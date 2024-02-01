https://sputnikarabic.ae/20240201/احتجاجات-غاضبة-ونيران-في-شوارع-عاصمة-الاتحاد-الأوروبي-المزارعون-يفرضون-كلمتهم-فيديو-1085646696.html

احتجاجات غاضبة ونيران في عاصمة الاتحاد الأوروبي.. المزارعون يفرضون كلمتهم.. فيديو

احتجاجات غاضبة ونيران في عاصمة الاتحاد الأوروبي.. المزارعون يفرضون كلمتهم.. فيديو

تجمع الآلاف من المزارعين في العاصمة البلجيكية بروكسل، للضغط على قمة الاتحاد الأوروبي والاحتجاج على تخصيص 50 مليار يورو إضافية لأوكرانيا، في ظل ارتفاع أسعار... 01.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-01T13:13+0000

2024-02-01T13:13+0000

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العالم

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وألقى المزارعون البيض والحجارة على مبنى البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس 1 فبراير/شباط، وأطلقوا الألعاب النارية، ما أدى إلى اشتعال الحرائق بالقرب من المبنى.وحاولت مجموعات صغيرة من المحتجين هدم الحواجز التي أقيمت أمام البرلمان، على مسافة قريبة من مكان انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي، لكن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع ورشت المزارعين بخراطيم المياه لإجبارهم على التراجع.وفي البرتغال، شق المزارعون طريقهم إلى الحدود الإسبانية مع بزوغ الفجر لقطع بعض الطرق التي تربط بين البلدين.وفي فرنسا، توجه المزارعون نحو مجلس النواب في باريس، بينما أظهرت لقطات لطائرة مسيرة قافلة ضخمة من الجرارات على طريق سريع بالقرب من جوسينيي، بينما أغلق آخرون الطرق السريعة حول العاصمة الفرنسية.وتأتي الاحتجاجات في جميع أنحاء أوروبا قبل انتخابات البرلمان الأوروبي، في يونيو/حزيران المقبل.وفي حين أن أزمة المزارعين ليست مدرجة رسميا على جدول أعمال قمة الاتحاد الأوروبي، التي ركزت حتى الآن على المساعدات لأوكرانيا، قال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي إن الوضع مع المزارعين من المرجح أن تتم مناقشته في وقت لاحق اليوم، حسب "قناة أخبار أسيا".

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