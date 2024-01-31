https://sputnikarabic.ae/20240131/القوات-الجوية-الأمريكية-تؤكد-تحطم-مقاتلة-من-طراز-إف-16-في-كوريا-الجنوبية-1085593494.html

القوات الجوية الأمريكية تؤكد تحطم مقاتلة من طراز "إف-16" في كوريا الجنوبية

القوات الجوية الأمريكية تؤكد تحطم مقاتلة من طراز "إف-16" في كوريا الجنوبية

أكدت القوات الجوية الأمريكية تحطم طائرة مقاتلة أمريكية من طراز "إف-16" قبالة سواحل كوريا الجنوبية صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، ونجاة طيارها، حسبما جاء... 31.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-31T03:50+0000

2024-01-31T03:50+0000

2024-01-31T03:50+0000

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واشنطن - سبوتنيك. وقالت القوات الجوية في البيان: "تحطمت طائرة من طراز "إف-16 فايتينغ فالكون" تابعة للجناح المقاتل الثامن الأمريكي بعد تعرضها "لحالة طوارئ أثناء الطيران"."وأوضح البيان أن الطيار قفز من الطائرة ونجا وتم اكتشافه بعد حوالي ساعة من الحادث وتم نقله إلى المستشفى مستيقظًا (بوعيه).وأكدت القوات الجوية الأمريكية أنه "سيتم إجراء تحقيق شامل في الحادث".وفي ديسمبر الماضي، تحطمت طائرة أمريكية من طراز "إف-16" في البحر قبالة الساحل الجنوبي الغربي لكوريا الجنوبية خلال مهمة تدريبية.

https://sputnikarabic.ae/20231211/بعد-تحطم-إحداها-في-كوريا-الجنوبية-ما-هي-أبرز-حوادث-مقاتلات-إف---16-الأمريكية-1083986377.html

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