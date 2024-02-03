عربي
https://sputnikarabic.ae/20240203/ضابط-أمريكي-روسيا-وإيران-ضد-التصعيد-في-الشرق-الأوسط-وتريدان-الاستقرار-1085713144.html
ضابط أمريكي: روسيا وإيران ضد التصعيد في الشرق الأوسط وتريدان الاستقرار
ضابط أمريكي: روسيا وإيران ضد التصعيد في الشرق الأوسط وتريدان الاستقرار
صرح العقيد المتقاعد في الجيش الأمريكي ونائب الرئيس السابق للمؤسسة "الأوراسية"، إيرل راسموسن، بأن كل من روسيا وإيران تسعيان إلى الحفاظ على الاستقرار في الشرق... 03.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-03T16:58+0000
2024-02-03T17:05+0000
روسيا
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101419/89/1014198967_0:102:2065:1263_1920x0_80_0_0_1d43b121978e3dd3a0f97ff4a0cbb5d8.jpg
وأضاف راسموسن أن "روسيا وإيران لا تسعيان إلى التصعيد"، مضيفا أن كلا من موسكو وطهران مهتمة بمزيد من الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد استهدفت أكثر من 85 هدفا قالت إنها تابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني والتشكيلات المرتبطة بها في العراق وسوريا، كجزء من الضربات الانتقامية على هجوم جرى ضد قاعدتها العسكرية في الأردن في وقت سابق.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال اليوم السبت، إنه وجه بضرب أهداف في العراق وسوريا مرتبطة بالجماعات المسلحة التي يدعمها الحرس الثوري الإسلامي الإيراني ردا على دورهم المزعوم في الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن.وأوضح بايدن أنه تم توجيه "ضربات لأهداف في منشآت في العراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له لمهاجمة القوات الأمريكية"، لافتا إلى أن "الرد الأمريكي بدأ اليوم، و سيستمر في الأوقات والأماكن التي تختارها بلاده".خلال عطلة نهاية الأسبوع، تعرضت القوات الأمريكية في قاعدة في الأردن لهجوم بطائرات دون طيار. ووفقا للبنتاغون، نتيجة للهجوم، قُتل ثلاثة جنود وأصيب أكثر من 40، وألقت واشنطن باللوم على إيران في الحادث، من بين أمور أخرى، بزعم وقوفها وراء تمويل جماعات مسلحة تقوم بتنفيذ هجمات ضد القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20240203/روسيا-تطلب-عقد-اجتماع-طارئ-لمجلس-الأمن-الدولي-بشأن-الضربات-الأمريكية-على-سوريا-والعراق--عاجل-1085711502.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101419/89/1014198967_122:0:1941:1364_1920x0_80_0_0_b7dd6de0ab7e371c03ee404714ce8aac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ضابط أمريكي: روسيا وإيران ضد التصعيد في الشرق الأوسط وتريدان الاستقرار

16:58 GMT 03.02.2024 (تم التحديث: 17:05 GMT 03.02.2024)
© AP Photo / Vadim Ghirdaالقاعدة العسكرية الأمريكية
القاعدة العسكرية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
تابعنا عبر
صرح العقيد المتقاعد في الجيش الأمريكي ونائب الرئيس السابق للمؤسسة "الأوراسية"، إيرل راسموسن، بأن كل من روسيا وإيران تسعيان إلى الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط ولا تريدان التصعيد في المنطقة.
وأضاف راسموسن أن "روسيا وإيران لا تسعيان إلى التصعيد"، مضيفا أن كلا من موسكو وطهران مهتمة بمزيد من الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

كما أشار راسموسن إلى أن روسيا وإيران لم تلعبا أي دور في الهجوم الأخير على القاعدة الأمريكية في الأردن، حيث قُتل الجنود الأمريكيون.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد استهدفت أكثر من 85 هدفا قالت إنها تابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني والتشكيلات المرتبطة بها في العراق وسوريا، كجزء من الضربات الانتقامية على هجوم جرى ضد قاعدتها العسكرية في الأردن في وقت سابق.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2024
روسيا تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن الضربات الأمريكية على سوريا والعراق
15:35 GMT
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال اليوم السبت، إنه وجه بضرب أهداف في العراق وسوريا مرتبطة بالجماعات المسلحة التي يدعمها الحرس الثوري الإسلامي الإيراني ردا على دورهم المزعوم في الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن.
وأوضح بايدن أنه تم توجيه "ضربات لأهداف في منشآت في العراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له لمهاجمة القوات الأمريكية"، لافتا إلى أن "الرد الأمريكي بدأ اليوم، و سيستمر في الأوقات والأماكن التي تختارها بلاده".
خلال عطلة نهاية الأسبوع، تعرضت القوات الأمريكية في قاعدة في الأردن لهجوم بطائرات دون طيار. ووفقا للبنتاغون، نتيجة للهجوم، قُتل ثلاثة جنود وأصيب أكثر من 40، وألقت واشنطن باللوم على إيران في الحادث، من بين أمور أخرى، بزعم وقوفها وراء تمويل جماعات مسلحة تقوم بتنفيذ هجمات ضد القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая подготовка добровольческого отряда специального назначения ВЕГА в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:51 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الفشل يدفع قادة أمنيين في إسرائيل للاستقالة.. صور وفيديوأمس, 23:49 GMTАмериканский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала