https://sputnikarabic.ae/20240204/وفاة-رئيس-ناميبيا-في-أثناء-تلقيه-الرعاية-الصحية-بالمستشفى-1085720229.html
وفاة رئيس ناميبيا أثناء تلقيه الرعاية الصحية في المستشفى
وفاة رئيس ناميبيا أثناء تلقيه الرعاية الصحية في المستشفى
أعلنت رئاسة الجمهورية في ناميبيا، وفاة رئيس البلاد حاجي جينجوب، اليوم الأحد، أثناء تلقيه الرعاية الصحية على يد فريقه الطبي في المستشفى. 04.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-04T04:16+0000
2024-02-04T04:16+0000
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ونشرت الرئاسة الناميبية بيانا عبر موقع "إكس"، جاء فيه ما يلي: "ببالغ الحزن والأسف نعلمكم بوفاة الدكتور المحبوب حاجي جينجوب، رئيس جمهورية ناميبيا، اليوم الأحد 4 فبراير (شباط) 2024 حوالي الساعة 00:04 في مستشفى ليدي بوهامبا حيث كان يتلقى العلاج الطبي من فريقه الطبي، وكانت إلى جانبه زوجته العزيزة مدام مونيكا جينجوس وأولاده".وأشار البيان إلى أن "فريقه الطبي كان يبذل قصارى جهده لضمان تعافي الرئيس، لكن للأسف، وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها الفريق لإنقاذ حياته، فقد توفي الرئيس جينجوب".وتابع البيان: "لقد فقدت الأمة الناميبية خادما مميزًا للشعب، ورمزًا للنضال من أجل التحرير، والمهندس الرئيسي لدستورنا، وعمود البيت الناميبي، في هذه اللحظة من الحزن العميق، نناشد الأمة أن تظل هادئة ورصينة بينما تقوم الحكومة بجميع الترتيبات والاستعدادات والبروتوكولات الأخرى الضرورية، وسيتم إصدار إعلانات أخرى في هذا الصدد".واختتم البيان بالتأكيد على أن "مجلس الوزراء سيجتمع فورًا من أجل اتخاذ الترتيبات الحكومية اللازمة في هذا الصدد، داعين أن ترقد روح رئيسنا المحبوب في سلام أبدي".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
وفاة رئيس ناميبيا أثناء تلقيه الرعاية الصحية في المستشفى
04:16 GMT 04.02.2024 (تم التحديث: 05:28 GMT 04.02.2024)
أعلنت رئاسة الجمهورية في ناميبيا، وفاة رئيس البلاد حاجي جينجوب، اليوم الأحد، أثناء تلقيه الرعاية الصحية على يد فريقه الطبي في المستشفى.
ونشرت الرئاسة الناميبية بيانا عبر موقع "إكس"، جاء فيه ما يلي: "ببالغ الحزن والأسف نعلمكم بوفاة الدكتور المحبوب حاجي جينجوب، رئيس جمهورية ناميبيا، اليوم الأحد 4 فبراير (شباط) 2024 حوالي الساعة 00:04 في مستشفى ليدي بوهامبا حيث كان يتلقى العلاج الطبي من فريقه الطبي، وكانت إلى جانبه زوجته العزيزة مدام مونيكا جينجوس وأولاده".
وأشار البيان إلى أن "فريقه الطبي كان يبذل قصارى جهده لضمان تعافي الرئيس، لكن للأسف، وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها الفريق لإنقاذ حياته، فقد توفي الرئيس جينجوب".
وتابع البيان: "لقد فقدت الأمة الناميبية
خادما مميزًا للشعب، ورمزًا للنضال من أجل التحرير، والمهندس الرئيسي لدستورنا، وعمود البيت الناميبي، في هذه اللحظة من الحزن العميق، نناشد الأمة أن تظل هادئة ورصينة بينما تقوم الحكومة بجميع الترتيبات والاستعدادات والبروتوكولات الأخرى الضرورية، وسيتم إصدار إعلانات أخرى في هذا الصدد".
واختتم البيان بالتأكيد على أن "مجلس الوزراء سيجتمع فورًا من أجل اتخاذ الترتيبات الحكومية اللازمة في هذا الصدد، داعين أن ترقد روح رئيسنا المحبوب في سلام أبدي".