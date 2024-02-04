عربي
https://sputnikarabic.ae/20240204/وفاة-رئيس-ناميبيا-في-أثناء-تلقيه-الرعاية-الصحية-بالمستشفى-1085720229.html
وفاة رئيس ناميبيا أثناء تلقيه الرعاية الصحية في المستشفى
وفاة رئيس ناميبيا أثناء تلقيه الرعاية الصحية في المستشفى
أعلنت رئاسة الجمهورية في ناميبيا، وفاة رئيس البلاد حاجي جينجوب، اليوم الأحد، أثناء تلقيه الرعاية الصحية على يد فريقه الطبي في المستشفى. 04.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-04T04:16+0000
2024-02-04T05:28+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/04/1085720056_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c1084c29b5b9915dd3b22ad3f194fc00.jpg
ونشرت الرئاسة الناميبية بيانا عبر موقع "إكس"، جاء فيه ما يلي: "ببالغ الحزن والأسف نعلمكم بوفاة الدكتور المحبوب حاجي جينجوب، رئيس جمهورية ناميبيا، اليوم الأحد 4 فبراير (شباط) 2024 حوالي الساعة 00:04 في مستشفى ليدي بوهامبا حيث كان يتلقى العلاج الطبي من فريقه الطبي، وكانت إلى جانبه زوجته العزيزة مدام مونيكا جينجوس وأولاده".وأشار البيان إلى أن "فريقه الطبي كان يبذل قصارى جهده لضمان تعافي الرئيس، لكن للأسف، وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها الفريق لإنقاذ حياته، فقد توفي الرئيس جينجوب".وتابع البيان: "لقد فقدت الأمة الناميبية خادما مميزًا للشعب، ورمزًا للنضال من أجل التحرير، والمهندس الرئيسي لدستورنا، وعمود البيت الناميبي، في هذه اللحظة من الحزن العميق، نناشد الأمة أن تظل هادئة ورصينة بينما تقوم الحكومة بجميع الترتيبات والاستعدادات والبروتوكولات الأخرى الضرورية، وسيتم إصدار إعلانات أخرى في هذا الصدد".واختتم البيان بالتأكيد على أن "مجلس الوزراء سيجتمع فورًا من أجل اتخاذ الترتيبات الحكومية اللازمة في هذا الصدد، داعين أن ترقد روح رئيسنا المحبوب في سلام أبدي".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/04/1085720056_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_67f5cf7b14f982b38abba666851d678a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

وفاة رئيس ناميبيا أثناء تلقيه الرعاية الصحية في المستشفى

04:16 GMT 04.02.2024 (تم التحديث: 05:28 GMT 04.02.2024)
© AP Photo / Peter Dejongرئيس ناميبيا الراحل، حاجي جينجوب
رئيس ناميبيا الراحل، حاجي جينجوب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2024
© AP Photo / Peter Dejong
تابعنا عبر
أعلنت رئاسة الجمهورية في ناميبيا، وفاة رئيس البلاد حاجي جينجوب، اليوم الأحد، أثناء تلقيه الرعاية الصحية على يد فريقه الطبي في المستشفى.
ونشرت الرئاسة الناميبية بيانا عبر موقع "إكس"، جاء فيه ما يلي: "ببالغ الحزن والأسف نعلمكم بوفاة الدكتور المحبوب حاجي جينجوب، رئيس جمهورية ناميبيا، اليوم الأحد 4 فبراير (شباط) 2024 حوالي الساعة 00:04 في مستشفى ليدي بوهامبا حيث كان يتلقى العلاج الطبي من فريقه الطبي، وكانت إلى جانبه زوجته العزيزة مدام مونيكا جينجوس وأولاده".
وأشار البيان إلى أن "فريقه الطبي كان يبذل قصارى جهده لضمان تعافي الرئيس، لكن للأسف، وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها الفريق لإنقاذ حياته، فقد توفي الرئيس جينجوب".
وتابع البيان: "لقد فقدت الأمة الناميبية خادما مميزًا للشعب، ورمزًا للنضال من أجل التحرير، والمهندس الرئيسي لدستورنا، وعمود البيت الناميبي، في هذه اللحظة من الحزن العميق، نناشد الأمة أن تظل هادئة ورصينة بينما تقوم الحكومة بجميع الترتيبات والاستعدادات والبروتوكولات الأخرى الضرورية، وسيتم إصدار إعلانات أخرى في هذا الصدد".
واختتم البيان بالتأكيد على أن "مجلس الوزراء سيجتمع فورًا من أجل اتخاذ الترتيبات الحكومية اللازمة في هذا الصدد، داعين أن ترقد روح رئيسنا المحبوب في سلام أبدي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ подготавливает разведывательно-ударный вертолет Ка-52 к вылету в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:24 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل تكثف هجماتها على مخيمات النازحين في رفح... فيديو وصورأمس, 23:19 GMTАмериканский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة2 فبراير, 15:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала