أن نسيت هي وفريق العمل إغلاق الميكرفون خلال كلام الرئيس جو بايدن.
وأشارت المذيعة الأمريكية، جوي رايد، خلال بث برنامجها، إلى أن الرئيس الأمريكي قال إنه مستعد لاتخاذ خطوات إذا كان الكونغرس جادا في حل أزمة الحدود.
JUST IN: MSNBC host Joy Reid gets caught cursing on hot mic while playing a clip of Biden saying he would close the border if Congress unlocks more money to Ukraine.— Collin Rugg (@CollinRugg) January 30, 2024
“If that bill were the law today, I'd shut down the border right now and fix it quickly,” Biden said.
Before the… pic.twitter.com/CqeyPd3AoO
وبعد ذلك عُرض مقطع فيديو للرئيس بايدن يقول فيه: "لو كان مشروع القانون هذا هو القانون اليوم، لأغلقت الحدود الآن وأصلحته بسرعة".
WOW - Joy Reid got caught yelling at Joe Biden for starting WWIII.— The Trump Train 🚂🇺🇸 (@The_Trump_Train) January 30, 2024
We must vote Trump in November, our lives depend on it! pic.twitter.com/Y7zcA0hjDZ
وعلقت المذيعة الأمريكية خلال عرض فيديو لبايدن على كلامه قائلة "ليس حربا لعينة أخرى".
وتصدر المقطع الذي بثته شبكة "MSNBC" وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد، على خلفية الأزمة التي تشهدها ولاية تكساس بسبب أزمة الحدود والمهاجرين، لدرجة أن بعض النواب طالبوا باستقلال الولاية عن أمريكا.