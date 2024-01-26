https://sputnikarabic.ae/20240126/الخارجية-العلاقات-الروسية-الفرنسية-تمر-بأزمة-عميقة-وموسكو-منفتحة-على-الحوار-مع-باريس-1085455960.html

الخارجية: العلاقات الروسية الفرنسية تمر بأزمة عميقة وموسكو منفتحة على الحوار مع باريس

الخارجية: العلاقات الروسية الفرنسية تمر بأزمة عميقة وموسكو منفتحة على الحوار مع باريس

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، اليوم الجمعة، أن روسيا مستعدة للحوار مع فرنسا بشأن التسوية في أوكرانيا وغيرها من المشاكل، مع مراعاة مصالح روسيا، على... 26.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-26T18:35+0000

2024-01-26T18:35+0000

2024-01-26T18:35+0000

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وأشارت الخارجية، في بيانها، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة إلى أن السلطات الفرنسية تتخذ موقفا عدائيا علنيا تجاه روسيا، وأن الجانب الفرنسي، مسترشدا بفكرة إلحاق"هزيمة استراتيجية" بروسيا، أضر بأسس التعاون بين الدول التي بنيت على مدى عقود.وأضافت الخارجية، في بيانها: "من الواضح أن العلاقات اليوم بين روسيا وفرنسا في أزمة عميقة، وذلك ليس بمبادرة روسية، ونحن على استعداد للرد على أي مبادرات بناءة وقابلة للاستمرار فيما يتعلق بتسوية الصراع في أوكرانيا، بطبيعة الحال، مع مراعاة الحقائق السياسية والقانونية الجديدة ومناقشة المشاكل العالمية والإقليمية".وصرح النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن فرنسا التي ترأس مجلس الأمن الدولي، رفضت عقد اجتماع عاجل بشأن الطائرة الروسية "إيل-76"، التي أسقطها الجيش الأوكراني في مقاطعة بيلغورود الروسية.وكتب بوليانسكي عبر قناته على "تلغرام": "في محاولة لكسب الوقت ومنح العملاء الأوكرانيين الوقت للتوصل على الأقل إلى بعض التفسيرات المعقولة إلى حد ما لما يحدث، وافقت فرنسا على عقد اجتماع غدا فقط، 25 يناير (كانون الثاني الجاري)، الساعة 17:00 بتوقيت نيويورك، (الساعة 01:00 في 26 يناير بتوقيت موسكو)".اقرأ أيضا: روسيا تحضر ردا قاسيا على العقوبات يكلف الغرب 288 مليار دولار كخسائر

https://sputnikarabic.ae/20240126/الخارجية-الروسية-العدل-الدولية-اعترفت-بأن-معاناة-مدنيي-غزة-تشير-إلى-الإبادة-الجماعية-1085454428.html

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