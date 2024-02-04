https://sputnikarabic.ae/20240204/إيران-تعلن-إجراء-مناورة-بحرية-مشتركة-مع-روسيا-والصين-بهدف-ضمان-أمن-المنطقة-1085739149.html
إيران تعلن إجراء مناورة بحرية مشتركة مع روسيا والصين بهدف ضمان أمن المنطقة
إيران تعلن إجراء مناورة بحرية مشتركة مع روسيا والصين بهدف ضمان أمن المنطقة
أعلن قائد القوات البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، أنه سيتم إجراء مناورة بحرية مشتركة بين إيران وروسيا والصين بهدف ضمان أمن المنطقة في الشهر المقبل. 04.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-04T19:38+0000
2024-02-04T19:38+0000
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وأوضح إيراني أنه تمت دعوة بلدان أخرى للمشاركة في هذه المناورات.واعتبر إيراني أن أهم استراتيجية للبحرية الإيرانية في الوضع الحالي هي "الحفاظ على المصالح والموارد الاقتصادية للنظام الإسلامي والشعب وحمايتها".وأضاف إيراني أنه سيتم تنفيذ هذه المناورات بهدف تأمين أمن المنطقة والمصالح المشتركة.وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية، قال إيراني: "من خلال مرافقتنا للسفن الإيرانية في البحر، فإننا نحمي الشحن البحري للجمهورية الإسلامية الإيرانية ونساعد الدول التي تحتاج إلى الدعم لضمان الأمن والسلامة".وختم بالقول إنه من المخطط له وبدعم من وزارة الدفاع والقوات المسلحة أن تنضم عدة سفن إلى الأسطول البحري بنهاية العام الحالي الإيراني.
https://sputnikarabic.ae/20240203/ضابط-أمريكي-روسيا-وإيران-ضد-التصعيد-في-الشرق-الأوسط-وتريدان-الاستقرار-1085713144.html
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إيران, العالم, روسيا, الصين
إيران, العالم, روسيا, الصين
إيران تعلن إجراء مناورة بحرية مشتركة مع روسيا والصين بهدف ضمان أمن المنطقة
أعلن قائد القوات البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، أنه سيتم إجراء مناورة بحرية مشتركة بين إيران وروسيا والصين بهدف ضمان أمن المنطقة في الشهر المقبل.
وأوضح إيراني أنه تمت دعوة بلدان أخرى للمشاركة في هذه المناورات.
واعتبر إيراني أن أهم استراتيجية للبحرية الإيرانية في الوضع الحالي هي "الحفاظ على المصالح والموارد الاقتصادية للنظام الإسلامي والشعب وحمايتها".
وأضاف إيراني أنه سيتم تنفيذ هذه المناورات بهدف تأمين أمن المنطقة والمصالح المشتركة.
وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية، قال إيراني: "من خلال مرافقتنا للسفن الإيرانية في البحر، فإننا نحمي الشحن البحري للجمهورية الإسلامية الإيرانية ونساعد الدول التي تحتاج إلى الدعم لضمان الأمن والسلامة".
وختم بالقول إنه من المخطط له وبدعم من وزارة الدفاع والقوات المسلحة أن تنضم عدة سفن إلى الأسطول البحري بنهاية العام الحالي الإيراني.