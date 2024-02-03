https://sputnikarabic.ae/20240203/ضابط-أمريكي-روسيا-وإيران-ضد-التصعيد-في-الشرق-الأوسط-وتريدان-الاستقرار-1085713144.html

ضابط أمريكي: روسيا وإيران ضد التصعيد في الشرق الأوسط وتريدان الاستقرار

ضابط أمريكي: روسيا وإيران ضد التصعيد في الشرق الأوسط وتريدان الاستقرار

صرح العقيد المتقاعد في الجيش الأمريكي ونائب الرئيس السابق للمؤسسة "الأوراسية"، إيرل راسموسن، بأن كل من روسيا وإيران تسعيان إلى الحفاظ على الاستقرار في الشرق... 03.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-03T16:58+0000

2024-02-03T16:58+0000

2024-02-03T17:05+0000

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وأضاف راسموسن أن "روسيا وإيران لا تسعيان إلى التصعيد"، مضيفا أن كلا من موسكو وطهران مهتمة بمزيد من الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد استهدفت أكثر من 85 هدفا قالت إنها تابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني والتشكيلات المرتبطة بها في العراق وسوريا، كجزء من الضربات الانتقامية على هجوم جرى ضد قاعدتها العسكرية في الأردن في وقت سابق.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال اليوم السبت، إنه وجه بضرب أهداف في العراق وسوريا مرتبطة بالجماعات المسلحة التي يدعمها الحرس الثوري الإسلامي الإيراني ردا على دورهم المزعوم في الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن.وأوضح بايدن أنه تم توجيه "ضربات لأهداف في منشآت في العراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له لمهاجمة القوات الأمريكية"، لافتا إلى أن "الرد الأمريكي بدأ اليوم، و سيستمر في الأوقات والأماكن التي تختارها بلاده".خلال عطلة نهاية الأسبوع، تعرضت القوات الأمريكية في قاعدة في الأردن لهجوم بطائرات دون طيار. ووفقا للبنتاغون، نتيجة للهجوم، قُتل ثلاثة جنود وأصيب أكثر من 40، وألقت واشنطن باللوم على إيران في الحادث، من بين أمور أخرى، بزعم وقوفها وراء تمويل جماعات مسلحة تقوم بتنفيذ هجمات ضد القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة.

https://sputnikarabic.ae/20240203/روسيا-تطلب-عقد-اجتماع-طارئ-لمجلس-الأمن-الدولي-بشأن-الضربات-الأمريكية-على-سوريا-والعراق--عاجل-1085711502.html

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