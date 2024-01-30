عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20240130/نجاح-زراعة-أول-شريحة-دماغية-في-رأس-إنسان-صور-وفيديو-1085560376.html
نجاح زراعة أول شريحة دماغية في رأس إنسان... صور وفيديو
نجاح زراعة أول شريحة دماغية في رأس إنسان... صور وفيديو
أعلن رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، مالك شركة " SpaceX"، نجاح أول عملية زرع شريحة دماغية من شركة "نيورالينك". 30.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-30T07:54+0000
2024-01-30T07:54+0000
مجتمع
نادي الفيديو
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102676/50/1026765041_0:80:1114:707_1920x0_80_0_0_9824768026594a11613b801c0252351f.png
وقال ماسك على منصة "إكس": "أول إنسان حصل على زرعة من نيورالينك أمس، وهو يتعافى بشكل جيد".وأشار إلى أن "النتائج الأولية تظهر اكتشافًا واعدًا لارتفاع الخلايا العصبية".و كتب ماسك لاحقًا أن جهاز "نيورالينك" الجديد يسمى" تيليباثي" (التخاطر)، ووفقا له، فهو يمنح صاحبه القدرة على التحكم في الهاتف الذكي أو الكمبيوتر باستخدام قوة الفكر، وهو مصمم في المقام الأول للأشخاص الذين فقدوا القدرة على استخدام أطرافهم.وفي مايو/ أيار الماضي، حصلت شركة "نيورالينك" على موافقة الجهات التنظيمية لإجراء تجارب سريرية على البشر، كما أعلنت في سبتمبر/ أيلول عن تجنيد متطوعين للتجارب السريرية على زراعة الشريحة في الدماغ، والتي يمكن استخدامها أيضًا للتحكم في الأطراف الاصطناعية. وذكر ماسك أن الشركة تخطط لإنشاء أطراف صناعية يتم التحكم فيها عن طريق زرع شريحة في الدماغ، وبحسب رجل الأعمال فإن تكلفة هذه الخدمة يمكن أن تصل إلى نحو 60 ألف دولار.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102676/50/1026765041_33:0:1081:786_1920x0_80_0_0_fde578c3529be30b849afe247bdd232a.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, علوم
نادي الفيديو, علوم

نجاح زراعة أول شريحة دماغية في رأس إنسان... صور وفيديو

07:54 GMT 30.01.2024
CC BY-SA 2.0 / A Health Blog / Exercise Plays Vital Role Maintaining Brain Healthدماغ - مخ
دماغ - مخ - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2024
CC BY-SA 2.0 / A Health Blog / Exercise Plays Vital Role Maintaining Brain Health
تابعنا عبر
أعلن رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، مالك شركة " SpaceX"، نجاح أول عملية زرع شريحة دماغية من شركة "نيورالينك".
وقال ماسك على منصة "إكس": "أول إنسان حصل على زرعة من نيورالينك أمس، وهو يتعافى بشكل جيد".
وأشار إلى أن "النتائج الأولية تظهر اكتشافًا واعدًا لارتفاع الخلايا العصبية".
و كتب ماسك لاحقًا أن جهاز "نيورالينك" الجديد يسمى" تيليباثي" (التخاطر)، ووفقا له، فهو يمنح صاحبه القدرة على التحكم في الهاتف الذكي أو الكمبيوتر باستخدام قوة الفكر، وهو مصمم في المقام الأول للأشخاص الذين فقدوا القدرة على استخدام أطرافهم.
وفي مايو/ أيار الماضي، حصلت شركة "نيورالينك" على موافقة الجهات التنظيمية لإجراء تجارب سريرية على البشر، كما أعلنت في سبتمبر/ أيلول عن تجنيد متطوعين للتجارب السريرية على زراعة الشريحة في الدماغ، والتي يمكن استخدامها أيضًا للتحكم في الأطراف الاصطناعية.
وذكر ماسك أن الشركة تخطط لإنشاء أطراف صناعية يتم التحكم فيها عن طريق زرع شريحة في الدماغ، وبحسب رجل الأعمال فإن تكلفة هذه الخدمة يمكن أن تصل إلى نحو 60 ألف دولار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:14 GMTمظاهرات مؤيدة لـ فلسطين في أوترخت، هولندا 14 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مظاهرات في مدن أوروبية وعربية تضامنا مع فلسطين06:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала