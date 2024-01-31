عربي
https://sputnikarabic.ae/20240131/القوات-الجوية-الأمريكية-تؤكد-تحطم-مقاتلة-من-طراز-إف-16-في-كوريا-الجنوبية-1085593494.html
القوات الجوية الأمريكية تؤكد تحطم مقاتلة من طراز "إف-16" في كوريا الجنوبية
القوات الجوية الأمريكية تؤكد تحطم مقاتلة من طراز "إف-16" في كوريا الجنوبية
أكدت القوات الجوية الأمريكية تحطم طائرة مقاتلة أمريكية من طراز "إف-16" قبالة سواحل كوريا الجنوبية صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، ونجاة طيارها، حسبما جاء... 31.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-31T03:50+0000
2024-01-31T03:50+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
كوريا الجنوبية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/02/1071857723_0:231:2000:1356_1920x0_80_0_0_3350cb4f4309de1e4a337a3f4e51223b.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقالت القوات الجوية في البيان: "تحطمت طائرة من طراز "إف-16 فايتينغ فالكون" تابعة للجناح المقاتل الثامن الأمريكي بعد تعرضها "لحالة طوارئ أثناء الطيران"."وأوضح البيان أن الطيار قفز من الطائرة ونجا وتم اكتشافه بعد حوالي ساعة من الحادث وتم نقله إلى المستشفى مستيقظًا (بوعيه).وأكدت القوات الجوية الأمريكية أنه "سيتم إجراء تحقيق شامل في الحادث".وفي ديسمبر الماضي، تحطمت طائرة أمريكية من طراز "إف-16" في البحر قبالة الساحل الجنوبي الغربي لكوريا الجنوبية خلال مهمة تدريبية.
https://sputnikarabic.ae/20231211/بعد-تحطم-إحداها-في-كوريا-الجنوبية-ما-هي-أبرز-حوادث-مقاتلات-إف---16-الأمريكية-1083986377.html
الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/02/1071857723_0:44:2000:1544_1920x0_80_0_0_2bf5f874b73fb09d22ca2616a4d10500.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, كوريا الجنوبية
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, كوريا الجنوبية

القوات الجوية الأمريكية تؤكد تحطم مقاتلة من طراز "إف-16" في كوريا الجنوبية

03:50 GMT 31.01.2024
© AP Photo / J.SCOTT APPLEWHITEمقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة "إف - 16"
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2024
© AP Photo / J.SCOTT APPLEWHITE
تابعنا عبر
أكدت القوات الجوية الأمريكية تحطم طائرة مقاتلة أمريكية من طراز "إف-16" قبالة سواحل كوريا الجنوبية صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، ونجاة طيارها، حسبما جاء في بيان.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت القوات الجوية في البيان: "تحطمت طائرة من طراز "إف-16 فايتينغ فالكون" تابعة للجناح المقاتل الثامن الأمريكي بعد تعرضها "لحالة طوارئ أثناء الطيران"."
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2023
بعد تحطم إحداها في كوريا الجنوبية... ما هي أبرز حوادث مقاتلات "إف-16" الأمريكية؟
11 ديسمبر 2023, 15:02 GMT
وأوضح البيان أن الطيار قفز من الطائرة ونجا وتم اكتشافه بعد حوالي ساعة من الحادث وتم نقله إلى المستشفى مستيقظًا (بوعيه).
وأكدت القوات الجوية الأمريكية أنه "سيتم إجراء تحقيق شامل في الحادث".
وفي ديسمبر الماضي، تحطمت طائرة أمريكية من طراز "إف-16" في البحر قبالة الساحل الجنوبي الغربي لكوريا الجنوبية خلال مهمة تدريبية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مظاهرات في مدن أوروبية وعربية تضامنا مع فلسطينأمس, 22:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала