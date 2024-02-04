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"حماس" تدين القصف الأمريكي البريطاني على اليمن
"حماس" تدين القصف الأمريكي البريطاني على اليمن
أدانت حركة "حماس"، اليوم الأحد، القصف الأمريكي البريطاني على اليمن، مشيرةً إلى أن هذا سيجر المنطقة للمزيد من الاضطراب. 04.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-04T10:37+0000
2024-02-04T10:37+0000
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وقالت "حماس": "ندين بشدة القصف الأمريكي البريطاني على الجمهورية اليمنية، ونعده اعتداءً سافراً على سيادة دولة عربية شقيقة، وتصعيداً سيجر المنطقة إلى مزيد من الاضطراب وعدم الاستقرار الذي تتحمل واشنطن والاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تداعياته".ودعت "حماس" جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي "إلى اتخاذ موقف حاسم من العدوان الأمريكي الذي ينتهك سيادة دولنا العربية، واتخاذ إجراءات عملية لوقف العدوان الصهيوني على غزة المستمر منذ أكثر من 120 يوماً".وأشار إلى أن الغارات توزعت كالتالي: "13 غارة على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، و9 غارات على محافظة الحديدة، و11 غارة على محافظة تعز، و7 غارات على محافظة البيضاء، و7 غارات على محافظة حجة، وغارة على محافظة صعدة".وفي وقت سابق، أفاد مصدر في السلطات المحلية في محافظة الحديدة اليمنية لـ"سبوتنيك"، مساء اليوم السبت، بمهاجمة القوات الجوية الأمريكية والبريطانية مواقع لـ"أنصار الله" في شمال وجنوب محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر في اليمن.
https://sputnikarabic.ae/20240204/الخارجية-الإيرانية-تدين-الهجمات-الأمريكية-والبريطانية-على-اليمن-1085722625.html
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حركة حماس, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
حركة حماس, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم

"حماس" تدين القصف الأمريكي البريطاني على اليمن

10:37 GMT 04.02.2024
© AP Photo / Adel Hanaحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، فبراير 2020
حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة، فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2024
© AP Photo / Adel Hana
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أدانت حركة "حماس"، اليوم الأحد، القصف الأمريكي البريطاني على اليمن، مشيرةً إلى أن هذا سيجر المنطقة للمزيد من الاضطراب.
وقالت "حماس": "ندين بشدة القصف الأمريكي البريطاني على الجمهورية اليمنية، ونعده اعتداءً سافراً على سيادة دولة عربية شقيقة، وتصعيداً سيجر المنطقة إلى مزيد من الاضطراب وعدم الاستقرار الذي تتحمل واشنطن والاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تداعياته".

وأضافت: "نجدّد تقديرنا للموقف اليمني الأصيل في الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية على يد مجرمي الحرب الصهاينة".

ودعت "حماس" جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي "إلى اتخاذ موقف حاسم من العدوان الأمريكي الذي ينتهك سيادة دولنا العربية، واتخاذ إجراءات عملية لوقف العدوان الصهيوني على غزة المستمر منذ أكثر من 120 يوماً".

وكتب يحي سريع المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، الموالية لـ"أنصار الله"، اليوم الأحد، على "تلغرام": "شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني 48 غارة جوية خلال الساعات الماضية".

وأشار إلى أن الغارات توزعت كالتالي: "13 غارة على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، و9 غارات على محافظة الحديدة، و11 غارة على محافظة تعز، و7 غارات على محافظة البيضاء، و7 غارات على محافظة حجة، وغارة على محافظة صعدة".

وقال: "هذه الاعتداءات لن تثنينا عن موقفنا الأخلاقي والديني والإنساني المساند للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة ولن تمر دون رد وعقاب".

طائرات حربية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2024
الخارجية الإيرانية تدين الهجمات الأمريكية والبريطانية على اليمن
08:19 GMT
وفي وقت سابق، أفاد مصدر في السلطات المحلية في محافظة الحديدة اليمنية لـ"سبوتنيك"، مساء اليوم السبت، بمهاجمة القوات الجوية الأمريكية والبريطانية مواقع لـ"أنصار الله" في شمال وجنوب محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر في اليمن.

وأوضح مسؤول في السلطة المحلية في محافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك": "مقاتلات أمريكية وبريطانية داهمت منشآت عسكرية لجماعة "أنصار الله" في منطقتي اللاهية والدريهيمي في شمال وجنوب الحديدة في غرب اليمن".

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