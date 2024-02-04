https://sputnikarabic.ae/20240204/إيران-تحطم-الرقم-القياسي-لحركة-الإنترنت-خلال-مواجهتها-مع-اليابان-في-كأس-آسيا-1085725249.html
إيران تحطم الرقم القياسي لحركة الإنترنت خلال مواجهتها مع اليابان في كأس آسيا
إيران تحطم الرقم القياسي لحركة الإنترنت خلال مواجهتها مع اليابان في كأس آسيا
شهدت مبارة كرة القدم التي جمعت بين إيران واليابان في بطولة كأس آسيا، أمس السبت، تحطيمًا للأرقام القياسية في حركة الإنترنت في طهران. 04.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-04T10:40+0000
2024-02-04T10:40+0000
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وقال نائب وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيراني، أمير لاجيفاردي، إن "حركة مرور نقطة تبادل الإنترنت (IXP) خلال بث المباراة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة".وأوضح أنه "لأول مرة، وصلت السرعة إلى ما يقرب من 5 تيرابايت في الثانية، ما يدل على زيادة النشاط عبر الإنترنت خلال مباراة كرة القدم العالية المخاطر"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وتابع لاجيفاردي أنه "علاوة على ذلك، فإنه خلال مباراة كرة القدم بين إيران وسوريا في بطولة كأس آسيا، ارتفعت حركة المرور المحلية والدولية مجتمعة بشكل كبير، متجاوزة 12.5 تيرابايت في الثانية".وفي لحظة تاريخية خلال بطولة كأس آسيا، حقق المنتخب الإيراني لكرة القدم فوزًا بنتيجة 2-1 على اليابان في دور الـ16، وضمنت ركلة الجزاء التي سجلها اللاعب، علي رضا جاهانبخش، في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة الفوز، ما دفع طهران إلى الدور قبل النهائي للمرة الثانية منذ عام 2004.
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سبوتنيك عربي
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منوعات, إيران, أخبار كرة القدم, أخبار اليابان
منوعات, إيران, أخبار كرة القدم, أخبار اليابان
إيران تحطم الرقم القياسي لحركة الإنترنت خلال مواجهتها مع اليابان في كأس آسيا
شهدت مبارة كرة القدم التي جمعت بين إيران واليابان في بطولة كأس آسيا، أمس السبت، تحطيمًا للأرقام القياسية في حركة الإنترنت في طهران.
وقال نائب وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيراني، أمير لاجيفاردي، إن "حركة مرور نقطة تبادل الإنترنت (IXP) خلال بث المباراة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة".
وأوضح أنه "لأول مرة، وصلت السرعة إلى ما يقرب من 5 تيرابايت في الثانية، ما يدل على زيادة النشاط عبر الإنترنت خلال مباراة كرة القدم العالية المخاطر"، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا".
وتابع لاجيفاردي أنه "علاوة على ذلك، فإنه خلال مباراة كرة القدم بين إيران وسوريا في بطولة كأس آسيا، ارتفعت حركة المرور المحلية والدولية مجتمعة بشكل كبير، متجاوزة 12.5 تيرابايت في الثانية".
وفي لحظة تاريخية خلال بطولة كأس آسيا، حقق المنتخب الإيراني لكرة القدم فوزًا بنتيجة 2-1 على اليابان في دور الـ16، وضمنت ركلة الجزاء التي سجلها اللاعب، علي رضا جاهانبخش، في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة الفوز، ما دفع طهران إلى الدور قبل النهائي للمرة الثانية منذ عام 2004.