https://sputnikarabic.ae/20240201/الهند-تفرج-عن-حمامة-بعد-8-أشهر-من-السجن-صور-1085653964.html

الهند تفرج عن حمامة بعد 8 أشهر من السجن... صور

الهند تفرج عن حمامة بعد 8 أشهر من السجن... صور

أفادت وكالة أنباء هندية، اليوم الخميس، بإفراج الشرطة الهندية عن حمامة مشتبه بأنها حمامة "تجسس صينية"، بعد احتجازها لمدة 8 أشهر، وأطلقتها في البرية. 01.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-01T15:18+0000

2024-02-01T15:18+0000

2024-02-01T15:18+0000

الطيور

أخبار الهند اليوم

الصين

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/0a/1050676216_0:117:3224:1931_1920x0_80_0_0_991f9ce509081e11af4125506903fdf2.jpg

وأوضحت وكالة "برس ترست أوف إنديا"، أن احتجاز الحمامة، بدأ في مايو/ أيار الماضي، عندما أُمسك بها قرب ميناء في مومباي، مع حلقتين في ساقيها، مكتوب فيهما كلمات وكأنها من اللغة الصينية.اشتبهت الشرطة الهندية في شروع الحمامة بالتجسس، وقامت بحجزها على الفور وإرسالها لاحقا إلى مستشفى "باي ساكارباي دينشو بيتي" للحيوانات في مومباي.ليتبين فيما بعد أن الحمامة من طيور السباقات في تايوان، وأضلت طريقهاواصلة إلى الهند.ويذكر أن هذه المرة ليست الأولى التي تشتبه فيها الشرطة الهندية بتجسس طائر، إذ أطلقت سلطات كشمير الهندية حمامة مملوكة لصياد باكستاني، عام 2020، بعد كشف التحقيق أن الطائر، الذي حلق عبر الحدود بين الدولتين المسلحتين نوويا، ليس جاسوسا.وأعلنت وسائل إعلام، سابقا، عن الإمساك بحمامة بعد العثور على رسالة تهديد لرئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، مثبتة في قدمها.مجلة علمية: 5 آلاف نملة تصنع "قارب نجاة" ينقذ مستعمرتها من الغرق... فيديو

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الطيور, أخبار الهند اليوم, الصين, العالم