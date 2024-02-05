عربي
https://sputnikarabic.ae/20240205/البرلمان-الهنغاري-يفشل-في-التصويت-على-المصادقة-على-طلب-السويد-لعضوية-الناتو--1085764388.html
البرلمان الهنغاري يفشل في التصويت على المصادقة على طلب السويد لعضوية الناتو
البرلمان الهنغاري يفشل في التصويت على المصادقة على طلب السويد لعضوية الناتو
فشل البرلمان المجري في التصديق على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بعد أن قاطعت الأحزاب الحاكمة،... 05.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-05T13:48+0000
2024-02-05T13:48+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103952/86/1039528684_213:0:1920:960_1920x0_80_0_0_ffcf468c2988f29a40904a16cb98d432.jpg
وأصدر البرلمان المجري بيانا على موقعه قال فيه إنه تم إلغاء الاجتماع الاستثنائي، وذلك بسبب فقدان النصاب القانوني المطلوب للتصويت على المواضيع المقترحة للموافقة من خلال غياب أعضاء الحزب الحاكم الذي يمتلك 133 مقعدا من أصل 199.وفي المجمل، حضر إلى قاعة الاجتماع 51 نائبا، وتغيب 148 نائبا، حيث قرر التحالف الحاكم "فيدس" وحزب "الشعب الديمقراطي المسيحي" عدم المشاركة في التصويت على التصديق على طلب السويد للانضمام إلى الناتو.وكان من المقرر عقد اجتماع استثنائي، يوم 5 فبراير، بعد أن دعت مجموعة من النواب من أحزاب المعارضة رئيس البرلمان المجري، لازلو كيفير، إلى عقد اجتماع استثنائي للتصديق على الطلب السويدي.وبحسب القواعد، يجب تحديد موعد للاجتماع إذا طلب ذلك 20% على الأقل من النواب. وأفادت صحافة هنغارية بعدم مشاركة التحالف الحاكم في المجر "فيدس" وحزب الشعب الديمقراطي المسيحي، التصويت على التصديق على طلب السويد بالانضمام لحلف شمال الأطلسي في اجتماع يوم 5 فبراير/ شباط، وسينتظر اجتماعا شخصيا لرئيسي وزراء المجر والسويد.وأوضحت الخدمة الصحفية "آفي تي" للتحالف البرلماني "فيدس" أن ممثلي أحزاب "فيدس" و"اتش إن دي بي" لن يشاركوا في الدورة الاستثنائية للبرلمان، مضيفة أنه "مع التصويت النهائي، سوف ينتظرون اجتماع رئيسي الوزراء".وبما أن تحالف "فيدس"- حزب الشعوب الديمقراطي، لديه 135 مقعدا من أصل 199 في البرلمان، فإن التصويت لن يتم بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.وكان من المقرر عقد الاجتماع بعد أن ناشدت مجموعة من نواب أحزاب المعارضة رئيس البرلمان المجري، لازلو كيفر، عقد اجتماع استثنائي للتصديق على الطلب السويدي، وفقا للقواعد، يجب تحديد موعد الاجتماع إذا طلب ذلك 20% على الأقل من النواب.وتقدمت فنلندا والسويد، في أيار/ مايو 2022، بطلبات للانضمام إلى الناتو، على خلفية الأحداث في أوكرانيا. وقد أصبحت فنلندا العضو 31 في التحالف، في 4 نيسان/ أبريل الماضي.وفي يوليو/ تموز الماضي، وافقت السويد على تسهيل عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي مقابل التصديق على طلبها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
https://sputnikarabic.ae/20240125/تركيا-توافق-على-انضمام-السويد-لحلف-الناتو-1085418420.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103952/86/1039528684_534:0:1814:960_1920x0_80_0_0_79a0036db0bfc4288507f1f2b3ea62aa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

البرلمان الهنغاري يفشل في التصويت على المصادقة على طلب السويد لعضوية الناتو

13:48 GMT 05.02.2024
CC0 / Pixabay / مبنى البرلمان المجري في بودابست
مبنى البرلمان المجري في بودابست - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2024
CC0 / Pixabay /
تابعنا عبر
فشل البرلمان المجري في التصديق على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بعد أن قاطعت الأحزاب الحاكمة، بأغلبية ثلثي الأصوات، الاجتماع الاستثنائي.
وأصدر البرلمان المجري بيانا على موقعه قال فيه إنه تم إلغاء الاجتماع الاستثنائي، وذلك بسبب فقدان النصاب القانوني المطلوب للتصويت على المواضيع المقترحة للموافقة من خلال غياب أعضاء الحزب الحاكم الذي يمتلك 133 مقعدا من أصل 199.
وفي المجمل، حضر إلى قاعة الاجتماع 51 نائبا، وتغيب 148 نائبا، حيث قرر التحالف الحاكم "فيدس" وحزب "الشعب الديمقراطي المسيحي" عدم المشاركة في التصويت على التصديق على طلب السويد للانضمام إلى الناتو.
وكان من المقرر عقد اجتماع استثنائي، يوم 5 فبراير، بعد أن دعت مجموعة من النواب من أحزاب المعارضة رئيس البرلمان المجري، لازلو كيفير، إلى عقد اجتماع استثنائي للتصديق على الطلب السويدي.
وبحسب القواعد، يجب تحديد موعد للاجتماع إذا طلب ذلك 20% على الأقل من النواب.
وأفادت صحافة هنغارية بعدم مشاركة التحالف الحاكم في المجر "فيدس" وحزب الشعب الديمقراطي المسيحي، التصويت على التصديق على طلب السويد بالانضمام لحلف شمال الأطلسي في اجتماع يوم 5 فبراير/ شباط، وسينتظر اجتماعا شخصيا لرئيسي وزراء المجر والسويد.
أعلام تركيا وحلف شمال الأطلسي والسويد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2024
تركيا توافق على انضمام السويد لحلف الناتو
25 يناير, 20:08 GMT
وأوضحت الخدمة الصحفية "آفي تي" للتحالف البرلماني "فيدس" أن ممثلي أحزاب "فيدس" و"اتش إن دي بي" لن يشاركوا في الدورة الاستثنائية للبرلمان، مضيفة أنه "مع التصويت النهائي، سوف ينتظرون اجتماع رئيسي الوزراء".
وبما أن تحالف "فيدس"- حزب الشعوب الديمقراطي، لديه 135 مقعدا من أصل 199 في البرلمان، فإن التصويت لن يتم بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وكان من المقرر عقد الاجتماع بعد أن ناشدت مجموعة من نواب أحزاب المعارضة رئيس البرلمان المجري، لازلو كيفر، عقد اجتماع استثنائي للتصديق على الطلب السويدي، وفقا للقواعد، يجب تحديد موعد الاجتماع إذا طلب ذلك 20% على الأقل من النواب.
وتقدمت فنلندا والسويد، في أيار/ مايو 2022، بطلبات للانضمام إلى الناتو، على خلفية الأحداث في أوكرانيا. وقد أصبحت فنلندا العضو 31 في التحالف، في 4 نيسان/ أبريل الماضي.
وفي يوليو/ تموز الماضي، وافقت السويد على تسهيل عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي مقابل التصديق على طلبها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палестинцы ищут выживших в здании, разрушенном в результате израильской бомбардировки в Хан-Юнисе, сектор Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل تتوقع حسم معركة خان يونس خلال أسبوع... فيديو وصور13:21 GMTВоеннослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала