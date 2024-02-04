https://sputnikarabic.ae/20240204/طبيبة-تكشف-عن-تمرين-بسيط-يساعد-في-تقليل-خطر-الإصابة-بـألزهايمر-1085736748.html
طبيبة تكشف عن تمرين بسيط يساعد في تقليل خطر الإصابة بـ"ألزهايمر"
طبيبة تكشف عن تمرين بسيط يساعد في تقليل خطر الإصابة بـ"ألزهايمر"
كشفت طبيبة الغدد الصم، زوكرا بافلوفا، عن تمرين بسيط يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض "ألزهايمر". 04.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-04T18:38+0000
2024-02-04T18:38+0000
2024-02-04T18:38+0000
مجتمع
الصحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/04/1085736820_0:0:3639:2048_1920x0_80_0_0_4753bafab4eeb47be020a83d72656f45.jpg
وكتبت بافلوفا على قناتها في "تلغرام": "شهيق وزفير لمدة خمس ثوان، كرر التمرين لمدة 20 دقيقة مرتين في اليوم، عند القيام بذلك، تكون قد قللت قليلاً من خطر الإصابة بـ"ألزهايمر".وأضافت بافلوفا: "هناك جهاز عصبي ودي وجهاز عصبي نظير الودي، نستخدم الأول عندما نكون مستيقظين، ويكون الفارق الزمني بين نبضات القلب صغيرا، ويعتبر الجهاز العصبي الودي هو المسؤول عن الراحة وهضم الطعام، فعندما يتم تنشيط هذا الجهاز، ينبض القلب بشكل أكبر عند الشهيق وبشكل أقل عند الزفير".وتابعت: "أظهرت الأبحاث أن كلا النظامين يؤثران على إنتاج وإزالة الببتيدات والبروتينات المرتبطة بمرض ألزهايمر، ومع تقدمنا في السن، تفقد قدرة الجسم على التبديل بينهما، ولكن هذه الآلية تقلل من إنتاج "بيتا أميلويد" ويسرع التخلص منه من الجسم، وهو أمر مفيد للدماغ".وأوضحت بافلوفا أن التنفس البطيء والهادئ يحسن صحة الدماغ، ويمكن أن تقلل تمارين التنفس من مستويات "ببتيدات بيتا أميلويد" وتبطئ تكوين "صفائح الأميلويد" المرتبطة بمرض "ألزهايمر".وختمت بافلوفا، بالقول: "شرب القهوة باعتدال وممارسة التمارين البدنية مثل المشي، وتناول "فيتامين د" بانتظام مفيد أيضا للوقاية من مرض "ألزهايمر".
https://sputnikarabic.ae/20240204/طبيبة-روسية-تحدد-أنواع-السرطان-الوراثية-1085731462.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/04/1085736820_542:0:3273:2048_1920x0_80_0_0_867101e2f73bd7292c2b8e54ec3f79a7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصحة
طبيبة تكشف عن تمرين بسيط يساعد في تقليل خطر الإصابة بـ"ألزهايمر"
كشفت طبيبة الغدد الصم، زوكرا بافلوفا، عن تمرين بسيط يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض "ألزهايمر".
وكتبت بافلوفا على قناتها في "تلغرام": "شهيق وزفير لمدة خمس ثوان، كرر التمرين لمدة 20 دقيقة مرتين في اليوم، عند القيام بذلك، تكون قد قللت قليلاً من خطر الإصابة بـ"ألزهايمر".
وأضافت بافلوفا: "هناك جهاز عصبي ودي وجهاز عصبي نظير الودي، نستخدم الأول عندما نكون مستيقظين، ويكون الفارق الزمني بين نبضات القلب صغيرا، ويعتبر الجهاز العصبي الودي هو المسؤول عن الراحة وهضم الطعام، فعندما يتم تنشيط هذا الجهاز، ينبض القلب بشكل أكبر عند الشهيق وبشكل أقل عند الزفير".
وتابعت: "أظهرت الأبحاث أن كلا النظامين يؤثران على إنتاج وإزالة الببتيدات والبروتينات المرتبطة بمرض ألزهايمر، ومع تقدمنا في السن، تفقد قدرة الجسم على التبديل بينهما، ولكن هذه الآلية تقلل من إنتاج "بيتا أميلويد" ويسرع التخلص منه من الجسم، وهو أمر مفيد للدماغ".
وأوضحت بافلوفا أن التنفس البطيء والهادئ يحسن صحة الدماغ، ويمكن أن تقلل تمارين التنفس من مستويات "ببتيدات بيتا أميلويد" وتبطئ تكوين "صفائح الأميلويد" المرتبطة بمرض "ألزهايمر".
وختمت بافلوفا، بالقول: "شرب القهوة باعتدال وممارسة التمارين البدنية مثل المشي، وتناول "فيتامين د" بانتظام مفيد أيضا للوقاية من مرض "ألزهايمر".