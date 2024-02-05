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https://sputnikarabic.ae/20240205/السفير-الروسي-لدى-باريس-يشير-إلى-تورط-فرنسا-المتزايد-بالصراع-في-أوكرانيا-1085778363.html
السفير الروسي لدى باريس يشير إلى تورط فرنسا المتزايد بالصراع في أوكرانيا
السفير الروسي لدى باريس يشير إلى تورط فرنسا المتزايد بالصراع في أوكرانيا
أفادت السفارة الروسية في باريس بأن السفير الروسي لدى البلاد، أليكسي ميشكوف، أشار لوزارة الخارجية الفرنسية إلى تورط باريس المتزايد في الصراع في أوكرانيا فيما... 05.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-05T18:54+0000
2024-02-05T18:54+0000
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وذكرت السفارة الروسية في باريس في بيان لها: "أشار السفير إلى عدم المسؤولية والخطر المتمثل في تورط باريس بشكل متزايد في الصراع الأوكراني، وزيادة إمداد أوكرانيا بالأسلحة المدمرة والمميتة بشكل متزايد التي يستخدمها المسلحون الأوكرانيون، بما في ذلك الهجمات المستهدفة على المناطق السكنية، مما أدى إلى مما أدى إلى مقتل مدنيين".وفي السياق نفسه، أفادت السفارة الروسية في باريس، بأن وزارة الخارجية الفرنسية لم تقدم دليلاً على أن الفرنسيين الذين قتلوا في أوكرانيا كانوا من العاملين في المجال الإنساني.وذكرت السفارة الروسية، أنه "تم استدعاء السفير، إلى وزارة الخارجية الفرنسية لتقديم احتجاج على خلفية مقتل مواطنين فرنسيين اثنين في أوكرانيا، يُزعم أنهما كانا يعملان في تقديم المساعدة الإنسانية هناك، لكن لم يتم تقديم أي دليل على أن الفرنسيين القتلى كانا يعملان في المجال الإنساني".وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه مقتل اثنين من العاملين الإنسانيين الفرنسيين في أوكرانيا وإصابة ثلاثة آخرين.وفي 17 يناير/كانون الأول، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات المسلحة الروسية نفذت ضربة عالية الدقة على نقطة الانتشار المؤقتة للمقاتلين الأجانب في خاركوف، وغالبيتهم من المرتزقة الفرنسيين، وأشارت الدفاع الروسية إلى مقتل أكثر من 60 مسلحا.وقد تم استدعاء السفير الروسي لدى فرنسا، أليكسي ميشكوف، إلى وزارة خارجية الفرنسية على خلفية مقتل مواطنين فرنسيين في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20240126/الخارجية-العلاقات-الروسية-الفرنسية-تمر-بأزمة-عميقة-وموسكو-منفتحة-على-الحوار-مع-باريس-1085455960.html
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أخبار فرنسا , روسيا, العالم
أخبار فرنسا , روسيا, العالم

السفير الروسي لدى باريس يشير إلى تورط فرنسا المتزايد بالصراع في أوكرانيا

18:54 GMT 05.02.2024
© Sputnik . Ирина Калашникова / الانتقال إلى بنك الصورالسفارة الروسية في فرنسا
السفارة الروسية في فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2024
© Sputnik . Ирина Калашникова
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أفادت السفارة الروسية في باريس بأن السفير الروسي لدى البلاد، أليكسي ميشكوف، أشار لوزارة الخارجية الفرنسية إلى تورط باريس المتزايد في الصراع في أوكرانيا فيما يتعلق بتوريد الأسلحة المستخدمة ضد المدنيين.
وذكرت السفارة الروسية في باريس في بيان لها: "أشار السفير إلى عدم المسؤولية والخطر المتمثل في تورط باريس بشكل متزايد في الصراع الأوكراني، وزيادة إمداد أوكرانيا بالأسلحة المدمرة والمميتة بشكل متزايد التي يستخدمها المسلحون الأوكرانيون، بما في ذلك الهجمات المستهدفة على المناطق السكنية، مما أدى إلى مما أدى إلى مقتل مدنيين".

كما أعرب ميشكوف "عن سخطه لعدم وجود أي إدانة من الجانب الفرنسي للأعمال الإرهابية الهمجية التي يقوم بها نظام كييف، ولا سيما قصف مدينة بيلغورود في 30 ديسمبر/كانون الثاني 2023".

وفي السياق نفسه، أفادت السفارة الروسية في باريس، بأن وزارة الخارجية الفرنسية لم تقدم دليلاً على أن الفرنسيين الذين قتلوا في أوكرانيا كانوا من العاملين في المجال الإنساني.
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2024
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وذكرت السفارة الروسية، أنه "تم استدعاء السفير، إلى وزارة الخارجية الفرنسية لتقديم احتجاج على خلفية مقتل مواطنين فرنسيين اثنين في أوكرانيا، يُزعم أنهما كانا يعملان في تقديم المساعدة الإنسانية هناك، لكن لم يتم تقديم أي دليل على أن الفرنسيين القتلى كانا يعملان في المجال الإنساني".
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه مقتل اثنين من العاملين الإنسانيين الفرنسيين في أوكرانيا وإصابة ثلاثة آخرين.
وفي 17 يناير/كانون الأول، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات المسلحة الروسية نفذت ضربة عالية الدقة على نقطة الانتشار المؤقتة للمقاتلين الأجانب في خاركوف، وغالبيتهم من المرتزقة الفرنسيين، وأشارت الدفاع الروسية إلى مقتل أكثر من 60 مسلحا.
وقد تم استدعاء السفير الروسي لدى فرنسا، أليكسي ميشكوف، إلى وزارة خارجية الفرنسية على خلفية مقتل مواطنين فرنسيين في أوكرانيا.
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