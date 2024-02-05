https://sputnikarabic.ae/20240205/شحنة-متفجرات-أوكرانية-تعبر-3-دول-وتقع-بيد-جهاز-الأمن-الجورجي-1085749090.html

شحنة متفجرات أوكرانية تعبر 3 دول وتقع بيد جهاز الأمن الجورجي... فيديو

شحنة متفجرات أوكرانية تعبر 3 دول وتقع بيد جهاز الأمن الجورجي... فيديو

أفاد جهاز أمن الدولة الجورجي أنه تم احتجاز شحنة تحتوي على ستة عبوات ناسفة كانت متجهة من أوكرانيا إلى فورونيج. 05.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-05T10:59+0000

2024-02-05T10:59+0000

2024-02-05T11:39+0000

روسيا

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وقال الجهاز: "في 19 يناير من هذا العام، تم نقل العبوات والمواد المتفجرة من مدينة أوديسا (أوكرانيا) عبر رومانيا وبلغاريا وتركيا إلى جورجيا عبر نقطة تفتيش "سارفي" بواسطة حافلة صغيرة يملكها مواطن أوكراني. وتم التخطيط للشحنة ليتم نقله إلى روسيا وتحديداً إلى مدينة فورونيج عبر نقطة تفتيش "داريال".ووفقا للجهاز، فإن القنابل كانت تحتوي على متفجرات بلاستيكية من طراز " C-4" والتي يمكن تفعيلها باستخدام مفجر كهربائي وجهاز توقيت خاص، ويصل الوزن الإجمالي للعبوة إلى 14 كيلوغراما.وأشار جهاز الأمن إلى تورط سبعة مواطنين جورجيين وثلاثة أوكرانيين ومواطنين أرمينيين في نقل القنابل عبر البلاد.وقال ممثل جهاز الأمن: "تم تنظيم العملية المذكورة من قبل مواطن أوكراني، وهو مرشح لمنصب نائب مقاطعة كييف في منطقة أوديسا لعام 2020 من حزب "خادم الشعب" أندريه شارشيدزه".وفي عام 2022، وباستخدام طريق مماثل، تمكنت الخدمات الخاصة الأوكرانية من نقل المتفجرات إلى روسيا، والتي شنت بها هجومًا إرهابيًا على جسر القرم.

https://sputnikarabic.ae/20240121/الدفاع-الروسية-اعتراض-وتدمير-صاروخ-أوكراني-بالقرب-من-الساحل-الغربي-لشبه-جزيرة-القرم-1085243252.html

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