https://sputnikarabic.ae/20240204/خبير-يحدد-مناطق-الصراع-المحتملة-بين-روسيا-وأمريكا-بعد-أوكرانيا--1085720382.html
خبير يحدد مناطق الصراع المحتملة بين روسيا وأمريكا بعد أوكرانيا
خبير يحدد مناطق الصراع المحتملة بين روسيا وأمريكا بعد أوكرانيا
رجح خبير أمريكي خلال مقابلته، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تهدأ حتى بعد انتصار روسيا في أوكرانيا، حيث ستحاول تقويض النفوذ والتوسع الروسي في مناطق أخرى من... 04.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-04T05:09+0000
2024-02-04T05:09+0000
2024-02-04T05:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0c/1075815324_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_96dd591a299e0b88d01b88eb95168dc4.jpg
وقال الأستاذ في جامعة شيكاغو، جون ميرشايمر، خلال مقابلة مع قناة "Duran" على منصة "يوتيوب"، أن "الأمريكيين لن يلعبوا دور الموتى بعد انتصار روسيا في أوكرانيا، حيث من المؤكد أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتقويض روسيا".وحدد ميرشايمر المناطق التي يمكن للولايات المتحدة أن تنظم فيها تصعيدًا آخر للصراع مع روسيا، مشيرًا إلى مناطق في القطب الشمالي والبحر الأسود ومولدوفا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لواشنطن تنظيم "ثورة ملونة" في بيلاروسيا.وخلص جون ميرشايمر بالقول إنه "لن تكون هناك نهاية للمشاكل في أوكرانيا وأوروبا الشرقية".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الغرب يواصل شن حرب هجينة ضد روسيا، وذلك من خلال تزويد نظام كييف بمعلومات استخبارية ويعمل على دعمها عسكريا كذلك.
https://sputnikarabic.ae/20240203/ضابط-أمريكي-روسيا-وإيران-ضد-التصعيد-في-الشرق-الأوسط-وتريدان-الاستقرار-1085713144.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0c/1075815324_401:0:3132:2048_1920x0_80_0_0_903d6b62e6019bd18f47f2732a2ed13a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
خبير يحدد مناطق الصراع المحتملة بين روسيا وأمريكا بعد أوكرانيا
05:09 GMT 04.02.2024 (تم التحديث: 05:21 GMT 04.02.2024)
رجح خبير أمريكي خلال مقابلته، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تهدأ حتى بعد انتصار روسيا في أوكرانيا، حيث ستحاول تقويض النفوذ والتوسع الروسي في مناطق أخرى من العالم.
وقال الأستاذ في جامعة شيكاغو، جون ميرشايمر، خلال مقابلة مع قناة "Duran" على منصة "يوتيوب"، أن "الأمريكيين لن يلعبوا دور الموتى بعد انتصار روسيا في أوكرانيا، حيث من المؤكد أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتقويض روسيا".
وحدد ميرشايمر المناطق التي يمكن للولايات المتحدة أن تنظم فيها تصعيدًا آخر للصراع مع روسيا، مشيرًا إلى مناطق في القطب الشمالي والبحر الأسود ومولدوفا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لواشنطن تنظيم "ثورة ملونة" في بيلاروسيا.
وخلص جون ميرشايمر بالقول إنه "لن تكون هناك نهاية للمشاكل في أوكرانيا وأوروبا الشرقية".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الغرب يواصل شن حرب هجينة ضد روسيا، وذلك من خلال تزويد نظام كييف بمعلومات استخبارية ويعمل على دعمها عسكريا كذلك.