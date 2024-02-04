https://sputnikarabic.ae/20240204/متحدث-الرئاسة-المصرية-مصر-لن-تسمح-بتصفية-القضية-الفلسطينية-تحت-أي-ذريعة-1085735700.html

متحدث الرئاسة المصرية: مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية تحت أي ذريعة

متحدث الرئاسة المصرية: مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية تحت أي ذريعة

صرّح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، اليوم الأحد، أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية تحت أي ذريعة. 04.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-04T17:27+0000

2024-02-04T17:27+0000

2024-02-04T17:27+0000

مصر

العالم

العالم العربي

اسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

طوفان الأقصى

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101350/00/1013500063_0:224:4301:2643_1920x0_80_0_0_92d9d0121310c3784564e4818911fb09.jpg

القاهرة- سبوتنيك. وقال فهمي لوكالة "سبوتنيك": "مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية تحت أي ذريعة، سواء بتهجير سكان قطاع غزة داخليا أو خارجيا".وقال: "مصر تعاملت مع الأحداث علي أنها تطور شديد الخطورة، بل قد يكون له انعكاسات بعيدة المدى بالإضافة إلى آثاره السلبية الحادة والمباشرة على أمن مصر القومي والمنطقة أيضا".وأوضح فهمي أن "مصر تعمل علي مسارين منذ اليوم الأول للأزمة، الأول هو الشق السياسي، وهدفه الواضح هو التوصل إلي وقف إطلاق النار، أما المسار الثاني هو إدخال المساعدات مع ظهور الأزمة الإنسانية في قطاع غزة".وأشار فهمي إلى أن "مصر تحملت أعباء ضخمة جدا منذ بداية الأزمة سواء علي الجانب السياسي أو الإنساني".فرنسا: نرفض أي تهجير لسكان قطاع غزةولفت فهمي إلى أن مصر فتحت معبر رفح على مدار الساعة يوميا منذ بداية الأزمة في غزة وقامت بإعادة تأهيله بعد قصفه من جانب إسرائيل، حيث تمكنت من إيصال نحو 80 % من إجمالي المساعدات للقطاع.وقال: "مصر منذ البداية قررت فتح معبر رفح 24 ساعة يوميا، وقامت بإعادة تأهيله بعد قصفه من جانب إسرائيل ليكون جاهزا لاستقبال المساعدات، التي يقدمها العالم وخاصة مصر التي قدمت ما بين 75% إلي 80 % من إجمالي المساعدات التي دخلت حتى الآن".وقي وقت سابق من اليوم، حذر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، من خطورة اتساع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط، على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة.وأكد شكري أنه "يجب تحديد إطار زمني لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، ويجب التعامل مع القضية الفلسطينية عبر إطار سياسي شامل".

https://sputnikarabic.ae/20240204/مصر-تطالب-بتحديد-إطار-زمني-لإقامة-دولة-فلسطينية-مستقلة-1085728823.html

https://sputnikarabic.ae/20240204/عباس-يؤكد-على-ضرورة-وقف-العدوان-الإسرائيلي-وانسحاب-قوات-الاحتلال-من-كامل-قطاع-غزة-1085734511.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, العالم, العالم العربي, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى