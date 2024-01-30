https://sputnikarabic.ae/20240130/نجاح-زراعة-أول-شريحة-دماغية-في-رأس-إنسان-صور-وفيديو-1085560376.html
نجاح زراعة أول شريحة دماغية في رأس إنسان... صور وفيديو
نجاح زراعة أول شريحة دماغية في رأس إنسان... صور وفيديو
أعلن رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، مالك شركة " SpaceX"، نجاح أول عملية زرع شريحة دماغية من شركة "نيورالينك". 30.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-30T07:54+0000
2024-01-30T07:54+0000
2024-01-30T07:54+0000
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وقال ماسك على منصة "إكس": "أول إنسان حصل على زرعة من نيورالينك أمس، وهو يتعافى بشكل جيد".وأشار إلى أن "النتائج الأولية تظهر اكتشافًا واعدًا لارتفاع الخلايا العصبية".و كتب ماسك لاحقًا أن جهاز "نيورالينك" الجديد يسمى" تيليباثي" (التخاطر)، ووفقا له، فهو يمنح صاحبه القدرة على التحكم في الهاتف الذكي أو الكمبيوتر باستخدام قوة الفكر، وهو مصمم في المقام الأول للأشخاص الذين فقدوا القدرة على استخدام أطرافهم.وفي مايو/ أيار الماضي، حصلت شركة "نيورالينك" على موافقة الجهات التنظيمية لإجراء تجارب سريرية على البشر، كما أعلنت في سبتمبر/ أيلول عن تجنيد متطوعين للتجارب السريرية على زراعة الشريحة في الدماغ، والتي يمكن استخدامها أيضًا للتحكم في الأطراف الاصطناعية. وذكر ماسك أن الشركة تخطط لإنشاء أطراف صناعية يتم التحكم فيها عن طريق زرع شريحة في الدماغ، وبحسب رجل الأعمال فإن تكلفة هذه الخدمة يمكن أن تصل إلى نحو 60 ألف دولار.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, علوم
نجاح زراعة أول شريحة دماغية في رأس إنسان... صور وفيديو
أعلن رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، مالك شركة " SpaceX"، نجاح أول عملية زرع شريحة دماغية من شركة "نيورالينك".
وقال ماسك على منصة "إكس"
: "أول إنسان حصل على زرعة من نيورالينك أمس، وهو يتعافى بشكل جيد".
وأشار إلى أن "النتائج الأولية تظهر اكتشافًا واعدًا لارتفاع الخلايا العصبية".
و كتب ماسك لاحقًا أن جهاز "نيورالينك" الجديد يسمى" تيليباثي" (التخاطر)، ووفقا له، فهو يمنح صاحبه القدرة على التحكم في الهاتف الذكي أو الكمبيوتر باستخدام قوة الفكر، وهو مصمم في المقام الأول للأشخاص الذين فقدوا القدرة على استخدام أطرافهم.
وفي مايو/ أيار الماضي، حصلت شركة "نيورالينك" على موافقة الجهات التنظيمية لإجراء تجارب سريرية على البشر، كما أعلنت في سبتمبر/ أيلول عن تجنيد متطوعين للتجارب السريرية على زراعة الشريحة في الدماغ، والتي يمكن استخدامها أيضًا للتحكم في الأطراف الاصطناعية.
وذكر ماسك أن الشركة تخطط لإنشاء أطراف صناعية يتم التحكم فيها عن طريق زرع شريحة في الدماغ، وبحسب رجل الأعمال فإن تكلفة هذه الخدمة يمكن أن تصل إلى نحو 60 ألف دولار.