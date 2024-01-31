https://sputnikarabic.ae/20240131/الخارجية-الروسية-تعرب-عن-امتنانها-لجهود-الإمارات-في-وساطتها-بإعادة-الأسرى-1085620010.html
الخارجية الروسية تعرب عن امتنانها لجهود الإمارات في وساطتها بإعادة الأسرى
الخارجية الروسية تعرب عن امتنانها لجهود الإمارات في وساطتها بإعادة الأسرى
أعربت روسيا، اليوم الأربعاء، عن امتنانها لدولة الإمارات العربية المتحدة، لجهود الوساطة التي بذلتها في تنسيق وتنفيذ عملية تبادل 195 جنديا وضابطا روسيا مع... 31.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-31T16:05+0000
2024-01-31T16:05+0000
2024-01-31T16:05+0000
روسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم
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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "نحن ممتنون لدولة الإمارات العربية المتحدة، على جهود الوساطة التي بذلتها في تنسيق وإجراء التبادل".وأعلنت الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إعادة 195 عسكريا روسيا من الأسر في أوكرانيا، مشيرة إلى نقلهم لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في موسكو.وأصدرت وزارة الدفاع الروسية، بيانا، قالت فيه: "يوم 31 يناير(كانون الثاني الجاري)، ونتيجة للمفاوضات، تمت إعادة 195 من العسكريين الروس، الذين واجهوا خطرًا مميتًا في الأسر، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".وأضاف البيان: "في المقابل، تم إعادة 195 أسير حرب أوكراني لكييف"، موضحة أنه سيتم تسليم العسكريين الروس المفرج عنهم إلى موسكو بواسطة طائرات نقل عسكرية تابعة للقوات الجو فضائية للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.وأشارت الدفاع الروسية، إلى أن الإمارات قامت بدور الوسيط في عملية تبادل الأسرى التي جرت اليوم بين روسيا وأوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20240131/الدفاع-الروسية-تعلن-إعادة-195-أسير-حرب-من-أوكرانيا--1085612882.html
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روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم
روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم
الخارجية الروسية تعرب عن امتنانها لجهود الإمارات في وساطتها بإعادة الأسرى
أعربت روسيا، اليوم الأربعاء، عن امتنانها لدولة الإمارات العربية المتحدة، لجهود الوساطة التي بذلتها في تنسيق وتنفيذ عملية تبادل 195 جنديا وضابطا روسيا مع أوكرانيا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "نحن ممتنون لدولة الإمارات العربية المتحدة، على جهود الوساطة التي بذلتها في تنسيق وإجراء التبادل".
وأعلنت الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إعادة 195 عسكريا روسيا من الأسر في أوكرانيا، مشيرة إلى نقلهم لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في موسكو.
وأصدرت وزارة الدفاع الروسية، بيانا، قالت فيه: "يوم 31 يناير(كانون الثاني الجاري)، ونتيجة للمفاوضات، تمت إعادة 195 من العسكريين الروس، الذين واجهوا خطرًا مميتًا في الأسر، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".
وأضاف البيان: "في المقابل، تم إعادة 195 أسير حرب أوكراني لكييف"، موضحة أنه سيتم تسليم العسكريين الروس المفرج عنهم إلى موسكو بواسطة طائرات نقل عسكرية تابعة للقوات الجو فضائية للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.
وأشارت الدفاع الروسية، إلى أن الإمارات قامت بدور الوسيط في عملية تبادل الأسرى التي جرت اليوم بين روسيا وأوكرانيا.