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تركيا توافق على انضمام السويد لحلف الناتو
تركيا توافق على انضمام السويد لحلف الناتو
وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، رسميا على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ونُشر المرسوم الرئاسي بقبول العضو الجديد في الحلف في... 25.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-25T20:08+0000
2024-01-25T20:08+0000
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وذكرت قناة "إن تي في": "تم نشر المرسوم الرئاسي بالموافقة على التصديق على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في الجريدة الرسمية للحكومة".وصادق أغلبية أعضاء البرلمان التركي، يوم الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون يقضي بالموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى الناتو.وذكرت قناة "تي آر تي هابر" التلفزيونية، أنه "من أصل 346 نائبا، أيّد 287 نائبا هذه المبادرة، وعارضها 55، وامتنع 4 آخرون عن التصويت".وفي يوليو/ تموز الماضي، وافقت السويد على تسهيل عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي مقابل التصديق على طلبها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.وفي الوقت ذاته، صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، بأن قضيتي انضمام السويد إلى الناتو وانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي "ليستا مرتبطتين ببعضهما بعضا".
https://sputnikarabic.ae/20240123/البرلمان-التركي-يصادق-على-مشروع-قانون-لانضمام-السويد-إلى-حلف-الناتو-1085343060.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, السويد, الناتو
العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, السويد, الناتو

تركيا توافق على انضمام السويد لحلف الناتو

20:08 GMT 25.01.2024
© AP Photo / Yves Hermanأعلام تركيا وحلف شمال الأطلسي والسويد
أعلام تركيا وحلف شمال الأطلسي والسويد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2024
© AP Photo / Yves Herman
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وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، رسميا على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ونُشر المرسوم الرئاسي بقبول العضو الجديد في الحلف في الجريدة الرسمية الحكومية.
وذكرت قناة "إن تي في": "تم نشر المرسوم الرئاسي بالموافقة على التصديق على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في الجريدة الرسمية للحكومة".

وبهذا تكون أنقرة قد أنهت رسميًا عملية الموافقة على عضوية ستوكهولم في الحلف.

وصادق أغلبية أعضاء البرلمان التركي، يوم الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون يقضي بالموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى الناتو.
البرلمان التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2024
البرلمان التركي يصادق على مشروع قانون انضمام السويد إلى "الناتو"
23 يناير, 20:17 GMT
وذكرت قناة "تي آر تي هابر" التلفزيونية، أنه "من أصل 346 نائبا، أيّد 287 نائبا هذه المبادرة، وعارضها 55، وامتنع 4 آخرون عن التصويت".

وتقدمت فنلندا والسويد، في أيار/ مايو 2022، بطلبات للانضمام إلى الناتو، على خلفية الأحداث في أوكرانيا. وقد أصبحت فنلندا العضو 31 في التحالف، في 4 نيسان/ أبريل الماضي.

وفي يوليو/ تموز الماضي، وافقت السويد على تسهيل عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي مقابل التصديق على طلبها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
وفي الوقت ذاته، صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، بأن قضيتي انضمام السويد إلى الناتو وانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي "ليستا مرتبطتين ببعضهما بعضا".
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