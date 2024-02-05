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شركة طيران يابانية توقف "التعاون الاستراتيجي" مع إسرائيل
شركة طيران يابانية توقف "التعاون الاستراتيجي" مع إسرائيل
تعتزم شركة "إيتوتشو" اليابانية للطيران وقف تعاونها الاستراتيجي مع شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية المتخصصة في الصناعات العسكرية. 05.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-05T19:08+0000
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جاء ذلك على بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية، الشهر الماضي، الذي يطالب إسرائيل بوضع حد لما وصفه بـ"أعمال الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.كما تعتزم الشركة اليابانية إنهاء مذكرة التفاهم مع الشركة الإسرائيلية بحلول نهاية فبراير/ شباط الجاري، وهي مذكرة خاصة بالتعاون الاستراتيجي تم توقيعها في مارس/ أذار عام 2022.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مقتل أكثر من 27 ألف قتيلا ونحو 67 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240205/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-الاعتداء-على-الضفة-الغربية-جزء-من-حرب-الإبادة-الإسرائيلية-في-غزة-1085774518.html
https://sputnikarabic.ae/20240205/الأمم-المتحدة-تعين-مجموعة-مستقلة-لمراجعة-عمل-الأونروا-في-غزة-1085776685.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

شركة طيران يابانية توقف "التعاون الاستراتيجي" مع إسرائيل

19:08 GMT 05.02.2024
© AFP 2023حرب غزة
حرب غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2024
© AFP 2023
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تعتزم شركة "إيتوتشو" اليابانية للطيران وقف تعاونها الاستراتيجي مع شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية المتخصصة في الصناعات العسكرية.
جاء ذلك على بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية، الشهر الماضي، الذي يطالب إسرائيل بوضع حد لما وصفه بـ"أعمال الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.
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كما تعتزم الشركة اليابانية إنهاء مذكرة التفاهم مع الشركة الإسرائيلية بحلول نهاية فبراير/ شباط الجاري، وهي مذكرة خاصة بالتعاون الاستراتيجي تم توقيعها في مارس/ أذار عام 2022.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
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وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مقتل أكثر من 27 ألف قتيلا ونحو 67 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
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