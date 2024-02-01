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الهند تفرج عن حمامة بعد 8 أشهر من السجن... صور
الهند تفرج عن حمامة بعد 8 أشهر من السجن... صور
أفادت وكالة أنباء هندية، اليوم الخميس، بإفراج الشرطة الهندية عن حمامة مشتبه بأنها حمامة "تجسس صينية"، بعد احتجازها لمدة 8 أشهر، وأطلقتها في البرية. 01.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-01T15:18+0000
2024-02-01T15:18+0000
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وأوضحت وكالة "برس ترست أوف إنديا"، أن احتجاز الحمامة، بدأ في مايو/ أيار الماضي، عندما أُمسك بها قرب ميناء في مومباي، مع حلقتين في ساقيها، مكتوب فيهما كلمات وكأنها من اللغة الصينية.اشتبهت الشرطة الهندية في شروع الحمامة بالتجسس، وقامت بحجزها على الفور وإرسالها لاحقا إلى مستشفى "باي ساكارباي دينشو بيتي" للحيوانات في مومباي.ليتبين فيما بعد أن الحمامة من طيور السباقات في تايوان، وأضلت طريقهاواصلة إلى الهند.ويذكر أن هذه المرة ليست الأولى التي تشتبه فيها الشرطة الهندية بتجسس طائر، إذ أطلقت سلطات كشمير الهندية حمامة مملوكة لصياد باكستاني، عام 2020، بعد كشف التحقيق أن الطائر، الذي حلق عبر الحدود بين الدولتين المسلحتين نوويا، ليس جاسوسا.وأعلنت وسائل إعلام، سابقا، عن الإمساك بحمامة بعد العثور على رسالة تهديد لرئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، مثبتة في قدمها.مجلة علمية: 5 آلاف نملة تصنع "قارب نجاة" ينقذ مستعمرتها من الغرق... فيديو
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الطيور, أخبار الهند اليوم, الصين, العالم
الطيور, أخبار الهند اليوم, الصين, العالم

الهند تفرج عن حمامة بعد 8 أشهر من السجن... صور

15:18 GMT 01.02.2024
© Photo / pixabay/TheOtherKevرأس حمامة تنظر إلى الأرض
رأس حمامة تنظر إلى الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2024
© Photo / pixabay/TheOtherKev
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أفادت وكالة أنباء هندية، اليوم الخميس، بإفراج الشرطة الهندية عن حمامة مشتبه بأنها حمامة "تجسس صينية"، بعد احتجازها لمدة 8 أشهر، وأطلقتها في البرية.
وأوضحت وكالة "برس ترست أوف إنديا"، أن احتجاز الحمامة، بدأ في مايو/ أيار الماضي، عندما أُمسك بها قرب ميناء في مومباي، مع حلقتين في ساقيها، مكتوب فيهما كلمات وكأنها من اللغة الصينية.
اشتبهت الشرطة الهندية في شروع الحمامة بالتجسس، وقامت بحجزها على الفور وإرسالها لاحقا إلى مستشفى "باي ساكارباي دينشو بيتي" للحيوانات في مومباي.
ليتبين فيما بعد أن الحمامة من طيور السباقات في تايوان، وأضلت طريقهاواصلة إلى الهند.
ويذكر أن هذه المرة ليست الأولى التي تشتبه فيها الشرطة الهندية بتجسس طائر، إذ أطلقت سلطات كشمير الهندية حمامة مملوكة لصياد باكستاني، عام 2020، بعد كشف التحقيق أن الطائر، الذي حلق عبر الحدود بين الدولتين المسلحتين نوويا، ليس جاسوسا.
وأعلنت وسائل إعلام، سابقا، عن الإمساك بحمامة بعد العثور على رسالة تهديد لرئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، مثبتة في قدمها.
مجلة علمية: 5 آلاف نملة تصنع "قارب نجاة" ينقذ مستعمرتها من الغرق... فيديو
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