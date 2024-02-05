https://sputnikarabic.ae/20240205/روسيا-سترد-على-نشر-الأسلحة-النووية-الأمريكية-في-بريطانيا-1085761600.html
روسيا سترد على نشر الأسلحة النووية الأمريكية في بريطانيا
روسيا سترد على نشر الأسلحة النووية الأمريكية في بريطانيا
صرح ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، اليوم الإثنين، بأن روسيا ستضطر للرد إذا تأكدت المعلومات حول خطط الولايات المتحدة لنشر أسلحة... 05.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-05T13:00+0000
2024-02-05T13:00+0000
2024-02-05T13:00+0000
روسيا
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وقال غاتيلوف خلال مقابلة مع قناة "روسيا 24": "ربما يدور الحديث عن إعادة تنشيط قاعدة جوية بأسلحة نووية أمريكية في المملكة المتحدة. وهناك حديث أيضًا عن إمكانية إرسال أسلحة نووية إلى دول البلطيق وبولندا كل هذا يخلق بيئة متوترة".وأضاف غاتيلوف بالقول "نحن في روسيا نتابع التطورات فيما يتعلق بهذا الموضوع. وبطبيعة الحال، إذا كان الأمر كذلك، فسوف تضطر روسيا إلى الرد وفقًا لذلك".وكانت صحيفة "تليغراف" البريطانية قد أفادت، بأن الولايات المتحدة تستعد لنشر أسلحة نووية في المملكة المتحدة، لأول مرة منذ 15 عامًا؛ وذلك بحسب وثائق للبنتاغون حصلت عليها الصحيفة.ووفقًا للصحيفة، فإن الولايات المتحدة تخطط لـ"مهمة نووية" في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني "لاكين هيث"، حيث تمركزت الأسلحة النووية خلال الحرب الباردة؛ وطلب البنتاغون معدات جديدة للقاعدة، بما في ذلك الدروع الباليستية لحماية الأفراد العسكريين، ومنشأة سكنية جديدة للقوات الأميركية العاملة في الموقع.وأشارت "تليغراف" إلى أنه من المقرر أن تحتوي قاعدة "لاكين هيث" على رؤوس حربية نووية تبلغ ثلاثة أضعاف قوة القنبلة التي ألقيت على هيروشيما. بدورها، أفادت صحيفة "بوليتيكو"، بوقت سابق، أن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البريطانية، باتريك ساندرز، دعا البريطانيين إلى الاستعداد للخدمة في الجيش في حالة نشوب صراع مع روسيا.من جهتها، رفضت وزارة الدفاع الأميركية تأكيد أو نفي خططها لنشر أسلحة نووية في المملكة المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20240130/-موسكو-تحذر-واشنطن-من-خطورة-نشر-أسلحة-نووية-في-بريطانيا-1085579214.html
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روسيا
روسيا سترد على نشر الأسلحة النووية الأمريكية في بريطانيا
صرح ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، اليوم الإثنين، بأن روسيا ستضطر للرد إذا تأكدت المعلومات حول خطط الولايات المتحدة لنشر أسلحة نووية في المملكة المتحدة.
وقال غاتيلوف خلال مقابلة مع قناة "روسيا 24": "ربما يدور الحديث عن إعادة تنشيط قاعدة جوية بأسلحة نووية أمريكية في المملكة المتحدة. وهناك حديث أيضًا عن إمكانية إرسال أسلحة نووية إلى دول البلطيق وبولندا كل هذا يخلق بيئة متوترة".
وأضاف غاتيلوف بالقول "نحن في روسيا نتابع التطورات فيما يتعلق بهذا الموضوع. وبطبيعة الحال، إذا كان الأمر كذلك، فسوف تضطر روسيا إلى الرد وفقًا لذلك".
وكانت صحيفة "تليغراف" البريطانية قد أفادت، بأن الولايات المتحدة تستعد لنشر أسلحة نووية في المملكة المتحدة، لأول مرة منذ 15 عامًا؛ وذلك بحسب وثائق للبنتاغون حصلت عليها الصحيفة.
ووفقًا للصحيفة، فإن الولايات المتحدة تخطط لـ"مهمة نووية" في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني "لاكين هيث"، حيث تمركزت الأسلحة النووية خلال الحرب الباردة؛ وطلب البنتاغون معدات جديدة للقاعدة، بما في ذلك الدروع الباليستية لحماية الأفراد العسكريين، ومنشأة سكنية جديدة للقوات الأميركية العاملة في الموقع.
وأشارت "تليغراف" إلى أنه من المقرر أن تحتوي قاعدة "لاكين هيث" على رؤوس حربية نووية تبلغ ثلاثة أضعاف قوة القنبلة التي ألقيت على هيروشيما.
بدورها، أفادت صحيفة "بوليتيكو"، بوقت سابق، أن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البريطانية، باتريك ساندرز، دعا البريطانيين إلى الاستعداد للخدمة في الجيش في حالة نشوب صراع مع روسيا.
من جهتها، رفضت وزارة الدفاع الأميركية تأكيد أو نفي خططها لنشر أسلحة نووية في المملكة المتحدة.