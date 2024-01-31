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https://sputnikarabic.ae/20240131/رومانيا-تنفي-شائعات-قيام-إف-16-تابعة-لها-بمهمة-سرية-فوق-خيرسون-1085595868.html
رومانيا تنفي شائعات قيام "إف-16" تابعة لها بمهمة سرية فوق خيرسون
رومانيا تنفي شائعات قيام "إف-16" تابعة لها بمهمة سرية فوق خيرسون
أعلنت وزارة الدفاع الرومانية، في بيان، أن القوات الجوية للبلاد لم تقم بأي مهمة قتالية سرية ضد القوات الروسية في خيرسون. 31.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-31T07:23+0000
2024-01-31T07:23+0000
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وقالت الدفاع الرومانية على منصة "إكس": "نحن نبلغكم عن أخبار كاذبة ظهرت على حساب في منصة "أكس"، والتي تدعي أن طائرة من طراز " F-16C" أقلعت من القاعدة الجوية رقم 86 في كونستانتا يوم السبت الساعة 3:22 وقصفت مجموعة من القوات الروسية بالقرب من خيرسون".وفي وقت سابق، ظهرت تقارير على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" تفيد بأن طائرة عسكرية رومانية من طراز " إف-16" نفذت غارات جوية على مناطق تمركز فيها أفراد عسكريون روس.وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروماني بوغدان أوريسكو إن بلاده لن تتدخل في حالة نشوب صراع بين روسيا وأوكرانيا ، لكنها مستعدة لمساعدة كييف على المستوى الدبلوماسي.وصرح رئيس الوفد الروسي في المفاوضات في فيينا حول الأمن العسكري والحد من الأسلحة، كونستانتين غافريلوف، بأن موسكو ستعتبر استخدام مقاتلات "إف-16" من القواعد الجوية في بولندا ورومانيا وسلوفاكيا بمثابة مشاركة لها في الصراع في أوكرانيا.
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رومانيا, روسيا, العالم
رومانيا, روسيا, العالم

رومانيا تنفي شائعات قيام "إف-16" تابعة لها بمهمة سرية فوق خيرسون

07:23 GMT 31.01.2024
© AP Photo / Dimitri Messinisطائرة حربية إف 16
طائرة حربية إف 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2024
© AP Photo / Dimitri Messinis
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أعلنت وزارة الدفاع الرومانية، في بيان، أن القوات الجوية للبلاد لم تقم بأي مهمة قتالية سرية ضد القوات الروسية في خيرسون.
وقالت الدفاع الرومانية على منصة "إكس": "نحن نبلغكم عن أخبار كاذبة ظهرت على حساب في منصة "أكس"، والتي تدعي أن طائرة من طراز " F-16C" أقلعت من القاعدة الجوية رقم 86 في كونستانتا يوم السبت الساعة 3:22 وقصفت مجموعة من القوات الروسية بالقرب من خيرسون".
وفي وقت سابق، ظهرت تقارير على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" تفيد بأن طائرة عسكرية رومانية من طراز " إف-16" نفذت غارات جوية على مناطق تمركز فيها أفراد عسكريون روس.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروماني بوغدان أوريسكو إن بلاده لن تتدخل في حالة نشوب صراع بين روسيا وأوكرانيا ، لكنها مستعدة لمساعدة كييف على المستوى الدبلوماسي.
وصرح رئيس الوفد الروسي في المفاوضات في فيينا حول الأمن العسكري والحد من الأسلحة، كونستانتين غافريلوف، بأن موسكو ستعتبر استخدام مقاتلات "إف-16" من القواعد الجوية في بولندا ورومانيا وسلوفاكيا بمثابة مشاركة لها في الصراع في أوكرانيا.
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