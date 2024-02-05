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Военнослужащий добровольческого отряда специального назначения ВЕГА ведет огонь из ПТУРа во время боевой подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240205/روسيا-تكشف-الهدف-من-إسقاط-الطائرة-المنكوبة-إيل-76-1085747715.html
روسيا تكشف الهدف من إسقاط الطائرة المنكوبة "إيل-76"
روسيا تكشف الهدف من إسقاط الطائرة المنكوبة "إيل-76"
أعلن السفير المكلف بالمهام الخاصة بالجرائم الأوكرانية في وزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، أن حادثة إسقاط طائرة النقل الروسية "إيل-76"، ​​التي كانت تنقل... 05.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-05T10:08+0000
2024-02-05T10:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ميروشنيك: "من خلال إسقاط طائرة النقل الروسية "إيل 76"، أعتقد أن المهمة قد تم تحديدها هناك، والتي كانت تهدف إلى قطع أي اتصالات بين موسكو وكييف، والتي عملت (الاتصالات) على الأقل بشأن تبادل أسرى الحرب".وأشار ميروشنيك، خلال حديثه لقناة "روسيا 24" التلفزيونية، إلى أن "المفاوضات القائمة بين البلدين كانت تتمحور حول الأسرى أو القتلى أو مناقشة بعض القضايا الإنسانية الأخرى التي تطرح بين الحين والآخر".وأضاف ميرونشيك أن "أوكرانيا ستتحمل المسؤولية عن جريمة إسقاط طائرة النقل الروسية "إيل-76".وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أسقطت القوات المسلحة الأوكرانية، طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" ​​فوق مقاطعة بيلغورود، وكانت تقل 65 أسيرًا أوكرانيًا، قُتلوا جميعًا، بالإضافة إلى ثلاثة ضباط روس مرافقين لهم وستة من أفراد الطاقم.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحادث بأنه جريمة كييف ضد مواطنيها. ووفقا له، كان الجانب الأوكراني على علم بوجود أسرى حرب من القوات المسلحة الأوكرانية على متن الطائرة "إيل-76"، ومع ذلك فقد تم إسقاطها، إما عن طريق الإهمال أو عن قصد.كما أكد الرئيس بوتين أن الطائرة أُسقطت باستخدام نظام "باتريوت" الأمريكي، وهذا ما أكده الفحص، وشدد الرئيس الروسي على أن روسيا ستصر على إجراء تحقيق دولي.
https://sputnikarabic.ae/20240204/زيلينسكي-يختار-الشخصية-التي-ستتحمل-مسؤولية-إسقاط-طائرة-إيل-76-الروسية-المنكوبة-1085722710.html
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روسيا

روسيا تكشف الهدف من إسقاط الطائرة المنكوبة "إيل-76"

10:08 GMT 05.02.2024
© AFP 2023 / STRINGERلافتة طريق موجودة في قرية يابلونوفو بالقرب من موقع تحطم طائرة "إيل-76"
لافتة طريق موجودة في قرية يابلونوفو بالقرب من موقع تحطم طائرة إيل-76 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2024
© AFP 2023 / STRINGER
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أعلن السفير المكلف بالمهام الخاصة بالجرائم الأوكرانية في وزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، أن حادثة إسقاط طائرة النقل الروسية "إيل-76"، ​​التي كانت تنقل أسرى أوكرانيين، كانت تهدف إلى قطع أي اتصالات بين موسكو وكييف.
وقال ميروشنيك: "من خلال إسقاط طائرة النقل الروسية "إيل 76"، أعتقد أن المهمة قد تم تحديدها هناك، والتي كانت تهدف إلى قطع أي اتصالات بين موسكو وكييف، والتي عملت (الاتصالات) على الأقل بشأن تبادل أسرى الحرب".
وأشار ميروشنيك، خلال حديثه لقناة "روسيا 24" التلفزيونية، إلى أن "المفاوضات القائمة بين البلدين كانت تتمحور حول الأسرى أو القتلى أو مناقشة بعض القضايا الإنسانية الأخرى التي تطرح بين الحين والآخر".
وأضاف ميرونشيك أن "أوكرانيا ستتحمل المسؤولية عن جريمة إسقاط طائرة النقل الروسية "إيل-76".
موقع تحطم الطائرة إيل-76 في مقاطعة بيلغورود - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي يختار "الشخصية" التي ستتحمل مسؤولية إسقاط طائرة "إيل-76" الروسية المنكوبة
أمس, 08:33 GMT
وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أسقطت القوات المسلحة الأوكرانية، طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" ​​فوق مقاطعة بيلغورود، وكانت تقل 65 أسيرًا أوكرانيًا، قُتلوا جميعًا، بالإضافة إلى ثلاثة ضباط روس مرافقين لهم وستة من أفراد الطاقم.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحادث بأنه جريمة كييف ضد مواطنيها. ووفقا له، كان الجانب الأوكراني على علم بوجود أسرى حرب من القوات المسلحة الأوكرانية على متن الطائرة "إيل-76"، ومع ذلك فقد تم إسقاطها، إما عن طريق الإهمال أو عن قصد.
كما أكد الرئيس بوتين أن الطائرة أُسقطت باستخدام نظام "باتريوت" الأمريكي، وهذا ما أكده الفحص، وشدد الرئيس الروسي على أن روسيا ستصر على إجراء تحقيق دولي.
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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:08 GMT
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