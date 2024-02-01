https://sputnikarabic.ae/20240201/الجيش-الأمريكي-يعلن-إسقاط-صاروخ-باليستي-وطائرات-مسيرة-أطلقتهم-أنصار-الله-بخليج-عدن-1085629997.html

الجيش الأمريكي يعلن إسقاط صاروخ باليستي وطائرات مسيرة أطلقتهم "أنصار الله" بخليج عدن

الجيش الأمريكي يعلن إسقاط صاروخ باليستي وطائرات مسيرة أطلقتهم "أنصار الله" بخليج عدن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الخميس، أن المدمرة الأمريكية "يو.إس.إس كارني" أسقطت صاروخًا وطائرات مسيرة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)... 01.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-01T03:32+0000

2024-02-01T03:32+0000

2024-02-01T03:32+0000

القيادة المركزية الأمريكية

الجيش الأمريكي

أنصار الله

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/01/1084630134_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_92d719a2e5847b1b86eaffe960ac6ec0.png

القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان أصدرته "سنتاكوم" عبر موقع "إكس": "في 31 يناير/كانون الثاني، في حوالي الساعة 8:30 مساءً. (بتوقيت صنعاء)، أطلق مسلحو الحوثي (أنصار الله) المدعومين من إيران صاروخًا باليستيا مضادا للسفن من مناطق سيطرتهم في اليمن باتجاه خليج عدن. تم إسقاط الصاروخ بنجاح بواسطة "يو.إس.إس كارني".وأضاف البيان أنه "في الساعة 9:10 مساءً، اشتبكت السفينة "يو.إس.إس كارني" وأسقطت ثلاث طائرات إيرانية بدون طيار في المنطقة المجاورة لها. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار".يأتي ذلك، في وقت تحدثت تقارير عن ترتيبات أميركية وبريطانية، لتنفيذ عملية عسكرية برية بقوات يمنية تستهدف مواقع الجماعة في محافظة الحديدة، بهدف السيطرة على المحافظة الساحلية جنوب البحر الأحمر.وجاء موقف "أنصار الله" غداة إعلان الجماعة، استهداف سفينة تجارية أمريكية (كول) بصواريخ بحرية في خليج عدن أثناء توجهها إلى إسرائيل، وذلك بعد ساعات من تبني قوات الجماعة هجومًا مماثلاً على المدمرة الأميركية (يو إس إس غريفلي)، مؤكدةً أن "الإصابة كانت مباشرة ودقيقة".ووسعت "أنصار الله"، مؤخراً، هجماتها في البحرين الأحمر والعربي التي تقول الجماعة إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية، رداً على الضربات التي تنفذها واشنطن ولندن على مواقع للجماعة.وفي 12 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأت أمريكا وبريطانيا، هجوماً واسعاً على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي.ومنذ مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، تبنت "أنصار الله" استهداف 20 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المُسيرة، خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ إسرائيل من المرور في البحرين الأحمر والعربي، رداً على عمليات الجيش الاسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.وكانت جماعة "أنصار الله"، أعلنت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنها ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسناداً لفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الاسرائيلي بقطاع غزة، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014م، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015م، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sputnikarabic.ae/20240201/غارات-جوية-أمريكية-وبريطانية-مكثفة-على-مواقع-لـأنصار-الله-في-الحديدة-باليمن-1085629412.html

https://sputnikarabic.ae/20240131/أنصار-الله-تهدد-بتصعيد-هجماتها-حال-تنفيذ-أمريكا-وبريطانيا-عملا-عسكريا-بريا-1085629081.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

القيادة المركزية الأمريكية, الجيش الأمريكي, أنصار الله