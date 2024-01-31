https://sputnikarabic.ae/20240131/أب-كويتي-يعلم-أطفاله-الصبر-والرجولة-بتركهم-في-بر-الصحراء-فيديو-1085610250.html
أب كويتي يعلم أطفاله الصبر والرجولة بتركهم في "بر الصحراء"... فيديو
أب كويتي يعلم أطفاله الصبر والرجولة بتركهم في "بر الصحراء"... فيديو
تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رجلا يوثّق ردة فعل أطفاله بعد أن تركهم عند صديقه في بر الصحراء لرعاية الإبل، حتى يعلمهم الرجولة والصبر. 31.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-31T12:49+0000
2024-01-31T12:49+0000
2024-01-31T12:49+0000
مجتمع
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وعند سؤال الأب أولاده عن أحوالهم، قال أحدهم إن صديقه لا يعطيهم الماء ويعاملهم مثل العمال في البر، ولا يعطيهم إلا القليل من الطعام، ويرفض عودتهم إلى المنزل قبل غروب الشمس.وقال طفل آخر: "قال صديقك عليّ الطلاق... لو رأيت أحد جاي العزبة فسأقطع رجوله".وعندما طلب الأب من أطفاله ركوب السيارة معه حتى يوصلهم إلى صديقه في المنزل، رفض الأطفال خوفا من ردة فعله، بعدما أن أقسم إن عادوا "سيكسر أرجلهم". وطلب الأطفال من والدهم العودة معه، لأنهم لا يتحملون العيش في البر، لكن الأب رفض وطلب منهم النزول من السيارة والعودة لرعاية الإبل.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
أب كويتي يعلم أطفاله الصبر والرجولة بتركهم في "بر الصحراء"... فيديو
تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رجلا يوثّق ردة فعل أطفاله بعد أن تركهم عند صديقه في بر الصحراء لرعاية الإبل، حتى يعلمهم الرجولة والصبر.
وعند سؤال الأب أولاده عن أحوالهم، قال أحدهم إن صديقه لا يعطيهم الماء ويعاملهم مثل العمال في البر، ولا يعطيهم إلا القليل من الطعام، ويرفض عودتهم إلى المنزل قبل غروب الشمس.
وقال طفل آخر: "قال صديقك عليّ الطلاق... لو رأيت أحد جاي العزبة فسأقطع رجوله".
وعندما طلب الأب من أطفاله ركوب السيارة معه حتى يوصلهم إلى صديقه في المنزل، رفض الأطفال خوفا من ردة فعله، بعدما أن أقسم إن عادوا "سيكسر أرجلهم". وطلب الأطفال من والدهم العودة معه، لأنهم لا يتحملون العيش في البر، لكن الأب رفض وطلب منهم النزول من السيارة والعودة لرعاية الإبل.