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https://sputnikarabic.ae/20240202/معلومات-عن-الجدار-العازل-بين-العراق-وسوريا-1085693233.html
معلومات عن الجدار العازل بين العراق وسوريا
معلومات عن الجدار العازل بين العراق وسوريا
افتتح وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، الأحد الماضي، "الجدار الكونكريتي" الذي تم نصبه في منطقة الباغوز، على الشريط الحدودي العراقي السوري. 02.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-02T16:24+0000
2024-02-02T16:24+0000
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ويعد "الجدار الكونكريتي" ضمن سلسلة من التحصينات الأمنية الكبيرة التي تجريها الداخلية العراقية لتعزيز أمن الحدود التي أسهمت في ضبط أمن الحدود مع سوريا ومنع عمليات التهريب ومكافحة عصابات "داعش" الإرهابية.
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انفوجرافيك, أخبار سوريا اليوم, العراق, инфографика
انفوجرافيك, أخبار سوريا اليوم, العراق, инфографика

معلومات عن الجدار العازل بين العراق وسوريا

16:24 GMT 02.02.2024
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افتتح وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، الأحد الماضي، "الجدار الكونكريتي" الذي تم نصبه في منطقة الباغوز، على الشريط الحدودي العراقي السوري.
ويعد "الجدار الكونكريتي" ضمن سلسلة من التحصينات الأمنية الكبيرة التي تجريها الداخلية العراقية لتعزيز أمن الحدود التي أسهمت في ضبط أمن الحدود مع سوريا ومنع عمليات التهريب ومكافحة عصابات "داعش" الإرهابية.
معلومات عن الجدار العازل بين العراق وسوريا - سبوتنيك عربي
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