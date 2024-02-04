https://sputnikarabic.ae/20240204/وزير-الدفاع-الكوري-الجنوبي-يغازل-الإماراتيين-بـربطة-عنق-1085730714.html
وزير الدفاع الكوري الجنوبي يغازل الإماراتيين بـ"ربطة عنق"
وزير الدفاع الكوري الجنوبي يغازل الإماراتيين بـ"ربطة عنق"
ارتدى وزير الدفاع الكوري الجنوبي، شين وون سيك، ربطة عنق بألوان علم الإمارات، مصنوعة خصيصا بمناسبة زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة. 04.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-04T14:19+0000
2024-02-04T14:19+0000
2024-02-04T14:19+0000
كوريا الجنوبية
الامارات العربية المتحدة
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103108/35/1031083578_0:76:3076:1806_1920x0_80_0_0_17cd1e4481dd31d2ca6dcb251b87b6f1.jpg
في الصور التي قدمتها وزارة الدفاع لوسائل الإعلام في 2 فبراير/شباط، الوزير شين وهو يرتدي ربطة عنق ترمز إلى علم الإمارات خلال المناسبات الرسمية، بما في ذلك المحادثات مع وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي محمد بن مبارك فاضل المزروعي.وكانت ربطة العنق ملونة بثلاثة خطوط من الأخضر والأبيض والأسود على خلفية حمراء، ترمز إلى علم الإمارات العربية المتحدة، مع صورتين لأعلام كوريا والإمارات أعلى وأسفل ربطة العنق.وقال المزروعي إن ربطة العنق ترمز للعلاقة الوثيقة بين البلدين، وفقا لمسؤول بالوزارة. وقدم الوزير شين ربطة عنق مصنوعة خصيصا كهدية لنحو 10 مسؤولين حكوميين إماراتيين، بمن فيهم الوزير المزروعي.وبحسب صحيفة "يونهاب"، فإن شين يخطط خلال زيارته إلى السعودية وقطر، لتقديم ربطة عنق مصنوعة خصيصا على شكل علمي البلدين لمسؤوليهما كهدية.
https://sputnikarabic.ae/20240118/وزير-الاقتصاد-الإماراتي-الانضمام-لـبريكس-سيدعم-جاذبية-الإمارات-للاستثمارات-الأجنبية-1085148626.html
كوريا الجنوبية
الامارات العربية المتحدة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103108/35/1031083578_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_c82b8628545ecd16fcba2b968caf982f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الجنوبية, الامارات العربية المتحدة, العالم العربي
كوريا الجنوبية, الامارات العربية المتحدة, العالم العربي
وزير الدفاع الكوري الجنوبي يغازل الإماراتيين بـ"ربطة عنق"
ارتدى وزير الدفاع الكوري الجنوبي، شين وون سيك، ربطة عنق بألوان علم الإمارات، مصنوعة خصيصا بمناسبة زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة.
في الصور التي قدمتها وزارة الدفاع لوسائل الإعلام في 2 فبراير/شباط، الوزير شين وهو يرتدي ربطة عنق ترمز إلى علم الإمارات خلال المناسبات الرسمية، بما في ذلك المحادثات مع وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي محمد بن مبارك فاضل المزروعي.
يقوم الوزير شين حاليا بجولة في الشرق الأوسط، والتي تشمل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر.
وكانت ربطة العنق ملونة بثلاثة خطوط من الأخضر والأبيض والأسود على خلفية حمراء، ترمز إلى علم الإمارات العربية المتحدة، مع صورتين لأعلام كوريا والإمارات أعلى وأسفل ربطة العنق.
وخلال اجتماعه مع الوزير المزروعي، قال شين إن ربطة العنق تحمل أيضا معنى "tie"، أي "التضامن"، وتحمل ربطة العنق المصنوعة خصيصا الرغبة في أن تصبح كوريا الجنوبية والإمارات "أخوين لا ينفصلان".
وقال المزروعي إن ربطة العنق ترمز للعلاقة الوثيقة بين البلدين، وفقا لمسؤول بالوزارة. وقدم الوزير شين ربطة عنق مصنوعة خصيصا كهدية لنحو 10 مسؤولين حكوميين إماراتيين، بمن فيهم الوزير المزروعي.
وبحسب صحيفة "يونهاب"، فإن شين يخطط خلال زيارته إلى السعودية وقطر، لتقديم ربطة عنق مصنوعة خصيصا على شكل علمي البلدين لمسؤوليهما كهدية.