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https://sputnikarabic.ae/20230719/روساتوم-تخطط-لاستخراج-اليورانيوم-في-ناميبيا-بحلول-2029-1079203850.html
"روساتوم" تخطط لاستخراج اليورانيوم في ناميبيا بحلول 2029
"روساتوم" تخطط لاستخراج اليورانيوم في ناميبيا بحلول 2029
أعلنت الشركة الحكومية الروسية "روساتوم" عن خططها لبدء عمليات استخراج اليورانيوم في ناميبيا بحلول عام 2029. 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T00:21+0000
2023-07-19T00:22+0000
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حصري
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وقد تم تقدير حجم الاستثمار المتوقع في هذا المشروع بما يصل إلى 500 مليون دولار، وفقًا لما ذكرته الشركة لوكالة "سبوتنيك" في إطار قمة "روسيا-أفريقيا".وتشير المعلومات إلى أن شركة "هيدسبرينج إنفستمنتس"، التابعة لمجموعة Uranium One، تنفذ مشروعًا لاستكشاف واستطلاع احتياطات اليورانيوم في ناميبيا، وقد تم اكتشاف احتياطي كبير من اليورانيوم في هذه المنطقة، إذ تعتبر ناميبيا موطنًا لحوالي 7% من احتياطي اليورانيوم العالمية.وقالت الشركة أنها تخطط لاستخدام تقنية الاستخراج السفلي الصديقة للبيئة (ISR) في استغلال هذه الموارد، وأن يتم الانتهاء من أعمال الاستكشاف في عام 2026 قبل بدء عمليات الاستخراج في عام 2029. ومن المتوقع أن يصل الإنتاج السنوي إلى 3000 طن من اليورانيوم.ووفقًا لروساتوم، تهدف هذه الخطوة إلى خلق فرص عمل جديدة في المنطقة وتوظيف حوالي 600 شخص، كما يتوقع أن يستفيد أكثر من 20 ألف شخص من المناطق المجاورة للمشروع. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يسهم تنفيذ المشروع في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لناميبيا بنسبة 1-2% سنويًا.ومن المقرر أن يكون تطوير التكنولوجيا النووية في إفريقيا واحدًا من المواضيع المطروحة للنقاش في القمة الثانية لـ "روسيا-أفريقيا" والمنتدى الاقتصادي، الذي سيعقد في سانت بطرسبرغ في 27 و 28 يوليو/تموز.
https://sputnikarabic.ae/20230629/روساتوم-توقع-عقدا-مع-واي-إل-بي-بشأن-استخراج-وإنتاج-الليثيوم-في-بوليفيا--1078599964.html
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روساتوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, ناميبيا, حصري
روساتوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, ناميبيا, حصري

"روساتوم" تخطط لاستخراج اليورانيوم في ناميبيا بحلول 2029

00:21 GMT 19.07.2023 (تم التحديث: 00:22 GMT 19.07.2023)
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روساتوم الطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
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حصري
أعلنت الشركة الحكومية الروسية "روساتوم" عن خططها لبدء عمليات استخراج اليورانيوم في ناميبيا بحلول عام 2029.
وقد تم تقدير حجم الاستثمار المتوقع في هذا المشروع بما يصل إلى 500 مليون دولار، وفقًا لما ذكرته الشركة لوكالة "سبوتنيك" في إطار قمة "روسيا-أفريقيا".
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وتشير المعلومات إلى أن شركة "هيدسبرينج إنفستمنتس"، التابعة لمجموعة Uranium One، تنفذ مشروعًا لاستكشاف واستطلاع احتياطات اليورانيوم في ناميبيا، وقد تم اكتشاف احتياطي كبير من اليورانيوم في هذه المنطقة، إذ تعتبر ناميبيا موطنًا لحوالي 7% من احتياطي اليورانيوم العالمية.
وقالت الشركة أنها تخطط لاستخدام تقنية الاستخراج السفلي الصديقة للبيئة (ISR) في استغلال هذه الموارد، وأن يتم الانتهاء من أعمال الاستكشاف في عام 2026 قبل بدء عمليات الاستخراج في عام 2029. ومن المتوقع أن يصل الإنتاج السنوي إلى 3000 طن من اليورانيوم.
ووفقًا لروساتوم، تهدف هذه الخطوة إلى خلق فرص عمل جديدة في المنطقة وتوظيف حوالي 600 شخص، كما يتوقع أن يستفيد أكثر من 20 ألف شخص من المناطق المجاورة للمشروع. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يسهم تنفيذ المشروع في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لناميبيا بنسبة 1-2% سنويًا.
ومن المقرر أن يكون تطوير التكنولوجيا النووية في إفريقيا واحدًا من المواضيع المطروحة للنقاش في القمة الثانية لـ "روسيا-أفريقيا" والمنتدى الاقتصادي، الذي سيعقد في سانت بطرسبرغ في 27 و 28 يوليو/تموز.
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