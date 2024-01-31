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لافروف: التهديد بالمزيد من زعزعة استقرار الشرق الأوسط "حقيقي"
https://sputnikarabic.ae/20240131/لافروف-الدولار-يستخدم-كسلاح--1085596097.html
لافروف: الدولار يستخدم كسلاح
لافروف: الدولار يستخدم كسلاح
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن الدولار يستخدم كسلاح فعال أو محتمل لحل المشكلات السياسية، مشيرا إلى أن هذا قد أصبح واضحا للجميع. 31.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-31T07:22+0000
2024-01-31T08:04+0000
روسيا
مجموعة بريكس
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وقال لافروف خلال جلسة الاجتماع الأول لمنسقي مجموعة "بريكس" في موسكو: "لقد أصبح الدولار الآن واضحا للجميع، إما سلاحا فعالا أو محتملا لحل المشكلات السياسية".وأضاف: "الولايات المتحدة وحلفاؤها يفرضون على المجتمع الدولي "صيغة زيلينسكي" سيئة السمعة... ويحاولون تقديم هذه الصيغة باعتبارها خيار التسوية الوحيد"، مشددا على أن هذا الخيار غير قابل للتنفيذ.ويعقد الاجتماع الأول لمنسقي ومساعدي منسقي دول "بريكس"، في الفترة من 30 كانون الثاني/ يناير حتى 1 شباط/ فبراير في موسكو، في عام رئاسة روسيا للمجموعة.وفي الأول من يناير أصبحت روسيا رئيسة مجموعة "بريكس" للعام الحالي، وبدأ الأمر بانضمام أعضاء جدد إلى المنظمة، وبعد نتائج قمة 2023، تم اتخاذ قرار بدعوة مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.وبعد انضمام جميع الأعضاء الجدد، يشمل توسع "بريكس" 10 دول يبلغ عدد سكانها 3.6 مليار نسمة، أي ما يقرب من نصف المجموع العالمي. وتنتج هذه الدول أكثر من 40% من إنتاج النفط العالمي ونحو ربع صادرات السلع العالمية.وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا؛ لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي، بما في ذلك الأرجنتين وإيران والجزائر وتونس وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20240130/لافروف-نبني-خططنا-لضمان-أمن-روسيا-مع-الأخذ-بالاعتبار-الترسانة-النووية-لـترويكا-الناتو-1085579453.html
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روسيا, مجموعة بريكس
روسيا, مجموعة بريكس

لافروف: الدولار يستخدم كسلاح

07:22 GMT 31.01.2024 (تم التحديث: 08:04 GMT 31.01.2024)
© Пресс-служба МИД РФ / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2024
© Пресс-служба МИД РФ
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن الدولار يستخدم كسلاح فعال أو محتمل لحل المشكلات السياسية، مشيرا إلى أن هذا قد أصبح واضحا للجميع.
وقال لافروف خلال جلسة الاجتماع الأول لمنسقي مجموعة "بريكس" في موسكو: "لقد أصبح الدولار الآن واضحا للجميع، إما سلاحا فعالا أو محتملا لحل المشكلات السياسية".
وأضاف: "الولايات المتحدة وحلفاؤها يفرضون على المجتمع الدولي "صيغة زيلينسكي" سيئة السمعة... ويحاولون تقديم هذه الصيغة باعتبارها خيار التسوية الوحيد"، مشددا على أن هذا الخيار غير قابل للتنفيذ.
ويعقد الاجتماع الأول لمنسقي ومساعدي منسقي دول "بريكس"، في الفترة من 30 كانون الثاني/ يناير حتى 1 شباط/ فبراير في موسكو، في عام رئاسة روسيا للمجموعة.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقب لقائهما في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2024
لافروف: نبني خططنا لضمان أمن روسيا مع الأخذ بالاعتبار الترسانة النووية لـ"ترويكا" الناتو
أمس, 14:06 GMT
وفي الأول من يناير أصبحت روسيا رئيسة مجموعة "بريكس" للعام الحالي، وبدأ الأمر بانضمام أعضاء جدد إلى المنظمة، وبعد نتائج قمة 2023، تم اتخاذ قرار بدعوة مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وبعد انضمام جميع الأعضاء الجدد، يشمل توسع "بريكس" 10 دول يبلغ عدد سكانها 3.6 مليار نسمة، أي ما يقرب من نصف المجموع العالمي. وتنتج هذه الدول أكثر من 40% من إنتاج النفط العالمي ونحو ربع صادرات السلع العالمية.
وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا؛ لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي، بما في ذلك الأرجنتين وإيران والجزائر وتونس وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر.
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