https://sputnikarabic.ae/20240202/أطول-المباني-في-العالم-1085671205.html

أطول المباني في العالم

أطول المباني في العالم

عندما يسألون عن أطول المباني في العالم التي تتذكرها، سيتذكر الكثيرون برج خليفة على الفور وسيكونون على حق، وعلى الرغم من أن البرج الشاهق تم بناؤه في عام 2010،... 02.02.2024, سبوتنيك عربي

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سنتعرف في هذا المقال على أطول 10 مباني في العالم، بالإضافة لأطول مبنى في الممكلة العربية السعودية.أطول 10 مباني في العالم- برج خليفةيقع في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديدا في مدينة دبي وتم إنشاؤه في 2010 بارتفاع يصل لـ828 م.يحتل البرج منذ 12 عاما المركز الأول في تصنيف أطول المباني في العالم. يتكون البرج من 163 طابقا وتم بناء المبنى المملوك لشركة إعمار العقارية على مدى 5 سنوات بتكلفة 1.5 مليار دولار.لقد تفوق على أطول ناطحة سحاب في العالم في ذلك الوقت - تايبيه 101 بارتفاع 319 مترًا، والتي تم الاعتراف بها رسميًا كأطول مبنى في العالم من عام 2004 إلى عام 2009. من أجل بناء البرج، تم تطوير نوع خاص من الخرسانة يمكنه تحمل درجات حرارة تصل إلى +50 درجة. تم تنفيذ التمدد ليلاً وأضيف الثلج إلى المحلول الخرساني.وعلى الرغم من ارتفاعه وتعرضه للرياح، إلا أن البرج يتمتع بشكل مستقر يساعد على تقليل أحمال الرياح. أثناء البناء، تم استخدام 200 ركيزة معلقة بطول 45 مترًا. يتكون الهيكل من عدة هياكل تحتية تدعم بعضها البعض. أثناء البناء، تم تجميع الإطار الفولاذي على الأرض، ثم رفعه وصبه بالخرسانة، بعد ذلك، تم رفع النموذج، وبقيت الخرسانة في مكانها.يحتوي البرج على مركز تحكم واحد يتحكم في جميع أنظمة دعم الحياة، والزجاج لا يسمح بمرور الغبار والأشعة فوق البنفسجية.بصرف النظر عن كونه أطول مبنى في العالم، يحمل برج خليفة أيضًا العديد من الأرقام القياسية الأخرى، بما في ذلك أطول منصة مراقبة خارجية في العالم، وأطول مصعد خدمة في العالم، وأطول طابق سكني في العالم.لقد غيّر برج خليفة الطريقة التي يمكن بها تصميم المباني الشاهقة. من خلال الجمع بين أحدث التقنيات، يعد المبنى بمثابة "رمز للأناقة" يعمل كنموذج للمراكز الحضرية المستقبلية.- ميرديكا PNB118يقع في كوالالمبور في ماليزيا ويصل ارتفاعه لـ630 مترا، بعدد طوابق يصل لـ118، وتم إنشاؤه في 2022.وفقًا لمفهوم التصميم، يجب أن يشبه Merdeka PNB شخصية أول رئيس وزراء لماليزيا، تونكو عبد الرحمن، عندما أعلن استقلال البلاد وهو يهتف "Merdeka!".وهو البرج الذي يتوج المبنى الذي يشبه يده المرفوعة. تم الانتهاء من البناء في منتصف عام 2022. المبنى هو الأطول في ماليزيا وجنوب شرق آسيا. يتكون من 118 طابقًا، 83 طابقًا مشغولة بمساحات مكتبية متميزة، و17 طابقًا مخصصة لفندق بارك حياة ذو الخمس نجوم، وأربعة طوابق أخرى هي أعلى منصة مراقبة في جنوب شرق آسيا.أما الطوابق المتبقية فقد خصصت لصيانة الأنظمة الميكانيكية والكهربائية. سيتم إضاءة المبنى ليلاً باستخدام 8.4 كم من شرائط الإضاءة LED التي ستنتقل تدريجيًا من زاوية إلى أخرى.- برج شنغهاييقع في مدينة شنغهاي في الصين، بارتقاع يصل لـ632 متر، بـ128 طابقا وتم إنشاؤه في 2015.تم الانتهاء من تشييد المبنى المملوك لحكومة مدينة شنغهاي في سبتمبر/ أيلول 2015. تم تصميم البرج، المصنف ضمن أطول المباني في العالم، على شكل تسعة مباني أسطوانية مكدسة فوق بعضها البعض، وتحيط بها طبقة داخلية من الواجهة الزجاجية. البرج مغطى بطبقتين من الزجاج للتبريد والتهوية الطبيعية. وثلث الموقع عبارة عن "مساحة خضراء"، تضم 24 حديقة "سماوية" تقع بين الصدفتين.يقع البرج على مقربة من برج جين ماو ومركز شنغهاي المالي العالمي، ويهيمن على الأفق. ترمز الواجهة المنحنية والشكل الحلزوني إلى التطور الديناميكي للصين الحديثة. تؤكد اختبارات نفق الرياح توفير 24% في حمل الرياح على الهيكل مقارنة بمبنى مستطيل بالارتفاع نفسه.أهم ما يميز برج شنغهاي هو 200 توربينة رياح تدور في الجزء العلوي من البرج. وتنتج نحو 10% من كهرباء المبنى.يحتوي برج شنغهاي على معدات لتجميع مياه الأمطار وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي ونظام تبريد وتدفئة مشترك. يستخدم 40 إجراءً آخر لتوفير الطاقة مما يقلل من البصمة الكربونية.- برج الساعة الملكي في مكة المكرمةيقع في المملكة العربية السعودية في مدينة مكة المكرمة، ويصل ارتفاعه لـ601 مترا، وتم إنشاؤه سنة 2021.تم بناء المبنى المكون من 120 طابقًا كجزء من مشروع الملك عبد العزيز الخيري لتحديث مكة لتوفير أماكن إقامة ذات مستوى عالمي لزوار وسكان المدينة. يقع في قلب أقدس مدينة في الإسلام بجوار المسجد الحرام.يبلغ ارتفاع برج الساعة الملكي في مكة المكرمة 601 مترًا، مما يجعله رابع أطول ناطحة سحاب في العالم. كما يوحي الاسم، هناك أربعة أقراص عملاقة أعلى البرج. أبراج البيت هو الاسم الثاني لمجمع أبراج الساعة الملكية. يضم البرج فندق خمس نجوم من فنادق ومنتجعات فيرمونت لاستيعاب الحجاج.توجد منطقة خاصة لضيوف البرج لأداء الصلوات الخمس يوميًا. وقد تم تصميم البرج ليستوعب عدداً كبيراً من الزوار يصل إلى 75 ألف زائر، كما يضم متحفاً إسلامياً ومركزاً لرصد القمر ومصلى كبير يتسع لأكثر من 10 آلاف شخص.- مركز بينجان المالي الدوليفي البداية، كان من المفترض أن يتفوق المبنى على برج شنغهاي في الارتفاع ويصبح أحد أطول المباني في العالم ، لكن في مارس/ آذار 2015، قرروا إزالة البرج من المشروع، وانخفض الارتفاع بمقدار 60 مترًا. يقع مركز بينج آن المالي في موقع بارز في وسط المدينة، ويتصل بسلاسة مع المشاريع التجارية والسكنية المجاورة، بالإضافة إلى ممر السكك الحديدية عالي السرعة في دلتا نهر اللؤلؤ. ويرمز البرج إلى المدينة التي شهدت نمواً غير مسبوق من 300 ألف نسمة إلى 10 ملايين نسمة.تم تصميم المركز المالي لاستيعاب 100 طابق للمكاتب فوق مركز التسوق ومنصة المؤتمرات. إنه مكسو بالزجاج والحجر، ويعمل الردهة المركزية بمثابة ردهة ومساحة للاجتماعات.- برج لوتي العالمييقع في سيئول في كوريا الجنوبية ، بإرتفاع 554 مترا، وبعدد طوابق 123، وتم إنشاؤه في سنة 2017.يبرز الشكل المخروطي الأنيق لبرج Lotte World Tower مقابل التضاريس الكورية الجبلية الصخرية، ويضم البرج المتعدد الاستخدامات مساحات للبيع بالتجزئة وفندقًا فاخرًا 7 نجوم ومجمعًا للمكاتب. وأيضًا المكاتب الفندقية الشائعة في العقارات في كوريا الجنوبية، استوديوهات للأشخاص الذين يعملون في المبنى. تم تخصيص الطوابق العشرة العليا للاستخدام العام والمرافق الترفيهية، بما في ذلك منصة المراقبة ومقهى على السطح.الميزة الرئيسية للمبنى هو أسرع وأطول مصعد في العالم، والذي يمكنه رفع 54 شخصًا من الطابق السفلي إلى الطابق 121 في أقل من دقيقة. يتم تشغيل المصعد ذو الطابقين الذي يبلغ ارتفاعه 496 مترًا بواسطة آلة جر سعة 100 طن. يضم البرج أيضًا أطول منصة مراقبة ذات قاع زجاجي في العالم في الطابق 121.تم تخصيص الطوابق العشرة الأولى لمول Lotte World Mall، الذي تم افتتاحه في عام 2014. ويضم أيضًا قاعة حفلات Lotte التي تتسع لـ 2036 مقعدًا.- مركز التجارة العالمييقع في نيويورك الأمريكية بارتفاع وصل لـ541 مترا، وبعدد طوابق 94، وتم إنشاؤه في سنة 2011.مركز التجارة العالمي يهيمن على مانهاتن، والتصميم هو مزيج مبتكر من الهندسة المعمارية والتصميم الحضري والسلامة والاستدامة. أصبحت ناطحة السحاب أطول مبنى في نيويورك ونصف الكرة الغربي في عام 2012، متجاوزة ارتفاع مبنى إمباير ستيت. ومن المثير للاهتمام أن ارتفاع المبنى البالغ 1776 قدمًا هو إشارة متعمدة إلى العام الذي تم فيه التوقيع على إعلان الاستقلال الأمريكي.وللمبنى تاريخ مأساوي، حيث يقع في الموقع الذي كان يقع فيه مركز التجارة العالمي والبرجين التوأمين، اللذين دمرا نتيجة هجمات 11 سبتمبر الإرهابية 2001. تم الانتهاء من إعادة الإعمار في 14 عامًا وبتكلفة 3.9 مليار دولار.- مركز قوانغتشو CTF المالييوجد في مدينة قوانغتشو الصينية، بارتفاع 530 متر، وبعدد طوابق 111 طابق، وتم إنشاؤه في سنة 2016.مركز قوانغتشو تشاو تاي فوك المالي، المعروف أيضًا باسم البرج الشرقي، هو ناطحة سحاب متعددة الاستخدامات في قوانغتشو. إنه أطول مبنى في المدينة وثالث أطول مبنى في الصين.بدأ تشييد المبنى الذي يبلغ طوله 530 مترًا والمكون من 111 طابقًا في سبتمبر 2009 - بعد ستة أشهر من بدء عملية التصميم. تم الانتهاء منه في يوليو 2014 وتم الانتهاء من الكسوة في ديسمبر/ كانون الأول 2015.يتكون المبنى من منصة من ثمانية طوابق وناطحة سحاب. هناك خمسة طوابق فوق الطابق 111 وخمسة طوابق تحت الأرض. المشروع مجاور لحديقة مركزية كبيرة ومنطقة تسوق تحت الأرض مع خطوط مواصلات.- مركز تيانجين المالي CTFيقع في مدينة تيانجين الصينية ويصل ارتفاعه لـ530 مترا، وعدد طوابقه 97 طابقا، وتم إنشاؤه في سنة 2019.هذه هي أطول ناطحة سحاب في تيانجين. يجمع الشكل الديناميكي الهوائي للمبنى بين 8 أعمدة عملاقة. وكان من الممكن تحقيق خطوط ناعمة تربط بين مراكز وزوايا الارتفاعات الأربعة. شكل المبنى شبه منحرف من الأسفل إلى الأعلى ومربع عند القاعدة، وجميع زواياه مستديرة. تلتف الواجهة الزجاجية مثل الجلد حول الخطوط المنحنية للمبنى.خلال النهار، بسبب لعبة الضوء، يتغير لون ناطحة السحاب، وفي الليل، يضيء الجزء العلوي من البرج مثل الماس. ومن خلال تركيب ألواح أرضية مختزلة، يتم تقليل مساحة سطح البرج بشكل كبير، مما يقلل من تأثيرات الرياح والشمس والرطوبة.أظهرت الأبحاث أنه يمكن التحكم في القوى الجانبية الناتجة عن تساقط الدوامة عن طريق تضييق المظهر الرأسي للبرج وتليين أي زوايا حادة.يضم البرج، المصنف كأطول مبنى في العالم، مساحات مكتبية وشققًا فاخرة وفندقًا.- برج سيتيكيوجد في بكين الصينية، بارتفاع يصل لـ527 مترا وبعدد طوابق 109 طوابق وتم إنشاؤه في سنة 2018.برج سيتيك هو المبنى الرئيسي لمنطقة الأعمال المركزية في بكين، ويغطي مساحة قدرها 30 هكتارا. يذكرنا شكل البرج المرتفع والمنحني بلطف بسفينة احتفالية صينية قديمة تسمى زونغ. مفهوم التصميم هو أن الغلاف المتحول ينحني تدريجياً ليخلق شكلاً دراماتيكيًا. وينطبق هذا المفهوم أيضًا على العناصر الرئيسية الأخرى للبرج، بما في ذلك المداخل وردهة الطابق الأرضي وسطح المراقبة.أعلى مبنى في المملكة العربية السعوديةتتميز المملكة العربية السعودية بتواجد العديد من الأبراج شاهقة الارتفاع المصممة بأروع التصميمات الهندسية والتي تضفي على الواجهة الرسمية لها العديد من الامتيازات التي تجعل كل منها متفردا عن غيره.برج الساعة الملكي مبنى مملوك للحكومة وكان جزءًا من مشروع الملك عبد العزيز لتحديث المدينة.وهو من أبراج البيت ويعتبر من أعلى وأطول المباني في المملكة، ويعد بمثابة مباني ذو ارتفاعات عالية جدا.يصل طوله لنحو 601 مترا، ويتواجد في مكة المكرمة.تم إطلاق اسم "برج الساعة" عليه لاحتوائه على أكبر ساعة في العالم مثبتة على الواجهة الرئيسية برج الساعة الملكي.وهو أغلى مبنى في العالم حيث بلغت تكلفة البناء الإجمالية نحو 15 مليار دولار.ثاني أطول برج في أبراج البيت هو برج هاجر الذي يبلغ ارتفاعه 100 متر وهو ثامن أطول مبنى في البلاد.استغرق بناؤه نحو 5 سنواتويتكون من 6 أبراج شاهقة الارتفاع إلى جانب فندق في البرج السابع.

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