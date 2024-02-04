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Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240204/خبير-يحدد-مناطق-الصراع-المحتملة-بين-روسيا-وأمريكا-بعد-أوكرانيا--1085720382.html
خبير يحدد مناطق الصراع المحتملة بين روسيا وأمريكا بعد أوكرانيا
خبير يحدد مناطق الصراع المحتملة بين روسيا وأمريكا بعد أوكرانيا
رجح خبير أمريكي خلال مقابلته، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تهدأ حتى بعد انتصار روسيا في أوكرانيا، حيث ستحاول تقويض النفوذ والتوسع الروسي في مناطق أخرى من... 04.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-04T05:09+0000
2024-02-04T05:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال الأستاذ في جامعة شيكاغو، جون ميرشايمر، خلال مقابلة مع قناة "Duran" على منصة "يوتيوب"، أن "الأمريكيين لن يلعبوا دور الموتى بعد انتصار روسيا في أوكرانيا، حيث من المؤكد أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتقويض روسيا".وحدد ميرشايمر المناطق التي يمكن للولايات المتحدة أن تنظم فيها تصعيدًا آخر للصراع مع روسيا، مشيرًا إلى مناطق في القطب الشمالي والبحر الأسود ومولدوفا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لواشنطن تنظيم "ثورة ملونة" في بيلاروسيا.وخلص جون ميرشايمر بالقول إنه "لن تكون هناك نهاية للمشاكل في أوكرانيا وأوروبا الشرقية".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الغرب يواصل شن حرب هجينة ضد روسيا، وذلك من خلال تزويد نظام كييف بمعلومات استخبارية ويعمل على دعمها عسكريا كذلك.
https://sputnikarabic.ae/20240203/ضابط-أمريكي-روسيا-وإيران-ضد-التصعيد-في-الشرق-الأوسط-وتريدان-الاستقرار-1085713144.html
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العالم

خبير يحدد مناطق الصراع المحتملة بين روسيا وأمريكا بعد أوكرانيا

05:09 GMT 04.02.2024 (تم التحديث: 05:21 GMT 04.02.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر لساحة "سفوبودا" (الحرية) في أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
منظر لساحة سفوبودا (الحرية) في أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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رجح خبير أمريكي خلال مقابلته، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تهدأ حتى بعد انتصار روسيا في أوكرانيا، حيث ستحاول تقويض النفوذ والتوسع الروسي في مناطق أخرى من العالم.
وقال الأستاذ في جامعة شيكاغو، جون ميرشايمر، خلال مقابلة مع قناة "Duran" على منصة "يوتيوب"، أن "الأمريكيين لن يلعبوا دور الموتى بعد انتصار روسيا في أوكرانيا، حيث من المؤكد أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتقويض روسيا".
وحدد ميرشايمر المناطق التي يمكن للولايات المتحدة أن تنظم فيها تصعيدًا آخر للصراع مع روسيا، مشيرًا إلى مناطق في القطب الشمالي والبحر الأسود ومولدوفا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لواشنطن تنظيم "ثورة ملونة" في بيلاروسيا.
القاعدة العسكرية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2024
ضابط أمريكي: روسيا وإيران ضد التصعيد في الشرق الأوسط وتريدان الاستقرار
أمس, 16:58 GMT
وخلص جون ميرشايمر بالقول إنه "لن تكون هناك نهاية للمشاكل في أوكرانيا وأوروبا الشرقية".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الغرب يواصل شن حرب هجينة ضد روسيا، وذلك من خلال تزويد نظام كييف بمعلومات استخبارية ويعمل على دعمها عسكريا كذلك.
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