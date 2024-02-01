عربي
https://sputnikarabic.ae/20240201/احتجاجات-غاضبة-ونيران-في-شوارع-عاصمة-الاتحاد-الأوروبي-المزارعون-يفرضون-كلمتهم-فيديو-1085646696.html
احتجاجات غاضبة ونيران في عاصمة الاتحاد الأوروبي.. المزارعون يفرضون كلمتهم.. فيديو
احتجاجات غاضبة ونيران في عاصمة الاتحاد الأوروبي.. المزارعون يفرضون كلمتهم.. فيديو
تجمع الآلاف من المزارعين في العاصمة البلجيكية بروكسل، للضغط على قمة الاتحاد الأوروبي والاحتجاج على تخصيص 50 مليار يورو إضافية لأوكرانيا، في ظل ارتفاع أسعار... 01.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-01T13:13+0000
2024-02-01T13:45+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/01/1085646530_0:583:1473:1412_1920x0_80_0_0_a4e2f718a67840af28d4ff29d17560e5.jpg
وألقى المزارعون البيض والحجارة على مبنى البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس 1 فبراير/شباط، وأطلقوا الألعاب النارية، ما أدى إلى اشتعال الحرائق بالقرب من المبنى.وحاولت مجموعات صغيرة من المحتجين هدم الحواجز التي أقيمت أمام البرلمان، على مسافة قريبة من مكان انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي، لكن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع ورشت المزارعين بخراطيم المياه لإجبارهم على التراجع.وفي البرتغال، شق المزارعون طريقهم إلى الحدود الإسبانية مع بزوغ الفجر لقطع بعض الطرق التي تربط بين البلدين.وفي فرنسا، توجه المزارعون نحو مجلس النواب في باريس، بينما أظهرت لقطات لطائرة مسيرة قافلة ضخمة من الجرارات على طريق سريع بالقرب من جوسينيي، بينما أغلق آخرون الطرق السريعة حول العاصمة الفرنسية.وتأتي الاحتجاجات في جميع أنحاء أوروبا قبل انتخابات البرلمان الأوروبي، في يونيو/حزيران المقبل.وفي حين أن أزمة المزارعين ليست مدرجة رسميا على جدول أعمال قمة الاتحاد الأوروبي، التي ركزت حتى الآن على المساعدات لأوكرانيا، قال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي إن الوضع مع المزارعين من المرجح أن تتم مناقشته في وقت لاحق اليوم، حسب "قناة أخبار أسيا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/01/1085646530_0:445:1473:1550_1920x0_80_0_0_a2615b4f97b9bde373ab9bb3361fb34b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

احتجاجات غاضبة ونيران في عاصمة الاتحاد الأوروبي.. المزارعون يفرضون كلمتهم.. فيديو

13:13 GMT 01.02.2024 (تم التحديث: 13:45 GMT 01.02.2024)
© Photo / twitter/JSaryuszWolskiمشاهد متداولة لتدمير نصب تذكاري في ساحة لوكسمبورغ أمام البرلمان الأوروبي
مشاهد متداولة لتدمير نصب تذكاري في ساحة لوكسمبورغ أمام البرلمان الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2024
© Photo / twitter/JSaryuszWolski
تابعنا عبر
تجمع الآلاف من المزارعين في العاصمة البلجيكية بروكسل، للضغط على قمة الاتحاد الأوروبي والاحتجاج على تخصيص 50 مليار يورو إضافية لأوكرانيا، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة وكلفة الإنتاج بعد العقوبات ضد روسيا، وتقليص الدعم الحكومي.
وألقى المزارعون البيض والحجارة على مبنى البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس 1 فبراير/شباط، وأطلقوا الألعاب النارية، ما أدى إلى اشتعال الحرائق بالقرب من المبنى.
وحاولت مجموعات صغيرة من المحتجين هدم الحواجز التي أقيمت أمام البرلمان، على مسافة قريبة من مكان انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي، لكن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع ورشت المزارعين بخراطيم المياه لإجبارهم على التراجع.

ولحقت أضرار بتمثال في ساحة البرلمان وأغلقت الطرق الرئيسية في بروكسل بنحو 1300 جرار، وفقا لتقديرات الشرطة، ووقف أفراد أمن يرتدون معدات مكافحة الشغب خلف الحواجز، حيث كان الزعماء يجتمعون في مقر المجلس الأوروبي.

وشارك مزارعون من إيطاليا وإسبانيا ودول أوروبية أخرى في التظاهرة في بروكسل.

وفي البرتغال، شق المزارعون طريقهم إلى الحدود الإسبانية مع بزوغ الفجر لقطع بعض الطرق التي تربط بين البلدين.
وفي فرنسا، توجه المزارعون نحو مجلس النواب في باريس، بينما أظهرت لقطات لطائرة مسيرة قافلة ضخمة من الجرارات على طريق سريع بالقرب من جوسينيي، بينما أغلق آخرون الطرق السريعة حول العاصمة الفرنسية.
وتأتي الاحتجاجات في جميع أنحاء أوروبا قبل انتخابات البرلمان الأوروبي، في يونيو/حزيران المقبل.
وفي حين أن أزمة المزارعين ليست مدرجة رسميا على جدول أعمال قمة الاتحاد الأوروبي، التي ركزت حتى الآن على المساعدات لأوكرانيا، قال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي إن الوضع مع المزارعين من المرجح أن تتم مناقشته في وقت لاحق اليوم، حسب "قناة أخبار أسيا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники МЧС тушат пожар после обстрела Калининского района Донецка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:49 GMTАвтомобиль Международного Красного Креста с освобожденными заложниками пересекает пограничный пункт Рафах в направлении Египта, откуда их перевезут самолетом в Израиль для воссоединения со своими семьями - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. دعوات إسرائيلية لإدارة المفاوضات مع حماس بـ"سرية".. فيديو وصور10:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала