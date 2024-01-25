https://sputnikarabic.ae/20240125/تركيا-توافق-على-انضمام-السويد-لحلف-الناتو-1085418420.html
تركيا توافق على انضمام السويد لحلف الناتو
تركيا توافق على انضمام السويد لحلف الناتو
وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، رسميا على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ونُشر المرسوم الرئاسي بقبول العضو الجديد في الحلف في... 25.01.2024, سبوتنيك عربي
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وذكرت قناة "إن تي في": "تم نشر المرسوم الرئاسي بالموافقة على التصديق على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في الجريدة الرسمية للحكومة".وصادق أغلبية أعضاء البرلمان التركي، يوم الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون يقضي بالموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى الناتو.وذكرت قناة "تي آر تي هابر" التلفزيونية، أنه "من أصل 346 نائبا، أيّد 287 نائبا هذه المبادرة، وعارضها 55، وامتنع 4 آخرون عن التصويت".وفي يوليو/ تموز الماضي، وافقت السويد على تسهيل عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي مقابل التصديق على طلبها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.وفي الوقت ذاته، صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، بأن قضيتي انضمام السويد إلى الناتو وانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي "ليستا مرتبطتين ببعضهما بعضا".
https://sputnikarabic.ae/20240123/البرلمان-التركي-يصادق-على-مشروع-قانون-لانضمام-السويد-إلى-حلف-الناتو-1085343060.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, السويد, الناتو
العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, السويد, الناتو
تركيا توافق على انضمام السويد لحلف الناتو
وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، رسميا على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ونُشر المرسوم الرئاسي بقبول العضو الجديد في الحلف في الجريدة الرسمية الحكومية.
وذكرت قناة "إن تي في": "تم نشر المرسوم الرئاسي بالموافقة على التصديق على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في الجريدة الرسمية للحكومة".
وبهذا تكون أنقرة قد أنهت رسميًا عملية الموافقة على عضوية ستوكهولم في الحلف.
وذكرت قناة "تي آر تي هابر" التلفزيونية، أنه "من أصل 346 نائبا، أيّد 287 نائبا هذه المبادرة، وعارضها 55، وامتنع 4 آخرون عن التصويت".
وتقدمت فنلندا والسويد، في أيار/ مايو 2022، بطلبات للانضمام إلى الناتو، على خلفية الأحداث في أوكرانيا. وقد أصبحت فنلندا العضو 31 في التحالف، في 4 نيسان/ أبريل الماضي.
وفي يوليو/ تموز الماضي، وافقت السويد على تسهيل عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي مقابل التصديق على طلبها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
وفي الوقت ذاته، صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، بأن قضيتي انضمام السويد إلى الناتو وانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي "ليستا مرتبطتين ببعضهما بعضا".