https://sputnikarabic.ae/20240205/شمخاني-ينفي-مزاعم-ترامب-بشأن-تواصل-إيران-مع-أمريكا-قبل-الهجوم-على-قاعدة-عين-الأسد-1085748408.html
شمخاني ينفي مزاعم ترامب بشأن تواصل إيران مع أمريكا قبل الهجوم على قاعدة "عين الأسد"
شمخاني ينفي مزاعم ترامب بشأن تواصل إيران مع أمريكا قبل الهجوم على قاعدة "عين الأسد"
نفى علي شمخاني، المستشار السياسي للمرشد الإيراني، تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشأن اتصال طهران بواشنطن، قبيل استهداف قاعدة "عين الأسد" في... 05.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-05T11:04+0000
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وقال شمخاني، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية، كانت مفاجئة وبهدف إلحاق أكبر الأضرار"، مؤكدا أن "العراق وحده أُبلغ قبل نصف ساعة من الضربة، مراعاةً لمبدأ حسن الجوار".وأكد أن "الإعلام المسبق تمّ بطريقة لا تسمح لواشنطن باتخاذ خطوات وقائية"، واصفًا تصريحات ترامب، بـ"الكذب الكامل".يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قائد فيلق "القدس" الإيراني قاسم سليماني، الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" العراقية، وآخرين.وبعدها بأيام وتحديدا، في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة "عين الأسد"، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.
https://sputnikarabic.ae/20220112/الحرس-الثوري-إيران-كسرت-هيمنة-أمريكا-بإسقاط-الطائرة-المسيرة-ودك-قاعدة-عين-الأسد-1055386080.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مقتل قاسم سليماني, العراق, أخبار العراق اليوم, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مقتل قاسم سليماني, العراق, أخبار العراق اليوم, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب
شمخاني ينفي مزاعم ترامب بشأن تواصل إيران مع أمريكا قبل الهجوم على قاعدة "عين الأسد"
نفى علي شمخاني، المستشار السياسي للمرشد الإيراني، تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشأن اتصال طهران بواشنطن، قبيل استهداف قاعدة "عين الأسد" في العراق.
وقال شمخاني، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية، كانت مفاجئة وبهدف إلحاق أكبر الأضرار"، مؤكدا أن "العراق وحده أُبلغ قبل نصف ساعة من الضربة، مراعاةً لمبدأ حسن الجوار".
وأكد أن "الإعلام المسبق تمّ بطريقة لا تسمح لواشنطن باتخاذ خطوات وقائية"، واصفًا تصريحات ترامب، بـ"الكذب الكامل".
يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قائد فيلق "القدس" الإيراني قاسم سليماني، الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق "القدس
" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" العراقية، وآخرين.
وبعدها بأيام وتحديدا، في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق
، إحداهما قاعدة "عين الأسد"، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.