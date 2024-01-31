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https://sputnikarabic.ae/20240131/مشهد-مروع-لأمريكي-يقطع-رأس-والده-على-البث-المباشر-لأسباب-سياسية-1085613903.html
مشهد مروع لأمريكي يقطع رأس والده على البث المباشر لأسباب سياسية
مشهد مروع لأمريكي يقطع رأس والده على البث المباشر لأسباب سياسية
قام جاستن موهن من ولاية بنسيلفانيا الأمريكية بقطع رأس والده البالغ من العمر 68 عامًا، الذي يعمل كموظف في الحكومة الفيدرالية الأمريكية، بسبب عمله في الحكومة... 31.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-31T13:24+0000
2024-01-31T13:24+0000
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وقام الشاب بإلقاء بيان لمدة 14 دقيقة، دعا فيه إلى ثورة ضد إدارة الرئيس بايدن ونظام الهجرة غير الشرعية، وطلب من الشعب بالبدء في تطهير البلاد من أي شخص ينتمي إلى الحكومة الفيدرالية (تابع لنظام الدولة بأكملها وليس الولاية).وعرض موهن مكافأة بمليون دولار لأي شخص يمكنه قتل مسؤولين رفيعي المستوى، بما في ذلك مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، والمدعي العام ميريك جارلاند والمدعي العام السابق بيل بار.ودعا الشاب المواطنيين الأمريكيين لحمل السلاح، ودعا أيضا إلى ثورة ضد إدارة بايدن، والقتل الجماعي وإعدام المهاجرين، والمثليين جنسيا، وأعضاء حركة "حياة السود مهمة"، "والغوغاء اليساريين المتطرفين" وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومسؤولي الضرائ ، والقضاة الفيدراليون، وضباط مراقبة الحدود وغيرهم بسبب "خيانة بلادهم".وتم اعتقال موهن من قبل الشرطة، وتم العثور على الجثة مقطوعة الرأس في الحمام بعد أن داهمت الشرطة المنزل.
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مشهد مروع لأمريكي يقطع رأس والده على البث المباشر لأسباب سياسية

13:24 GMT 31.01.2024
© MARK HOFFMANالشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2024
© MARK HOFFMAN
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قام جاستن موهن من ولاية بنسيلفانيا الأمريكية بقطع رأس والده البالغ من العمر 68 عامًا، الذي يعمل كموظف في الحكومة الفيدرالية الأمريكية، بسبب عمله في الحكومة الفيدرالية.
وقام الشاب بإلقاء بيان لمدة 14 دقيقة، دعا فيه إلى ثورة ضد إدارة الرئيس بايدن ونظام الهجرة غير الشرعية، وطلب من الشعب بالبدء في تطهير البلاد من أي شخص ينتمي إلى الحكومة الفيدرالية (تابع لنظام الدولة بأكملها وليس الولاية).

ويظهر الفيديو المروع الذي مدته 14 دقيقة، والذي بقي على "يوتيوب" لمدة ست ساعات بعد نشره، موهن وهو يرفع رأس والده في كيس بلاستيكي ملطخ بالدماء.

وعرض موهن مكافأة بمليون دولار لأي شخص يمكنه قتل مسؤولين رفيعي المستوى، بما في ذلك مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، والمدعي العام ميريك جارلاند والمدعي العام السابق بيل بار.
ودعا الشاب المواطنيين الأمريكيين لحمل السلاح، ودعا أيضا إلى ثورة ضد إدارة بايدن، والقتل الجماعي وإعدام المهاجرين، والمثليين جنسيا، وأعضاء حركة "حياة السود مهمة"، "والغوغاء اليساريين المتطرفين" وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومسؤولي الضرائ ، والقضاة الفيدراليون، وضباط مراقبة الحدود وغيرهم بسبب "خيانة بلادهم".
وتم اعتقال موهن من قبل الشرطة، وتم العثور على الجثة مقطوعة الرأس في الحمام بعد أن داهمت الشرطة المنزل.
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