عربي
https://sputnikarabic.ae/20240203/قادة-أمنيون-كبار-في-إسرائيل-يقررون-الاستقالة-بسبب-طوفان-الأقصى-1085701224.html
قادة أمنيون كبار في إسرائيل يقررون الاستقالة بسبب "طوفان الأقصى"
قادة أمنيون كبار في إسرائيل يقررون الاستقالة بسبب "طوفان الأقصى"
قرر ثلاثة من كبار قادة المنظومة الأمنية في إسرائيل الاستقالة من مناصبهم، بسبب عملية "طوفان الأقصى"، لكنهم لا يزالون مترددين في موعد تنفيذ القرار. 03.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-03T07:43+0000
2024-02-03T07:43+0000
غزة
قطاع غزة
العالم
العالم العربي
طوفان الأقصى
الأخبار
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/07/1081747957_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_21dd299175c5a5ac9043e2d5202f5ee0.jpg
ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الشاباك رونين بار، ورئيس شعبة الاستخبارات في الجيش (أمان) أهارون هاليفا، هم الذين قرروا الاستقالة إثر فشلهم في التعامل مع العملية التي شنتها الفصائل الفلسطينية المسلحة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولذا قرروا ترك مناصبهم، لكن عندما تسمح الأوضاع بذلك.وكان الثلاثة قد اعترفوا سابقا بالمسؤولية عن الإخفاق في التحذير من هجوم "طوفان الأقصى"، الذي بدأته حركة "حماس" على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في محيط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي، وإصابة نحو 5431، وأسر 239 على الأقل.وعلى الرغم من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الحرب على غزة تستهدف القضاء على "حماس"، فإن التقديرات الإسرائيلية والأمريكية تشير إلى أن تحقيق ذلك غير ممكن.وخلّفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة حتى الآن 27 ألفا و131 قتيلا بالإضافة إلى 66 ألفا و287 مصابا، معظمهم من الأطفال والنساء، علاوة على ما أحدثته من دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع، بحسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20240201/عنصر-من-القسام-وجها-لوجه-أمام-مدرعة-إسرائيلية-وسائق-الأخيرة-يصدم-بصاروخ-فيدجيو-1085653663.html
https://sputnikarabic.ae/20240201/خطة-نتنياهو-السرية-هل-ينجح-في-تطبيقها-وما-تداعياتها-على-قطاع-غزة؟-1085657014.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/07/1081747957_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5360d31a6918e5715184cde4830c8522.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, طوفان الأقصى, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس
غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, طوفان الأقصى, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس

قادة أمنيون كبار في إسرائيل يقررون الاستقالة بسبب "طوفان الأقصى"

07:43 GMT 03.02.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat"كتائب القسام" تعلن السيطرة على معبر “إيرز” والجماهير الفلسطينية تحرق اليات إسرائيلية وسط غزة
كتائب القسام تعلن السيطرة على معبر “إيرز” والجماهير الفلسطينية تحرق اليات إسرائيلية وسط غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
قرر ثلاثة من كبار قادة المنظومة الأمنية في إسرائيل الاستقالة من مناصبهم، بسبب عملية "طوفان الأقصى"، لكنهم لا يزالون مترددين في موعد تنفيذ القرار.
ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الشاباك رونين بار، ورئيس شعبة الاستخبارات في الجيش (أمان) أهارون هاليفا، هم الذين قرروا الاستقالة إثر فشلهم في التعامل مع العملية التي شنتها الفصائل الفلسطينية المسلحة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولذا قرروا ترك مناصبهم، لكن عندما تسمح الأوضاع بذلك.
جرافة مدرعة إسرائيلية أثناء تدمير منطقة في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2024
عنصر من "القسام" وجها لوجه أمام مدرعة إسرائيلية وصاروخ يفاجئ سائقها... فيديو
1 فبراير, 15:10 GMT

وأضافت القناة أن الثلاثة يعتزمون مواصلة مهامهم ما دامت الحرب في الجنوب والشمال مستمرة، وما زالوا مترددين حول الوقت المناسب للاستقالة، لكنهم يفضلون هدوء الأوضاع أولاً.

وكان الثلاثة قد اعترفوا سابقا بالمسؤولية عن الإخفاق في التحذير من هجوم "طوفان الأقصى"، الذي بدأته حركة "حماس" على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في محيط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي، وإصابة نحو 5431، وأسر 239 على الأقل.
نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2024
خطة نتنياهو السرية.. هل ينجح في تطبيقها وما تداعياتها على قطاع غزة؟
1 فبراير, 17:19 GMT
وعلى الرغم من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الحرب على غزة تستهدف القضاء على "حماس"، فإن التقديرات الإسرائيلية والأمريكية تشير إلى أن تحقيق ذلك غير ممكن.
وخلّفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة حتى الآن 27 ألفا و131 قتيلا بالإضافة إلى 66 ألفا و287 مصابا، معظمهم من الأطفال والنساء، علاوة على ما أحدثته من دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع، بحسب الأمم المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая подготовка добровольческого отряда специального назначения ВЕГА в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:22 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الفشل يدفع قادة أمنيين في إسرئيل للاستقالةأمس, 23:49 GMTАмериканский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала