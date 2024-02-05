https://sputnikarabic.ae/20240205/البرلمان-الهنغاري-يفشل-في-التصويت-على-المصادقة-على-طلب-السويد-لعضوية-الناتو--1085764388.html

البرلمان الهنغاري يفشل في التصويت على المصادقة على طلب السويد لعضوية الناتو

البرلمان الهنغاري يفشل في التصويت على المصادقة على طلب السويد لعضوية الناتو

فشل البرلمان المجري في التصديق على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بعد أن قاطعت الأحزاب الحاكمة،... 05.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-05T13:48+0000

2024-02-05T13:48+0000

2024-02-05T13:48+0000

العالم

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وأصدر البرلمان المجري بيانا على موقعه قال فيه إنه تم إلغاء الاجتماع الاستثنائي، وذلك بسبب فقدان النصاب القانوني المطلوب للتصويت على المواضيع المقترحة للموافقة من خلال غياب أعضاء الحزب الحاكم الذي يمتلك 133 مقعدا من أصل 199.وفي المجمل، حضر إلى قاعة الاجتماع 51 نائبا، وتغيب 148 نائبا، حيث قرر التحالف الحاكم "فيدس" وحزب "الشعب الديمقراطي المسيحي" عدم المشاركة في التصويت على التصديق على طلب السويد للانضمام إلى الناتو.وكان من المقرر عقد اجتماع استثنائي، يوم 5 فبراير، بعد أن دعت مجموعة من النواب من أحزاب المعارضة رئيس البرلمان المجري، لازلو كيفير، إلى عقد اجتماع استثنائي للتصديق على الطلب السويدي.وبحسب القواعد، يجب تحديد موعد للاجتماع إذا طلب ذلك 20% على الأقل من النواب. وأفادت صحافة هنغارية بعدم مشاركة التحالف الحاكم في المجر "فيدس" وحزب الشعب الديمقراطي المسيحي، التصويت على التصديق على طلب السويد بالانضمام لحلف شمال الأطلسي في اجتماع يوم 5 فبراير/ شباط، وسينتظر اجتماعا شخصيا لرئيسي وزراء المجر والسويد.وأوضحت الخدمة الصحفية "آفي تي" للتحالف البرلماني "فيدس" أن ممثلي أحزاب "فيدس" و"اتش إن دي بي" لن يشاركوا في الدورة الاستثنائية للبرلمان، مضيفة أنه "مع التصويت النهائي، سوف ينتظرون اجتماع رئيسي الوزراء".وبما أن تحالف "فيدس"- حزب الشعوب الديمقراطي، لديه 135 مقعدا من أصل 199 في البرلمان، فإن التصويت لن يتم بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.وكان من المقرر عقد الاجتماع بعد أن ناشدت مجموعة من نواب أحزاب المعارضة رئيس البرلمان المجري، لازلو كيفر، عقد اجتماع استثنائي للتصديق على الطلب السويدي، وفقا للقواعد، يجب تحديد موعد الاجتماع إذا طلب ذلك 20% على الأقل من النواب.وتقدمت فنلندا والسويد، في أيار/ مايو 2022، بطلبات للانضمام إلى الناتو، على خلفية الأحداث في أوكرانيا. وقد أصبحت فنلندا العضو 31 في التحالف، في 4 نيسان/ أبريل الماضي.وفي يوليو/ تموز الماضي، وافقت السويد على تسهيل عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي مقابل التصديق على طلبها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

https://sputnikarabic.ae/20240125/تركيا-توافق-على-انضمام-السويد-لحلف-الناتو-1085418420.html

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