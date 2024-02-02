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https://sputnikarabic.ae/20240202/كيف-يبدو-الناتو-دون-الجيش-الأمريكي-في-2024؟-1085692756.html
كيف يبدو الناتو دون الجيش الأمريكي في 2024؟
كيف يبدو الناتو دون الجيش الأمريكي في 2024؟
جدد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تشكيكه في أهمية حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مؤكدا أن أعضاءه لا يرغبون في حماية الولايات المتحدة ولن يأتوا للدفاع عنها... 02.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-02T16:18+0000
2024-02-02T16:18+0000
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ويمثل الجيش الأمريكي أقوى جيوش حلف شمال الأطلسي، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" لعام 2024، وهو تصنيف ثابت لم يتغير منذ تأسيس الحلف.
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انفوجرافيك, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, инфографика
انفوجرافيك, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, инфографика

كيف يبدو الناتو دون الجيش الأمريكي في 2024؟

16:18 GMT 02.02.2024
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جدد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تشكيكه في أهمية حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مؤكدا أن أعضاءه لا يرغبون في حماية الولايات المتحدة ولن يأتوا للدفاع عنها إذا تعرضت لهجوم.
ويمثل الجيش الأمريكي أقوى جيوش حلف شمال الأطلسي، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" لعام 2024، وهو تصنيف ثابت لم يتغير منذ تأسيس الحلف.
كيف يبدو الناتو بدون الجيش الأمريكي في 2024؟ - سبوتنيك عربي
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