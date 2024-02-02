https://sputnikarabic.ae/20240202/معلومات-عن-الجدار-العازل-بين-العراق-وسوريا-1085693233.html
معلومات عن الجدار العازل بين العراق وسوريا
معلومات عن الجدار العازل بين العراق وسوريا
افتتح وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، الأحد الماضي، "الجدار الكونكريتي" الذي تم نصبه في منطقة الباغوز، على الشريط الحدودي العراقي السوري. 02.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-02T16:24+0000
2024-02-02T16:24+0000
2024-02-02T16:24+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
أخبار سوريا اليوم
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/02/1085692903_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_068649672c4f97df9607fc3ffde5f954.png
ويعد "الجدار الكونكريتي" ضمن سلسلة من التحصينات الأمنية الكبيرة التي تجريها الداخلية العراقية لتعزيز أمن الحدود التي أسهمت في ضبط أمن الحدود مع سوريا ومنع عمليات التهريب ومكافحة عصابات "داعش" الإرهابية.
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/02/1085692903_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_d361844bea54582f873b2699df3fe9cf.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, أخبار سوريا اليوم, العراق, инфографика
انفوجرافيك, أخبار سوريا اليوم, العراق, инфографика
معلومات عن الجدار العازل بين العراق وسوريا
افتتح وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، الأحد الماضي، "الجدار الكونكريتي" الذي تم نصبه في منطقة الباغوز، على الشريط الحدودي العراقي السوري.
ويعد "الجدار الكونكريتي" ضمن سلسلة من التحصينات الأمنية الكبيرة التي تجريها الداخلية العراقية لتعزيز أمن الحدود التي أسهمت في ضبط أمن الحدود مع سوريا ومنع عمليات التهريب ومكافحة عصابات "داعش" الإرهابية.