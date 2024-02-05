https://sputnikarabic.ae/20240205/روسيا-تكشف-الهدف-من-إسقاط-الطائرة-المنكوبة-إيل-76-1085747715.html

روسيا تكشف الهدف من إسقاط الطائرة المنكوبة "إيل-76"

روسيا تكشف الهدف من إسقاط الطائرة المنكوبة "إيل-76"

أعلن السفير المكلف بالمهام الخاصة بالجرائم الأوكرانية في وزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، أن حادثة إسقاط طائرة النقل الروسية "إيل-76"، ​​التي كانت تنقل... 05.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-05T10:08+0000

2024-02-05T10:08+0000

2024-02-05T10:08+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال ميروشنيك: "من خلال إسقاط طائرة النقل الروسية "إيل 76"، أعتقد أن المهمة قد تم تحديدها هناك، والتي كانت تهدف إلى قطع أي اتصالات بين موسكو وكييف، والتي عملت (الاتصالات) على الأقل بشأن تبادل أسرى الحرب".وأشار ميروشنيك، خلال حديثه لقناة "روسيا 24" التلفزيونية، إلى أن "المفاوضات القائمة بين البلدين كانت تتمحور حول الأسرى أو القتلى أو مناقشة بعض القضايا الإنسانية الأخرى التي تطرح بين الحين والآخر".وأضاف ميرونشيك أن "أوكرانيا ستتحمل المسؤولية عن جريمة إسقاط طائرة النقل الروسية "إيل-76".وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أسقطت القوات المسلحة الأوكرانية، طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" ​​فوق مقاطعة بيلغورود، وكانت تقل 65 أسيرًا أوكرانيًا، قُتلوا جميعًا، بالإضافة إلى ثلاثة ضباط روس مرافقين لهم وستة من أفراد الطاقم.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحادث بأنه جريمة كييف ضد مواطنيها. ووفقا له، كان الجانب الأوكراني على علم بوجود أسرى حرب من القوات المسلحة الأوكرانية على متن الطائرة "إيل-76"، ومع ذلك فقد تم إسقاطها، إما عن طريق الإهمال أو عن قصد.كما أكد الرئيس بوتين أن الطائرة أُسقطت باستخدام نظام "باتريوت" الأمريكي، وهذا ما أكده الفحص، وشدد الرئيس الروسي على أن روسيا ستصر على إجراء تحقيق دولي.

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