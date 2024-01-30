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https://sputnikarabic.ae/20240130/مذيعة-أمريكية-تشتم-بايدن-خلال-البث-المباشر-فيديو--1085566068.html
مذيعة أمريكية تشتم بايدن خلال البث المباشر... فيديو
مذيعة أمريكية تشتم بايدن خلال البث المباشر... فيديو
وجهت مذيعة أمريكية شتيمة ضد رئيس بلادها خلال البث المباشر لبرنامجها بعد أن نسيت هي وفريق العمل إغلاق الميكرفون خلال كلام الرئيس جو بايدن. 30.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-30T09:49+0000
2024-01-30T09:49+0000
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وأشارت المذيعة الأمريكية، جوي رايد، خلال بث برنامجها، إلى أن الرئيس الأمريكي قال إنه مستعد لاتخاذ خطوات إذا كان الكونغرس جادا في حل أزمة الحدود.وتصدر المقطع الذي بثته شبكة "MSNBC" وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد، على خلفية الأزمة التي تشهدها ولاية تكساس بسبب أزمة الحدود والمهاجرين، لدرجة أن بعض النواب طالبوا باستقلال الولاية عن أمريكا.موسكو تنصح بايدن بتشكيل تحالف دولي لـ"تحرير تكساس"
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نادي الفيديو, جو بايدن, البيت الأبيض
نادي الفيديو, جو بايدن, البيت الأبيض

مذيعة أمريكية تشتم بايدن خلال البث المباشر... فيديو

09:49 GMT 30.01.2024
© AFP 2023 / JIM WATSONالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في منتجع "كامب ديفيد" الرئاسي، ميريلاند، 18 أغسطس/ آب 2023
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في منتجع كامب ديفيد الرئاسي، ميريلاند، 18 أغسطس/ آب 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2024
© AFP 2023 / JIM WATSON
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وجهت مذيعة أمريكية شتيمة ضد رئيس بلادها خلال البث المباشر لبرنامجها بعد أن نسيت هي وفريق العمل إغلاق الميكرفون خلال كلام الرئيس جو بايدن.
وأشارت المذيعة الأمريكية، جوي رايد، خلال بث برنامجها، إلى أن الرئيس الأمريكي قال إنه مستعد لاتخاذ خطوات إذا كان الكونغرس جادا في حل أزمة الحدود.

وبعد ذلك عُرض مقطع فيديو للرئيس بايدن يقول فيه: "لو كان مشروع القانون هذا هو القانون اليوم، لأغلقت الحدود الآن وأصلحته بسرعة".

وعلقت المذيعة الأمريكية خلال عرض فيديو لبايدن على كلامه قائلة "ليس حربا لعينة أخرى".

وتصدر المقطع الذي بثته شبكة "MSNBC" وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد، على خلفية الأزمة التي تشهدها ولاية تكساس بسبب أزمة الحدود والمهاجرين، لدرجة أن بعض النواب طالبوا باستقلال الولاية عن أمريكا.
موسكو تنصح بايدن بتشكيل تحالف دولي لـ"تحرير تكساس"
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