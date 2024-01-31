https://sputnikarabic.ae/20240131/وزيرا-خارجية-إيران-والسعودية-يشددان-على-ضرورة-إحلال-السلام-في-الشرق-الأوسط-1085627526.html

وزيرا خارجية إيران والسعودية يشددان على ضرورة إحلال السلام في الشرق الأوسط

وزيرا خارجية إيران والسعودية يشددان على ضرورة إحلال السلام في الشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، خلال محادثة هاتفية اليوم الأربعاء، على ضرورة وقف الصراع الفلسطيني... 31.01.2024, سبوتنيك عربي

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موسكو - سبوتنيك. وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان، نشر على حسابها في "تليغرام"، "أعرب الطرفان عن قلقهما إزاء استمرار الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وأكدا على ضرورة وضع حد لجرائم إسرائيل، ورفع الحصار الإنساني وإعادة السلام إلى منطقة الشرق الأوسط".ولليوم الـ 117 على التوالي، تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان. وكانت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، أعلنت، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من كانون الأول/ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر إحصائية لها، اليوم، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 26900 قتيل و 65949 إصابة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20240111/وزيرا-خارجية-السعودية-وإيران-يبحثان-هاتفيا-العلاقات-الثنائية-والوضع-في-غزة-1084891297.html

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