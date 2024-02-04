عربي
https://sputnikarabic.ae/20240204/متحدث-الرئاسة-المصرية-مصر-لن-تسمح-بتصفية-القضية-الفلسطينية-تحت-أي-ذريعة-1085735700.html
متحدث الرئاسة المصرية: مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية تحت أي ذريعة
متحدث الرئاسة المصرية: مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية تحت أي ذريعة
صرّح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، اليوم الأحد، أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية تحت أي ذريعة. 04.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-04T17:27+0000
2024-02-04T17:27+0000
مصر
العالم
العالم العربي
اسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
طوفان الأقصى
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101350/00/1013500063_0:224:4301:2643_1920x0_80_0_0_92d9d0121310c3784564e4818911fb09.jpg
القاهرة- سبوتنيك. وقال فهمي لوكالة "سبوتنيك": "مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية تحت أي ذريعة، سواء بتهجير سكان قطاع غزة داخليا أو خارجيا".وقال: "مصر تعاملت مع الأحداث علي أنها تطور شديد الخطورة، بل قد يكون له انعكاسات بعيدة المدى بالإضافة إلى آثاره السلبية الحادة والمباشرة على أمن مصر القومي والمنطقة أيضا".وأوضح فهمي أن "مصر تعمل علي مسارين منذ اليوم الأول للأزمة، الأول هو الشق السياسي، وهدفه الواضح هو التوصل إلي وقف إطلاق النار، أما المسار الثاني هو إدخال المساعدات مع ظهور الأزمة الإنسانية في قطاع غزة".وأشار فهمي إلى أن "مصر تحملت أعباء ضخمة جدا منذ بداية الأزمة سواء علي الجانب السياسي أو الإنساني".فرنسا: نرفض أي تهجير لسكان قطاع غزةولفت فهمي إلى أن مصر فتحت معبر رفح على مدار الساعة يوميا منذ بداية الأزمة في غزة وقامت بإعادة تأهيله بعد قصفه من جانب إسرائيل، حيث تمكنت من إيصال نحو 80 % من إجمالي المساعدات للقطاع.وقال: "مصر منذ البداية قررت فتح معبر رفح 24 ساعة يوميا، وقامت بإعادة تأهيله بعد قصفه من جانب إسرائيل ليكون جاهزا لاستقبال المساعدات، التي يقدمها العالم وخاصة مصر التي قدمت ما بين 75% إلي 80 % من إجمالي المساعدات التي دخلت حتى الآن".وقي وقت سابق من اليوم، حذر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، من خطورة اتساع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط، على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة.وأكد شكري أنه "يجب تحديد إطار زمني لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، ويجب التعامل مع القضية الفلسطينية عبر إطار سياسي شامل".
https://sputnikarabic.ae/20240204/مصر-تطالب-بتحديد-إطار-زمني-لإقامة-دولة-فلسطينية-مستقلة-1085728823.html
https://sputnikarabic.ae/20240204/عباس-يؤكد-على-ضرورة-وقف-العدوان-الإسرائيلي-وانسحاب-قوات-الاحتلال-من-كامل-قطاع-غزة-1085734511.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101350/00/1013500063_238:0:4061:2867_1920x0_80_0_0_079f1a4832de0999b2267381af6ca3f8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, العالم, العالم العربي, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى
مصر, العالم, العالم العربي, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى

متحدث الرئاسة المصرية: مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية تحت أي ذريعة

17:27 GMT 04.02.2024
© AFP 2023 / Khaled Desoukiالعلم المصري
العلم المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2024
© AFP 2023 / Khaled Desouki
تابعنا عبر
صرّح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، اليوم الأحد، أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية تحت أي ذريعة.
القاهرة- سبوتنيك. وقال فهمي لوكالة "سبوتنيك": "مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية تحت أي ذريعة، سواء بتهجير سكان قطاع غزة داخليا أو خارجيا".

وأوضح فهمي أن مصر تتعامل مع أحداث غزة على أنها تطور شديد الخطورة قد يكون له آثار سلبية حادة على الأمن القومي وعلى المنطقة بأكملها.

وقال: "مصر تعاملت مع الأحداث علي أنها تطور شديد الخطورة، بل قد يكون له انعكاسات بعيدة المدى بالإضافة إلى آثاره السلبية الحادة والمباشرة على أمن مصر القومي والمنطقة أيضا".
وزير الخارجية المصري، سامح شكري - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2024
مصر تطالب بتحديد إطار زمني لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
13:00 GMT
وأوضح فهمي أن "مصر تعمل علي مسارين منذ اليوم الأول للأزمة، الأول هو الشق السياسي، وهدفه الواضح هو التوصل إلي وقف إطلاق النار، أما المسار الثاني هو إدخال المساعدات مع ظهور الأزمة الإنسانية في قطاع غزة".
وأشار فهمي إلى أن "مصر تحملت أعباء ضخمة جدا منذ بداية الأزمة سواء علي الجانب السياسي أو الإنساني".
فرنسا: نرفض أي تهجير لسكان قطاع غزة
ولفت فهمي إلى أن مصر فتحت معبر رفح على مدار الساعة يوميا منذ بداية الأزمة في غزة وقامت بإعادة تأهيله بعد قصفه من جانب إسرائيل، حيث تمكنت من إيصال نحو 80 % من إجمالي المساعدات للقطاع.
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حركة فتح، نييورك، فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2024
عباس يؤكد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي وانسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة
16:22 GMT
وقال: "مصر منذ البداية قررت فتح معبر رفح 24 ساعة يوميا، وقامت بإعادة تأهيله بعد قصفه من جانب إسرائيل ليكون جاهزا لاستقبال المساعدات، التي يقدمها العالم وخاصة مصر التي قدمت ما بين 75% إلي 80 % من إجمالي المساعدات التي دخلت حتى الآن".
وقي وقت سابق من اليوم، حذر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، من خطورة اتساع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط، على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وأكد شكري أنه "يجب تحديد إطار زمني لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، ويجب التعامل مع القضية الفلسطينية عبر إطار سياسي شامل".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل تكثف هجماتها على مخيمات النازحين في رفح... فيديو وصور16:14 GMTВоеннослужащий группировки войск Центр ВС РФ подготавливает разведывательно-ударный вертолет Ка-52 к вылету в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:24 GMTАмериканский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة2 فبراير, 15:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала