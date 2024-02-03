https://sputnikarabic.ae/20240203/المزارعون-البولنديون-يغلقون-كامل-الحدود-مع-أوكرانيا-في-9-فبراير-1085700504.html

المزارعون البولنديون يغلقون كامل الحدود مع أوكرانيا في 9 فبراير

المزارعون البولنديون يغلقون كامل الحدود مع أوكرانيا في 9 فبراير

أفادت نقابة عمال التضامن في بولندا أن المزارعين البولنديين سيبدؤون إضرابًا عامًا في غضون أسبوع، ويخططون بشكل خاص لإغلاق الحدود مع أوكرانيا احتجاجًا على السياسة... 03.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-03T05:25+0000

2024-02-03T05:25+0000

2024-02-03T05:25+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/06/1074365636_0:187:3073:1915_1920x0_80_0_0_f96878b07c07a7122d71f07125afa13c.jpg

وقال المتظاهرون: "لقد استُنفد صبرنا. لا يمكن لمجتمعنا الزراعي قبول موقف بروكسل بدءًا من يناير (كأنون الثاني) 2024. علاوة على ذلك، فإن تقاعس السلطات البولندية وخططها للتعاون مع المفوضية الأوروبية واحترام جميع قراراتها بشأن استيراد المنتجات الزراعية والأغذية من أوكرانيا لم يترك لنا خيارًا سوى إعلان إضراب عام".ويخطط المزارعون لبدء الاحتجاج في 9 فبراير/ شباط الجاري، بإغلاق المعابر الحدودية مع أوكرانيا، وإغلاق الطرق السريعة في جميع أنحاء البلاد.ودعا المتظاهرون البولنديين إلى التفهم وفهم "الوضع الذي نجد أنفسنا فيه جميعا".وخلص منظمو الحدث إلى القول: "إننا نقاتل من أجل المصالح العامة، ونحاول منع إفلاس الأسرة البولندية، وأحيانًا الأسر المتعددة الأجيال".وتجري احتجاجات المزارعين في العديد من الدول الأوروبية. أحد الأسباب الرئيسية هو تدفق المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى سوق المنتجات الزراعية. وأثار الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وكييف بشأن توسيع نظام التجارة الميسر احتجاجات، خاصة في بروكسل.تصويت... برأيك هل ينجح مزارعو أوروبا في "كبح جماح" حكوماتهم عن دعم كييف؟وفي يونيو/ حزيران 2022، ألغى الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية على جميع البضائع القادمة من أوكرانيا لمدة عام، ما أدى إلى مشاكل في بيع المنتجات للمزارعين الأوروبيين. وفي نهاية مايو/ أيار 2023، تم تمديد هذا النظام لمدة عام آخر. وفي نهاية مارس/ آذار 2023، طلبت بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا من رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التدخل في الأزمة الناجمة عن تدفق الحبوب من أوكرانيا. وتبنت المفوضية الأوروبية تدابير تقييدية مؤقتة لإزالة الصعوبات اللوجستية التي ظلت قائمة لعدة أشهر، ثم ألزمت كييف بفرض تدابير للسيطرة على التصدير. وبعد ذلك، أعلنت سلطات سلوفاكيا والمجر وبولندا أنها ستمدد الحظر من جانب واحد، وتقدمت أوكرانيا بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية.

https://sputnikarabic.ae/20240201/احتجاجات-غاضبة-ونيران-في-شوارع-عاصمة-الاتحاد-الأوروبي-المزارعون-يفرضون-كلمتهم-فيديو-1085646696.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم