https://sputnikarabic.ae/20240131/نتنياهو-يرد-على-أنباء-صفقة-محتملة-لن-ننسحب-من-غزة-ولن-نطلق-السجناء-1085598856.html
نتنياهو يرد على أنباء صفقة محتملة... "لن ننسحب من غزة ولن نطلق السجناء"
نتنياهو يرد على أنباء صفقة محتملة... "لن ننسحب من غزة ولن نطلق السجناء"
نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "تقارير عن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار لإنهاء الحرب في غزة"، مكررا تعهده بمواصلة القتال حتى تحقيق "النصر التام"... 31.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-31T08:12+0000
2024-01-31T08:12+0000
2024-01-31T08:12+0000
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وقال نتنياهو، خلال كلمة في مستوطنة "عيلي" في الضفة الغربية المحتلة، "لن ننهي هذه الحرب حتى نحقق كل أهدافنا"، مضيفا: "لن نسحب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ولن نطلق سراح آلاف الإرهابيين".وتابع: "هذا يعني القضاء على حماس وإعادة جميع الرهائن وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل بعد الآن".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 26 ألف قتيل وأكثر من 65 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.
https://sputnikarabic.ae/20240129/خطة-بريطانية-لوقف-حرب-غزة-وخروج-السنوار-ما-إمكانية-قبولها-من-فلسطين-وإسرائيل-1085552126.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار الضفة الغربية, بنيامين نتنياهو, حركة حماس, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار الضفة الغربية, بنيامين نتنياهو, حركة حماس, العالم
نتنياهو يرد على أنباء صفقة محتملة... "لن ننسحب من غزة ولن نطلق السجناء"
نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "تقارير عن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار لإنهاء الحرب في غزة"، مكررا تعهده بمواصلة القتال حتى تحقيق "النصر التام" على حماس.
وقال نتنياهو، خلال كلمة في مستوطنة "عيلي"
في الضفة الغربية المحتلة، "لن ننهي هذه الحرب حتى نحقق كل أهدافنا"، مضيفا: "لن نسحب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ولن نطلق سراح آلاف الإرهابيين".
وتابع: "هذا يعني القضاء على حماس وإعادة جميع الرهائن وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل بعد الآن".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى
".
حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 26 ألف قتيل
وأكثر من 65 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.