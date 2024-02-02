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Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240202/الخارجية-الروسية-استخدام-الاتحاد-الأوروبي-أصولنا-المجمدة-لتمويل-أوكرانيا-سرقة-مبتذلة-1085696101.html
الخارجية الروسية: استخدام الاتحاد الأوروبي أصولنا المجمدة لتمويل أوكرانيا "سرقة مبتذلة"
الخارجية الروسية: استخدام الاتحاد الأوروبي أصولنا المجمدة لتمويل أوكرانيا "سرقة مبتذلة"
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، تعليقا على قرار الاتحاد الأوروبي دعم أوكرانيا، إن استخدام الاتحاد الأوروبي لدخل الأصول... 02.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-02T20:12+0000
2024-02-02T20:12+0000
روسيا
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وأوضحت زاخاروفا: "سيتعين على الأجيال القادمة من الأوكرانيين إعادة الأموال الأوروبية، وسيتم تقديم 33 مليار يورو إلى كييف في شكل قروض، ما سيجعل أوكرانيا تغوص أكثر بـ"مستنقع الديون"، التي لا يهتم بها "الموظفون المؤقتون" النازيون".وأكدت زاخاروفا أن "عسكرة الاقتصاد" تجري في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن النقل القسري للاقتصاد الأوروبي إلى "القضبان العسكرية"، والتي من المفترض أن يتغلب الاتحاد الأوروبي من خلالها على الأزمة المالية، يمثل تحديا أمنيا محتملا للعالم بأسره. وبحسب زاخاروفا، فإن عدم وجود نظام لمراقبة مواقع الأسلحة المصنعة والمعدات العسكرية سيؤدي إلى سرقة أكبر للأسلحة، الأمر الذي سيطغى على "السوق السوداء" ومناطق الصراع الأخرى في العالم، ويؤدي إلى تفاقم التهديدات الإرهابية.أعلنت الرئاسة البلجيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، أن الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وافقوا على اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن استخدام الدخل من الأصول الروسية المجمدة في دول الاتحاد الأوروبي.وجاء في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "توصل الممثلون الدائمون للاتحاد الأوروبي للتو إلى اتفاق من حيث المبدأ على استغلال الأرباح غير المتوقعة المرتبطة بالأصول المجمدة لدعم إعادة الإعمار في أوكرانيا".ودعا السياسيون الغربيون مرارًا، إلى وضع مقترحات لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا، بما في ذلك التهديد بمصادرتها، وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إنه إذا تحققت هذه الفكرة، فإن موسكو لا تستبعد اتخاذ تدابير مضادة مماثلة.وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات على بنك روسيا، وجمدت احتياطياته، لكن الحجم الدقيق للأموال المجمدة غير معروف، وبحسب البنك المركزي، في نهاية حزيران/ يونيو 2021، تم تخزين نحو 288 مليار دولار في النمسا وبريطانيا وألمانيا وكندا وأمريكا وفرنسا واليابان، ونحو 63 مليار دولار أخرى في دول لم يسمّها.الاتحاد الأوروبي يتفق على تقديم مساعدات لنظام كييف وعاصمته "تلتهب"... صور وفيديو
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روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا

الخارجية الروسية: استخدام الاتحاد الأوروبي أصولنا المجمدة لتمويل أوكرانيا "سرقة مبتذلة"

20:12 GMT 02.02.2024
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2024
© ALEXANDER NEMENOV
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، تعليقا على قرار الاتحاد الأوروبي دعم أوكرانيا، إن استخدام الاتحاد الأوروبي لدخل الأصول المالية الروسية المجمدة في دعم أوكرانيا يعد "سرقة مبتذلة".
وأوضحت زاخاروفا: "سيتعين على الأجيال القادمة من الأوكرانيين إعادة الأموال الأوروبية، وسيتم تقديم 33 مليار يورو إلى كييف في شكل قروض، ما سيجعل أوكرانيا تغوص أكثر بـ"مستنقع الديون"، التي لا يهتم بها "الموظفون المؤقتون" النازيون".

وأشارت زاخاروفا إلى أن "17 مليار يورو أخرى هي منح مجانية، والتي سيتم تقديمها، من بين أمور أخرى، على حساب الأموال التي يتلقاها الاتحاد الأوروبي كربح من استثمار الأصول الروسية المجمدة. في الواقع، سنتعامل مع السرقة المبتذلة، والتي تتناسب تماما مع نموذج "النظام العالمي القائم على القواعد" الذي يفرضه الغرب على المجتمع العالمي".

وأكدت زاخاروفا أن "عسكرة الاقتصاد" تجري في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن النقل القسري للاقتصاد الأوروبي إلى "القضبان العسكرية"، والتي من المفترض أن يتغلب الاتحاد الأوروبي من خلالها على الأزمة المالية، يمثل تحديا أمنيا محتملا للعالم بأسره. وبحسب زاخاروفا، فإن عدم وجود نظام لمراقبة مواقع الأسلحة المصنعة والمعدات العسكرية سيؤدي إلى سرقة أكبر للأسلحة، الأمر الذي سيطغى على "السوق السوداء" ومناطق الصراع الأخرى في العالم، ويؤدي إلى تفاقم التهديدات الإرهابية.
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أعلنت الرئاسة البلجيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، أن الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وافقوا على اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن استخدام الدخل من الأصول الروسية المجمدة في دول الاتحاد الأوروبي.
وجاء في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "توصل الممثلون الدائمون للاتحاد الأوروبي للتو إلى اتفاق من حيث المبدأ على استغلال الأرباح غير المتوقعة المرتبطة بالأصول المجمدة لدعم إعادة الإعمار في أوكرانيا".
ودعا السياسيون الغربيون مرارًا، إلى وضع مقترحات لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا، بما في ذلك التهديد بمصادرتها، وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إنه إذا تحققت هذه الفكرة، فإن موسكو لا تستبعد اتخاذ تدابير مضادة مماثلة.
وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات على بنك روسيا، وجمدت احتياطياته، لكن الحجم الدقيق للأموال المجمدة غير معروف، وبحسب البنك المركزي، في نهاية حزيران/ يونيو 2021، تم تخزين نحو 288 مليار دولار في النمسا وبريطانيا وألمانيا وكندا وأمريكا وفرنسا واليابان، ونحو 63 مليار دولار أخرى في دول لم يسمّها.
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