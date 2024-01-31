https://sputnikarabic.ae/20240131/أسرى-قطاع-غزة-المفرج-عنهم-يروون-محنتهم-داخل-المعتقل-العسكري-الإسرائيلي-1085606631.html

أسرى قطاع غزة المفرج عنهم يروون محنتهم داخل المعتقل العسكري الإسرائيلي... فيديو

أسرى قطاع غزة المفرج عنهم يروون محنتهم داخل المعتقل العسكري الإسرائيلي... فيديو

واجه الأسرى الفلسطينيون من قطاع غزة المفرج عنهم، بعد احتجازهم من قبل الجيش الإسرائيلي خلال الاجتياح البري للقطاع، ظروف اعتقال وتحقيق صعبة داخل المعتقل العسكري... 31.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-31T11:00+0000

2024-01-31T11:00+0000

2024-01-31T11:35+0000

حصري

العالم العربي

تقارير سبوتنيك

أخبار فلسطين اليوم

قطاع غزة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1f/1085605951_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b51f80a2839480c2bc42173a9f8b2384.jpg

ويروي الصحفي ضياء الكحلوت تلك المرحلة الشاقة والمتعبة والصعبة والتي بدأت باعتقاله مع عدد من أفراد أسرته من قبل قوات الجيش الإسرائيلي مع عشرات الفلسطينيين، بتاريخ 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي من شمال قطاع غزة.وأضاف: "33 يوماً من العذاب، ومن سوء المعاملة ومن قلة الاهتمام، ومن الأمراض والأوجاع، والانقطاع عن العالم الخارجي، وطوال فترة السجن كنت معصوب العينين، ويداي مكلبتين بالحديد، وتم التحقيق معي بادعاء أني من حركة "حماس"، ثم نفيت ذلك، ومن ثم تم التحقيق معي حول عملي الصحفي، وعن بعض التقارير التي أنجزتها في وقت سابق".ومن بين المعتقلين المفرج عنهم أبو أحمد إسماعيل، الذي اعتقل من منزله بعد أصابته برصاصة اخترقت نافذة منزلهم في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ويقول إسماعيل لـ"سبوتنيك": "الجيش الإسرائيلي اقتادنا الى جهة مجهولة، ثم وضعونا أثناء نزول المطر على رمال البحر لمدة 12 ساعة، وكنا في ظروف صعبة دون ماء ومنعونا من الذهاب الى الحمام، ثم نقلونا الى السجن، وأمضيت 10 أيام منها 5 أيام في سجن بالقدس، هو سجن المسكوبية حسب ما قال لي الجيش الإسرائيلي، وكنا نتعرض للضرب والإهانة، وكنا نحصل على الطعام بصعوبة، وكنت مصابا في يدي، ولم أتلقى علاجا حقيقيا داخل السجن".وأضاف إسماعيل: "بعدها ألقوا بنا على معبر كرم أبو سالم، وأمسيت أنا في رفح وأهلي في بيت لاهيا، وأنا الآن أتلقى العلاج في مشافي رفح، وتتحسن يدي مع مرور الوقت، وأتلقى علاجاً نفسياً لما تعرضت له وما رأيت داخل السجن".وبعد الإفراج عن الكحلوت توقف لعدة أيام نتيجة الإصابات والوضع الصحي الصعب ثم عاد للعمل، يقول الكحلوت: "عدت لعملي الصحفي بقوة، من أجل أن تبقى صورة غزة حاضرة، ومن أجل نقل المعاناة، ومحاولة بث الأمل للناس".

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة