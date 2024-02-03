https://sputnikarabic.ae/20240203/مراسل-سبوتنيك-انفجارات-عنيفة-داخل-قاعدة-الجيش-الأمريكي-في-حقل-كونيكو-للغاز-شرقي-سوريا--عاجل-1085716957.html
مراسل "سبوتنيك": انفجارات عنيفة داخل قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز شرقي سوريا- عاجل
مراسل "سبوتنيك": انفجارات عنيفة داخل قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز شرقي سوريا- عاجل
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم السبت، باستهداف القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو" للغاز شرقي سوريا ما أدى لوقوع انفجارات عنيفة داخل القاعدة. 03.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-03T20:20+0000
2024-02-03T20:20+0000
2024-02-03T20:20+0000
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القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا, العالم العربي
القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا, العالم العربي
مراسل "سبوتنيك": انفجارات عنيفة داخل قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز شرقي سوريا- عاجل
يتبع
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم السبت، باستهداف القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو" للغاز شرقي سوريا ما أدى لوقوع انفجارات عنيفة داخل القاعدة.