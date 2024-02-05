https://sputnikarabic.ae/20240205/موسكو-تصريحات-السفيرة-الإسرائيلية-بشأن-روسيا-غير-مقبولة-1085781278.html

موسكو: تصريحات السفيرة الإسرائيلية بشأن روسيا غير مقبولة

موسكو: تصريحات السفيرة الإسرائيلية بشأن روسيا غير مقبولة

أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن السفيرة الإسرائيلية الجديدة لدى روسيا، سيمونا هالبرين، سمحت لنفسها بعدد من التصريحات غير المقبولة والاستفزازية الموجهة إلى... 05.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-05T20:46+0000

2024-02-05T20:46+0000

2024-02-05T20:46+0000

العالم

أخبار العالم الآن

روسيا

اسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/05/1085781121_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_48ae6c76c890e27662ab4feedb7481ca.jpg

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى تصريحات هالبرين في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت" التي زعمت فيها بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "يقلل من أهمية" المحرقة التي عاشها الشعب اليهودي، كما أعربت هالبرين عن أسفها لأن اليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة "لم يصبح بعد يومًا رسميًا في تقويم روسيا".ولفتت الخارجية الروسية إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي بادرت به موسكو عام 2005، والذي ساهم في تحديد اليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة في 27 يناير/كانون الثاني.وأشارت الخارجية الروسية إلى أن "التاريخ لم يتم اختياره عن طريق الصدفة، ففي مثل هذا اليوم من عام 1945، حرر الجيش الأحمر معسكر الاعتقال النازي أوشفيتز-بيركيناو (أوشفيتز)، وهذه الحقائق وحدها تظهر سخافة تصريحات سيمونا هالبرين".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنها بصدد استدعاء السفيرة الإسرائيلية لدى موسكو، سيمونا هالبرين، إلى الوزارة بسبب "تصريحات غير مقبولة".وأضافت الخارجية الروسية، أنه "من المثير للاستياء بشكل خاص، أن السفيرة الإسرائيلية تتحدث بطريقة غير محترمة عن الجهود، التي تبذلها روسيا في اتصالاتها الرامية إلى المساعدة في حل مصير الرهائن".وشددت الخارجية الروسية على أن "الأفكار في ضرورة إجراء تغييرات، كما قالت هالبرين، في التقويم الحكومي (تقويم الدولة) لروسيا، يقترب من التدخل في الشؤون الداخلية".

https://sputnikarabic.ae/20240205/الخارجية-الروسية-تستدعي-السفير-الإسرائيلي-لدى-موسكو-بسبب-تصريحات-غير-مقبولة-1085745767.html

https://sputnikarabic.ae/20231027/السفير-الإسرائيلي-في-موسكو-لدينا-خلافات-مع-روسيا-بشأن-الحرب-في-الشرق-الأوسط-1082504256.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, اسرائيل