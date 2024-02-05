https://sputnikarabic.ae/20240205/طائرة-انتحارية-تحيد-6-من-حراس-قاعدة-نفطية-للجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-1085748632.html
طائرة انتحارية تحيد 6 من حراس قاعدة نفطية للجيش الأمريكي شرقي سوريا
طائرة انتحارية تحيد 6 من حراس قاعدة نفطية للجيش الأمريكي شرقي سوريا
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في دير الزور، فجر اليوم الاثنين، عن مقتل 6 مسلحين موالين للجيش الأمريكي في هجوم بطائرة مسيرة انتحارية استهدف قاعدة للجيش الأمريكي في... 05.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-05T10:47+0000
2024-02-05T10:47+0000
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العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وقال المراسل إن "الجيش الأمريكي في قاعدة حقل "العمر" النفطي بريف محافظة دير الزور الشمالي، تعرض فجر اليوم لهجوم بطائرة مسيرة انتحارية، ما أدى إلى مقتل 6 مسلحين من قوات "قسد" الموالية له، المكلفين بحماية الأنشطة التي يمارسها الجيش الأمريكي ضمن القاعدة والحقل النفطي".وأضاف المراسل أن الطائرة المسيرة الانتحارية أصابت أحد مواقع حماية القاعدة الأمريكية بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتل 6 مسلحين موالين للقوات الأمريكية وجرح آخرين ممن يعملون في حماية هذه القوات داخل الحقل.وتابع المراسل، بالقول إنه "على الرغم من قيام المضادات الجوية التابعة لقوات جيش الأمريكي بالتصدي للطائرة المسيرة، إلا أنها لم تتمكن من إسقاطها".ومنذ الصباح، شهدت المنطقة المحيطة بالقاعدة الأمريكية في حقل "العمر" النفطي تحليقا مكثفا للطيران الاستطلاعي.وتتعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، لهجمات متكررة، منذ بدء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، في ظل الدعم العسكري والدبلوماسي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20240203/مراسل-سبوتنيك-انفجارات-عنيفة-داخل-قاعدة-الجيش-الأمريكي-في-حقل-كونيكو-للغاز-شرقي-سوريا--عاجل-1085716957.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
طائرة انتحارية تحيد 6 من حراس قاعدة نفطية للجيش الأمريكي شرقي سوريا
10:47 GMT 05.02.2024 (تم التحديث: 11:06 GMT 05.02.2024)
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في دير الزور، فجر اليوم الاثنين، عن مقتل 6 مسلحين موالين للجيش الأمريكي في هجوم بطائرة مسيرة انتحارية استهدف قاعدة للجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي شرقي سوريا.
وقال المراسل إن "الجيش الأمريكي في قاعدة حقل "العمر" النفطي بريف محافظة دير الزور الشمالي، تعرض فجر اليوم لهجوم بطائرة مسيرة انتحارية، ما أدى إلى مقتل 6 مسلحين من قوات "قسد" الموالية له، المكلفين بحماية الأنشطة التي يمارسها الجيش الأمريكي ضمن القاعدة والحقل النفطي".
وأضاف المراسل أن الطائرة المسيرة الانتحارية أصابت أحد مواقع حماية القاعدة الأمريكية بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتل 6 مسلحين موالين للقوات الأمريكية وجرح آخرين ممن يعملون في حماية هذه القوات داخل الحقل.
وتابع المراسل، بالقول إنه "على الرغم من قيام المضادات الجوية التابعة لقوات جيش الأمريكي بالتصدي للطائرة المسيرة، إلا أنها لم تتمكن من إسقاطها".
ومنذ الصباح، شهدت المنطقة المحيطة بالقاعدة الأمريكية في حقل "العمر" النفطي تحليقا مكثفا للطيران الاستطلاعي.
وتتعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، لهجمات متكررة، منذ بدء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، في ظل الدعم العسكري والدبلوماسي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل.