https://sputnikarabic.ae/20240205/محمد-بن-سلمان-يجتمع-مع-بلينكن-في-الرياض-وسط-تصاعد-التوترات-بالشرق-الأوسط-فيديو-1085778644.html

محمد بن سلمان يجتمع مع بلينكن في الرياض وسط تصاعد التوترات بالشرق الأوسط.. فيديو

محمد بن سلمان يجتمع مع بلينكن في الرياض وسط تصاعد التوترات بالشرق الأوسط.. فيديو

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في العاصمة السعودية الرياض. 05.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-05T18:59+0000

2024-02-05T18:59+0000

2024-02-05T18:59+0000

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وشهد الاجتماع استعراض أوجه العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون المشترك، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).وحضر اللقاء من الجانب السعودي، وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، وسفير السعودية لدى الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز، ووزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، الدكتور مساعد بن محمد العيبان.ووصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، وهي محطته الأولى في جولة أوسع في الشرق الأوسط، إذ تحاول واشنطن دفع المفاوضات بشأن اتفاق التطبيع بين المملكة وإسرائيل، وكذلك إحراز تقدم في المحادثات بشأن حكم قطاع غزة ما بعد الحرب.وتأتي الرحلة الخامسة التي يقوم بها بلينكن إلى المنطقة، منذ الهجوم الذي شنته حركة "حماس" الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول، في لحظة محفوفة بالمخاطر، ووسط ضربات أمريكية انتقامية في سوريا والعراق واليمن، ردا على غارة بطائرة دون طيار الأسبوع الماضي في الأردن، أسفرت عن مقتل 3 جنود أمريكيين وجرح العشرات.ومن المقرر أيضا أن يزور بلينكن خلال جولته مصر، وقطر، وإسرائيل في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، للدفع قدما بالمحادثات التي تتم بوساطة مصرية وقطرية مع "حماس" للتوصل إلى صفقة المحتجزين.

https://sputnikarabic.ae/20231015/بلينكن-يشدد-لمحمد-بن-سلمان-على-تركيز-أمريكا-الثابت-على-وقف-الهجمات-الإرهابية-لـحماس-1082031814.html

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السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم, ولي العهد محمد بن سلمان