https://sputnikarabic.ae/20240131/الخارجية-الروسية-المحكمة-الأممية-ترفض-الاعتراف-بروسيا-كـدولة-معتدية-1085623475.html
الخارجية الروسية: المحكمة الأممية ترفض الاعتراف بروسيا كـ"دولة معتدية"
الخارجية الروسية: المحكمة الأممية ترفض الاعتراف بروسيا كـ"دولة معتدية"
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، بأن محكمة العدل الدولية لم تتبع رغبات كييف ورفضت بشكل أساسي مزاعم من شأنها اعتبار روسيا "دولة معتدية". 31.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-31T18:49+0000
2024-01-31T18:49+0000
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موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية، الذي نشر على موقعها الإلكتروني، أن "محكمة العدل الدولية لم تحذو حذو كييف، ورفضت من حيث المبدأ الاعتراف بروسيا كـ"دولة معتدية".وأوضح البيان، أن "كييف كانت تأمل، من خلال حكم المحكمة، في تعزيز مطالبها بنقل الأصول الروسية المسروقة في الغرب وفرض قيود دولية على روسيا".وفي وقت سابق، أعلن النائب الأول لممثل روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تملك صلاحيات إنشاء محكمة خاصة ضد روسيا، فهذه المبادرات لاغية وباطلة من الناحية القانونية.وقال بوليانسكي: "أي مبادرات من هذا القبيل في الجمعية العامة ستكون غير ذات أهمية على الإطلاق من الناحية القانونية، لأن الجمعية العامة لا تملك مثل هذه الصلاحيات".
https://sputnikarabic.ae/20230114/بوليانسكي-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-لا-تملك-صلاحيات-لإنشاء-محكمة-ضد-روسيا-1072282987.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
الخارجية الروسية: المحكمة الأممية ترفض الاعتراف بروسيا كـ"دولة معتدية"
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، بأن محكمة العدل الدولية لم تتبع رغبات كييف ورفضت بشكل أساسي مزاعم من شأنها اعتبار روسيا "دولة معتدية".
موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية، الذي نشر على موقعها الإلكتروني، أن "محكمة العدل الدولية لم تحذو حذو كييف، ورفضت من حيث المبدأ الاعتراف بروسيا كـ"دولة معتدية".
وأضاف البيان: "كما رفضت المحكمة المزاعم الأوكرانية بأن جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية "منظمتان إرهابيتان".
وأوضح البيان، أن "كييف كانت تأمل، من خلال حكم المحكمة، في تعزيز مطالبها بنقل الأصول الروسية المسروقة في الغرب وفرض قيود دولية على روسيا".
وفي وقت سابق، أعلن النائب الأول لممثل روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تملك صلاحيات إنشاء محكمة خاصة ضد روسيا
، فهذه المبادرات لاغية وباطلة من الناحية القانونية.
وقال بوليانسكي: "أي مبادرات من هذا القبيل في الجمعية العامة ستكون غير ذات أهمية على الإطلاق من الناحية القانونية، لأن الجمعية العامة لا تملك مثل هذه الصلاحيات".