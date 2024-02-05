https://sputnikarabic.ae/20240205/المقاومة-الإسلامية-في-العراق-تعلن-استهداف-ميناء-إيلات-الإسرائيلي-بالطيران-المسير-1085783090.html

"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف ميناء إيلات الإسرائيلي بالطيران المسير

"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف ميناء إيلات الإسرائيلي بالطيران المسير

أعلنت ما تعرف باسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، أمس الاثنين، أنها استهدفت ميناء "إيلات" الإسرائيلي بالطيران المسير. 05.02.2024, سبوتنيك عربي

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القاهرة- سبوتنيك. وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها عبر "تليغرام": "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق يوم الاثنين هدفا في أم الرشراش "إيلات" المحتلة بالطيران المسير ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".وأضاف البيان أن استهداف الميناء الإسرائيلي يأتي "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال (إسرائيل) وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة".يذكر أن جماعة "أنصار الله" اليمنية كانت قد أعلنت، مساء يوم الجمعة الماضي، أنها قصفت أهدافا محددة في مدينة إيلات جنوب إسرائيل. وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان نشر عبر "تلغرام": "نفذت القوة الصاروخية بالقوات المسلحة اليمنية عملية عسكريةً ضد أهداف محددة للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبيّ فلسطين المحتلة (إسرائيل) وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية".وكانت حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.من جانبها، ردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من كانون الأول/ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.

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