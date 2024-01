https://sputnikarabic.ae/20240131/أغلى-الساعات-في-العالم-1085612344.html

مع ظهور التكنولوجيا الرقمية، يختار عدد قليل من الأشخاص ارتداء "ساعة عادية" هذه الأيام، إلا أن ذلك لم يمنع فئة من الأشخاص من شراء واقتناء أغلى الساعات. إليك أغلى 10 ساعات في العالم حاليًا. أي واحدة ستختار؟أغلى 10 ساعات في العالم10- "بول نيومان رولكس دايتونا" بقيمة 18 مليون دولاربسعر مماثل لساعة "Jacob & Co. Billionaire"، ارتدى الممثل الأمريكي الشهير الراحل بول نيومان، ساعة "رولكس دايتونا" هذه.يعود تاريخ ساعة "رولكس" هذه إلى عام 1968، وكانت هدية من زوجة نيومان جوان وودوارد، وتم بيعها بمبلغ 17.7 مليون دولار، في مزاد عام 2017.9- شركة "جاكوب" وشركاه ملياردير ووتش بقيمة 18 مليون دولار أمريكيتحتوي هذه الساعة على ما يزيد عن 260 قيراطًا من قطع الألماس الحقيقية، وهي قطعة مميزة حقًا، يوجد تحت الألماس غلاف من الذهب الأبيض، أرقام الساعة مصنوعة أيضًا من الألماس،و لديها احتياطي طاقة لمدة 72 ساعة. إن لقب "الملياردير" للساعة لا يرجع فقط إلى سعرها، بل إلى الصداقة الوثيقة والتعاون بين مؤسس "جاكوب آند كو"، جاكوب أرابو، ومدير "الفورمولا 1" فلافيو برياتوري. وبعد المناقشات، أصبح السيد برياتور وشركته "Billionaire Lifestyle"، هو المرخص الرسمي لساعة "Billionaire"، ما عزز شراكتهم.وكرمز لهذا التعاون، يتميز ظهر علبة الساعة بنقش شعار الملياردير، و تم تزيين الساعة بـ239 حجرًا من قطع الزمرد والألماس، كل منها حاصلة على شهادة "GIA" ويصل وزنها إلى ثلاثة قيراط، وتتميز الساعة بوزن إجمالي مذهل للألماس يبلغ 260 قيراطًا، ويسهم الترصيع المعقد بالأحجار الكريمة المطلوبة لهذه الماسات في الحجم الكبير للساعة، حيث يبلغ عرضها 47.5 ملم وارتفاعها 58 ملم.تحتوي الساعة على حركة توربيون ذات عيار JCAM09 ذات تعبئة يدوية مع جسور هيكلية بالكامل، ما يوفر رؤية ساحرة للآلية وجاذبية الألماس هي التي تأسر القلوب حقًا. والمثير للدهشة أن العلبة مصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا، وهو خيار يختلف عن البلاتين الأكثر تكلفة المستخدم عادةً في مثل هذه الساعات الفاخرة. ومن ناحية أخرى، فإن ظهر العلبة والغطاء مصنوعان من كريستال الصفير، ما يضيف إلى جماليات الساعة الجذابة.8- "جاكوب وشركاه الملياردير Timeless Treasure" بقيمة 20 مليون دولار أمريكيفي معرض "Watches & Wonders" جنيف 2023، كشفت شركة "Jacob & Co" عن ساعة Billionaire Timeless" Treasure Yellow Diamond" الرائعة التي تبلغ قيمتها 20 مليون دولار، تم تزيين هذه الساعة الرائعة بإجمالي 425 ماسة من قطع "Asscher" باللونين الأصفر الفاخر والأصفر المكثف، ما يجعلها تحفة فنية من الفخامة والندرة في عالم الساعات.كان إنشاء هذه الساعة الاستثنائية عملية شاقة امتدت لثلاث سنوات ونصف، جاب عشرة من علماء الأحجار الكريمة المهرة العالم بحثًا عن ألماس نادر متطابق تمامًا، وحصلوا على 880 قيراطًا من الألماس الأصفر الخام. وعلى مدى سنوات عدة، تم تحويل هذه الماسات الخام إلى 216.89 قيراطًا من أحجار قطع "Asscher" الفردية، والتي تتطلب آلاف الساعات من العمل من القطع والتلميع الدقيق.توفر قطع ألماس "Asscher Cut"، المعروفة بشكلها المربع بزوايا مقصوصة، رؤية آسرة للحجر مع 57 وجهًا، وتطلبت الساعة المزيد من الأحجار الخام لهذه القطعة الفريدة، ما أدى إلى إهدار المزيد من الألماس ولكن مع تعزيز ندرته وقيمته.يعتبر الألماس الأصفر نادرًا بشكل لا يصدق، حيث يوجد تقريبًا في واحدة من كل 10000 ألماسة، ما يجعل العثور على أحجام أكبر أمرًا صعبًا. قام فريق "جاكوب آند كو" باختيار كل حجر يدويًا ومطابقته بعناية، ما أدى إلى تأخير في إنشاء هذه الساعة الاستثنائية. امتدت الحرفية إلى العلبة والسوار من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطا، حيث قضى 15 خبيرًا في ترصيع الأحجار الكريمة أشهرًا في تحضير الشكل المعقد الشبيه بالشبكة.7- "باتيك فيليب Supercomplication" بقيمة 24 مليون دولار أمريكيطبقًا لاسمها، فإن طريقة عمل ساعة الجيب هذه من شركة "Patek Philippe" معقدة للغاية، تم تسميتها على اسم مصرفي يُدعى هنري جريفز، الذي كلّف فيليب بصنعها.مصنوعة من الذهب عيار 18 قيراطا، وتظل الساعة الأكثر تعقيدًا في العالم التي يتم تصنيعها يدويًا، مع أكثر من 24 وظيفة مختلفة. تشمل بعض الوظائف ما يلي: أجراس وستمنستر، والتقويم الدائم وأوقات شروق الشمس وغروبها وخريطة سماوية لنيويورك كما تُرى من شقة جريفز، في الجادة الخامسة.6- "شوبارد" 201 قيراط بقيمة 25 مليون دولار أمريكيمع وجود أوجه تشابه وثيقة مع "Graff Diamonds Hallucination"، فإن ساعة "Chopard" هذه مصنوعة أيضًا من الأحجار الملونة.تحتوي على 874 ألماسة بألوان وأحجام مختلفة، و يوجد في المركز الماسة وردية على شكل قلب بوزن 15.37 قيراطًا، وألماسة زرقاء بوزن 12.79 قيراطًا، وألماسة باللون "D" بوزن 11.36 قيراطًا. عندما يضغط المستخدم على آلية "الزنبرك"، فإنه ينفتح مثل الزهرة، ما يجعل مشاهدتها ممتعة للغاية.5- "جاغيور Lecoultre Joaillerie 101 Manchette" بقيمة 26 مليون دولار أمريكيصُنعت ساعة "Joaillerie 101 Manchette" حصريًا لملكة إنجلترا، لتكون بمثابة أعجوبة مخصصة تم إحياؤها على يدJaege"-LeCoultre"، ومع كون الملكة إليزابيث الثانية هي المالكة المميزة لها، فقد زيّنت هذه الساعة الاستثنائية مجموعتها.تم بيع "Jaeger-LeCoultre Joaillerie 101 Manchette"، وهي تحفة فنية فاخرة، بسعر مذهل قدره 26 مليون دولار، وهو دليل على براعتها الفنية وأهميتها التي لا مثيل لها. يتميز تصميم الساعة بالأناقة والبذخ، ويبرز تألق الذهب الأبيض المزين بمجموعة من قطع الألماس المصقولة بدقة،مما يزيد كل منها من جاذبيتها.4- "بريجيت" رقم 160 بقيمة 30 مليون دولار أمريكيقد تتساءل من يرتدي ساعة الجيب هذه الأيام. وكما تبين، فإن الكثيرين سيتنافسون على هذه القطعة بالذات، ليس لأنها ساعة جيب ولكن في الحقيقة أنها صنعت للملكة الفرنسية الشهيرة ماري أنطوانيت. كانت ساعة الجيب هدية تم تكليف تصنيعها لبريجيه، من أحد المعجبين السريين، سُميت الساعة أيضًا باسم "ماري أنطوانيت"، إلا أنها لم تكتمل إلا بعد 34 عامًا من وفاتها.في عام 2004، أمر بإعادة إنتاجها الراحل نيكولا حايك، مؤسس مجموعة "سواتش"، وقد عانى صانعو هذه القطعة كثيرًا في التعامل معها، على الرغم من فحصهم للرسومات الفنية الأصلية في أرشيفات متحف "بريجيت"، بالإضافة إلى المواد المتاحة في متحف الفنون والحرف في باريس، فرنسا. لقد نجحوا أخيرًا، حيث تم إنشاء الإصدار الجديد بطريقة تجعله ذاتيًا.تم الانتهاء منها في عام 2008، وتم تقديمها في علبة مصنوعة من خشب البلوط من الشجرة، التي كانت الملكة ماري أنطوانيت، تسترخي تحتها في ذروة أيامها.3- "باتيك فيليب Grandmaster Chime" بسعر 33.6 مليون دولار أمريكيتم طرح ساعة "Patek Philippe Grandmaster Chime" في الأصل، في عام 2014، كإشادة بالذكرى الـ 175 لتأسيس شركة "Patek Philippe"، وهي مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.تتميز ساعة "Grandmaster Chime" المثيرة للإعجاب بوظائفها المعقدة بمجموعة رائعة من 20 الوظائف، منها خمس وظائف صوتية.ومن بين هذه الميزات، هناك اثنتان تبرزان كأول براءة اختراع عالميًا، وهما المنبه ومكرر التاريخ، الذي يشير إلى التاريخ بشكل أنيق عند الطلب. إضافة إلى جاذبيتها، يتميز تصميم "Grandmaster Chime" بعلبة فريدة مزدوجة الوجه.تتميز هذه الساعة بتوفير عدد من الخيارات تتيح لأصحابها بتحويلها بالطريقة التي يجدونها فضلة لهم.في عام 2019، تم بيعها بسعر تاريخي وصل لـ 33,616,493 دولارًا أمريكيًا.2- "سحر غراف دايموند" بقيمة 40 مليون دولار أمريكيتحتوي على 114 قيراطا من الالماس عديم اللون.الاتصال الهاتفي الألماسي على شكل قطرة، القرص قابل للإزالة ويمكن استخدامه كخاتم، مع استخدام الباقي كسوار.يوجد في قلب الساعة تركيبة رائعة مكونة من 152.96 قيراطًا من الالماس الأبيض النقي، تم ترتيبها بمهارة إلى حد الكمال. القطعة المركزية في هذه الساعة المبهرة هي ألماسة نادرة بشكل مذهل من عيار 38.13 قيراطا على شكل كمثرى خالية من العيوب، قطعها غراف وصقلها بخبرة في ورش العمل الخاصة به.1-"هلوسة غراف دايموند" بقيمة 55 مليون دولار أمريكيتعتبر "The Hallucination by Graff Diamonds" قطعة مثالية لأولئك الذين يقدرون الترف. في حين أن أعمالها الداخلية قد لا تكون السبب الوحيد لسعرها، إلا أن الساعة تحتوي على 110 قيراط من الألماس الملون النادر بشكل استثنائي. استثمر جون غراف، جنبًا إلى جنب مع فريق من علماء الأحجار الكريمة والحرفيين المهرة، آلاف الساعات من العمل في تصميم هذه التحفة الفنية.ظهرت ساعة "Graff Hallucination" لأول مرة، في عام 2014، واجتاحت العالم، وأصبحت على الفور أغلى ساعة تم تصنيعها على الإطلاق. إن تركيبها أعجوبة، حيث تم ترتيب الألماس والأحجار النادرة بدقة في تصميم آسر على طراز قوس قزح، ويغلف السوار البلاتيني بعرض مجموعة من الألوان، بما في ذلك الأشكال المذهلة من اللون الوردي والأزرق والأخضر والأصفر والبرتقالي.حاليًا، تظل الهلوسة في حوزة لورانس غراف، المساهم المسيطر في شركة الألماس الجنوب أفريقية، في حين أن تركيز هذه الساعة يكمن في الجمال المذهل لأحجارها الكريمة.حصلت ساعة "Graff Diamonds Hallucination" على لقب أغلى ساعة في العالم، بسعر وصل لـ55 دولار.

