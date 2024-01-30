https://sputnikarabic.ae/20240130/-موسكو-تحذر-واشنطن-من-خطورة-نشر-أسلحة-نووية-في-بريطانيا-1085579214.html

موسكو تحذر واشنطن من خطورة نشر أسلحة نووية في بريطانيا

موسكو تحذر واشنطن من خطورة نشر أسلحة نووية في بريطانيا

حذر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة من خطر عودة الأسلحة النووية التكتيكية إلى بريطانيا. 30.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-30T13:58+0000

2024-01-30T13:58+0000

2024-01-30T13:58+0000

روسيا

أميركا

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وأضاف ريابكوف: "فيما يتعلق بموضوع العودة الافتراضية للأسلحة النووية التكتيكية الأمريكية إلى بريطانيا، أود أن أحذر بأكثر الطرق حزما من هذه الخطوة المزعزعة للاستقرار".وأضاف نائب وزير الخارجية: "نفترض أنه على الرغم من التجربة المحزنة إلى حد ما في السنوات الأخيرة من حيث ضمان الأمن الأوروبي، فإن المتهورين في لندن وواشنطن لا يستخلصون أي دروس من هذا، لذا فإن هذا السيناريو ممكن تمامًا".وأكد ريابكوف، أن موسكو لا تتظاهر بتلقي أي إشارات مباشرة من واشنطن أو لندن في هذا الصدد. ووفقا له، فإن روسيا لديها فرص أخرى لمراقبة ما يحدث واستخلاص النتائج.المجر تكشف عن شخصية أمريكية قادرة على إنهاء الصراع في أوكرانياوذكرت صحيفة "التلغراف"، يوم الجمعة الفائت 26 يناير/كانون الثاني، نقلاً عن وثائق البنتاغون، أن الولايات المتحدة تخطط لنشر أسلحة نووية في بريطانيا لأول مرة منذ 15 عاماً بسبب "التهديد المتزايد من روسيا". ووفقا لتقارير وسائل إعلام، نحن نتحدث عن قاعدة "لاكينهيت" الجوية في سوفولك. وتعتزم واشنطن إرسال رؤوس حربية إلى هناك تعادل قوة القنبلة التي ألقيت على هيروشيما ثلاثة أضعاف.وفي حديث مع وكالة "سبوتنيك"، رفض ممثل البنتاغون تأكيد أو نفي هذه التقارير.وفي ديسمبر/كانون الأول الفائت، أشار راي ماغفرن، المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، إلى أن الطريقة الوحيدة أمام القيادة الأمريكية للتغطية على هزيمتها في أوكرانيا والفوز بالانتخابات الرئاسية، هي استخدام قنبلة نووية "صغيرة"، وبرأيه فإن الجنرالات سيقنعون جو بايدن بأن مثل هذه الخطوة لن تؤدي إلى التصعيد وخروج الوضع عن السيطرة.

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