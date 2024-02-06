https://sputnikarabic.ae/20240206/أسعار-البنزين-في-مختلف-دول-العالم-1085792284.html
أسعار البنزين في مختلف دول العالم
أسعار البنزين في مختلف دول العالم
يعتبر البنزين من السلع التي تؤثر تكلفتها على جميع مجالات الحياة. قام فريق "سبوتنيك" بجمع بيانات عن أسعار البنزين في مختلف دول العالم. 06.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-06T09:56+0000
2024-02-06T09:56+0000
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انفوجرافيك, اقتصاد, инфографика, سوق النفط, أسعار النفط اليوم
انفوجرافيك, اقتصاد, инфографика, سوق النفط, أسعار النفط اليوم
أسعار البنزين في مختلف دول العالم
يعتبر البنزين من السلع التي تؤثر تكلفتها على جميع مجالات الحياة. قام فريق "سبوتنيك" بجمع بيانات عن أسعار البنزين في مختلف دول العالم.