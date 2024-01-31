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https://sputnikarabic.ae/20240131/روس-آتوم-تطور-نظيرا-لـوقود-المستقبل-النووي--1085607708.html
"روس آتوم" تطور نظيرا لـ"وقود المستقبل" النووي
"روس آتوم" تطور نظيرا لـ"وقود المستقبل" النووي
قام علماء من مؤسسة "روس آتوم" الحكومية الروسية، بتطوير معدات لإنشاء تقنية تساعد على إنتاج بديل لمادة النيتروجين 15، الذي سيؤدي استخدامها إلى تحسين كفاءة الوقود... 31.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-31T11:43+0000
2024-01-31T11:43+0000
روسيا
علوم
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وذكرت الشركة، في بيانها، أن الخبراء نجحوا من خلال الاختبارات التجريبية بفصل نظائر النيتروجين، في أنظمة الغاز، عن السوائل الثنائية الطور.وأضاف البيان أن "إتقان تكنولوجيا فصل النظائر بكميات الطن سيمكن من تنظيم الإنتاج الصناعي لنظائر النيتروجين 15 في قسم الوقود في الشركة، والذي له قيمة كبيرة لتطوير حلول مبتكرة في دورة الوقود النووي".وتم تنفيذ العمل كجزء من مشروع تطوير التكنولوجيا الصناعية لفصل نظائر النيتروجين، حيث يسمح بتقييم ومقارنة فعالية استخدام أنظمة العمل المختلفة لتحديد الحل الأمثل.
https://sputnikarabic.ae/20231205/روساتوم-الروسية-تطرح-حلولا-تكنولوجية-لتحقيق-الأهداف-المناخية-في-مؤتمر-كوب-28-1083782204.html
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روسيا, علوم
روسيا, علوم

"روس آتوم" تطور نظيرا لـ"وقود المستقبل" النووي

11:43 GMT 31.01.2024
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصورروساتوم الطاقة النووية
روساتوم الطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2024
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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قام علماء من مؤسسة "روس آتوم" الحكومية الروسية، بتطوير معدات لإنشاء تقنية تساعد على إنتاج بديل لمادة النيتروجين 15، الذي سيؤدي استخدامها إلى تحسين كفاءة الوقود النووي في مفاعلات النيوترونات السريعة اللازمة لتطوير الطاقة النووية.
وذكرت الشركة، في بيانها، أن الخبراء نجحوا من خلال الاختبارات التجريبية بفصل نظائر النيتروجين، في أنظمة الغاز، عن السوائل الثنائية الطور.
وأضاف البيان أن "إتقان تكنولوجيا فصل النظائر بكميات الطن سيمكن من تنظيم الإنتاج الصناعي لنظائر النيتروجين 15 في قسم الوقود في الشركة، والذي له قيمة كبيرة لتطوير حلول مبتكرة في دورة الوقود النووي".
روساتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2023
"روساتوم" الروسية تطرح حلولا تكنولوجية لتحقيق الأهداف المناخية في مؤتمر "كوب 28"
5 ديسمبر 2023, 16:44 GMT
وتم تنفيذ العمل كجزء من مشروع تطوير التكنولوجيا الصناعية لفصل نظائر النيتروجين، حيث يسمح بتقييم ومقارنة فعالية استخدام أنظمة العمل المختلفة لتحديد الحل الأمثل.
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