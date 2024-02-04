https://sputnikarabic.ae/20240204/الأردن-يحذر-من-تزايد-خطر-توسع-الحرب--1085739547.html

الأردن يحذر من تزايد خطر توسع الحرب

الأردن يحذر من تزايد خطر توسع الحرب

حذر نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الأحد، أن خطر توسع الحرب يزداد مع كل يوم يستمر فيه العدوان على غزة. 04.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-04T20:08+0000

2024-02-04T20:08+0000

2024-02-04T20:08+0000

أخبار الأردن

أخبار فرنسا

العالم

طوفان الأقصى

اسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/01/1083647447_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_cc0068742039e7552a84c4914eef795b.jpg

وأكد الصفدي خلال اجتماع مع وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، حول بحث جهود التوصل لوقف كامل لإطلاق النار في غزة، وضمان حماية المدنيين واستمرار الجهود المشتركة لإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع، ضرورة إطلاق تحرك دولي فوري وفاعل لوقف الحرب وما تنتجه من كارثة إنسانية غير مسبوقة.و أكد الصفدي أيضا ضرورة استمرار المجتمع الدولي في توفير الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي لا يمكن الاستغناء عنها وعن دورها في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين، خصوصاً في غزة التي تواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة ويعتمد أهلها، الذين يواجهون المجاعة بشكل رئيس عليها.متحدث الرئاسة المصرية: مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية تحت أي ذريعةوفي السياق نفسه، أكد سيجورنيه أن "الأونروا" تعتبر من الجهات المعنية الأساسية وذات الأهمية في غزة، خاصة في الوقت الذي تزداد فيه الحالة الإنسانية سوءاً.وبحسب "وكالة الأنباء الأردنية"، قال سيجورنيه إنه يتعين على "الأونروا"، وبعد الاتهامات الخطيرة التي وجهت لها، أن تظهر أعلى مستوى من الشفافية.مصر تطالب بتحديد إطار زمني لإقامة دولة فلسطينية مستقلةوشدد الوزيران على موقف بلديهما الرافض لتهجير الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها.وشدد الصفدي على أن حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والمرجعيات المعتمدة السبيل الوحيد لتوفير الأمن وتحقيق السلام العادل والدائم، مثمنا موقف فرنسا الداعم لحل الدولتين.

https://sputnikarabic.ae/20240204/فرنسا-نرفض-أي-تهجير-لسكان-قطاع-غزة-1085726776.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الأردن, أخبار فرنسا , العالم, طوفان الأقصى, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم